Nequi respondió por fallas presentadas en su plataforma durante el puente de velitas: “Refinando últimos ajustes”

Nequi confirma que la transformación tecnológica de su plataforma genera intermitencias en el servicio durante la temporada decembrina en Colombia - crédito Nequi

El reciente balance divulgado por Nequi el 8 de diciembre confirmó que la plataforma digital atraviesa una fase de transformación tecnológica que ha generado intermitencias en el servicio, afectando a miles de usuarios en Colombia durante un periodo de alta demanda por las festividades decembrinas.

La compañía aseguró que, pese a las dificultades, el dinero de los usuarios permanece seguro y que el objetivo de este megaproyecto es robustecer la disponibilidad y estabilidad de sus servicios a mediano y largo plazo.

En el comunicado, Nequi reiteró que la migración de componentes de su infraestructura a la nube, proceso que lleva más de 18 meses, busca preparar la plataforma para soportar el crecimiento de operaciones, que en días de alta actividad supera las 70 millones de transacciones.

La empresa subrayó que la estabilización completa de la nueva infraestructura tomará tiempo, por lo que podrían presentarse nuevas intermitencias mientras se afinan los últimos detalles técnicos. Según la entidad, “cada ajuste, prueba y actualización es fundamental para que la plataforma quede funcionando como las personas esperan y merecen”.

El balance de Nequi asegura que el dinero de los usuarios permanece seguro pese a las fallas técnicas recientes - crédito X

Durante la contingencia presentada el 6 de diciembre, la web oficial de Nequi reflejó la magnitud de la situación a través de su tablero de estatus en línea, en la que varias funciones aparecieron bajo la categoría de “Interrupción mayor”, lo que implicó la suspensión temporal de servicios como envíos a otros bancos, recargas en corresponsales Bancolombia, pagos por QR y operaciones por PSE.

Otros servicios se catalogaron como “Interrupción parcial”, indicando un funcionamiento irregular. Las fallas, que comenzaron en las primeras horas del día, se extendieron por más de seis horas y, según los reportes ciudadanos, se normalizaron después de las 20 horas, es decir a las 8:00 p. m..

La empresa explicó que las dificultades recientes están directamente relacionadas con la actualización estructural de la plataforma, un proceso que involucra equipos técnicos y aliados internacionales. En palabras de la compañía, “Nequi ha presentado algunas intermitencias propias de este proceso de estabilización, afinando cada detalle”. Además, la entidad lamentó las afectaciones causadas y enfatizó que entiende la importancia de que los usuarios puedan mover su dinero sin contratiempos.

Para quienes dependen de la plataforma para sus operaciones diarias, Nequi reiteró un mensaje de tranquilidad: “La plata de las personas está segura”. La empresa aclaró que las intermitencias no afectan el dinero almacenado en cada cuenta individual ni la protección de los datos personales. Para resolver dudas sobre saldos o transacciones pendientes, los usuarios pueden comunicarse a la línea 300 600 0100 o utilizar el chat de la sección de Ayuda.

Nequi recomienda a los usuarios consultar el micrositio de estado de servicios y su canal de WhatsApp para información en tiempo real - crédito Nequi

La compañía recomendó a los usuarios consultar el micrositio de estado de servicios, disponible en https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status, así como su canal oficial de WhatsApp, en el que se publican actualizaciones en tiempo real sobre el comportamiento de la aplicación y el avance del proceso de estabilización.

Sobre la posibilidad de nuevas caídas, Nequi explicó que la plataforma aún se encuentra en una fase técnica que requiere ajustes constantes. Así mismo, la entidad financiera digital informó que se encuentra “refinando últimos ajustes, todo esto mientras trabajan en alternativas para que las personas puedan mover su plata incluso mientras se completan estas mejoras”.

La empresa decidió comunicar abiertamente esta etapa para que los usuarios comprendan que se trata de un proceso propio de la transformación tecnológica y no de fallas aisladas. Mientras tanto, los equipos de tecnología continúan trabajando en alternativas que permitan a las personas mover su dinero incluso durante la implementación de las mejoras.

Plataforma de Nequi sufrió interrupciones por segunda vez en el mes

Nequi enfrentó su segunda falla en servicios digitales en diciembre, afectando a miles de usuarios en Colombia - crédito Captura pantalla

Por segunda vez en diciembre, Nequi enfrentó fallas en sus servicios digitales, afectando a miles de usuarios que reportaron dificultades para acceder a la plataforma durante la mañana del sábado 6 de diciembre.

“Volveremos pronto con todos nuestros servicios al 100%, mientras tanto puedes sacar plata en corresponsales y cajeros de Bancolombia”, fue el mensaje que recibieron los usuarios al intentar ingresar a la aplicación.

El aumento en la demanda de transacciones bancarias, característico de diciembre, suele generar un tráfico elevado en las plataformas financieras. Según datos de Nequi, en fechas de quincena pueden registrarse cerca de 70 millones de movimientos, lo que incrementa la presión sobre el sistema.

No obstante, la compañía aclaró que las interrupciones recientes no están directamente vinculadas a la sobrecarga de operaciones, sino a un proceso de migración de su infraestructura a la nube iniciado hace poco más de tres semanas. “En esta transición a la nube, Nequi está viviendo algo parecido a mudarse a una casa nueva: los primeros días siempre hay ajustes”, explicaron desde la empresa.

Las interrupciones en el servicio no son un hecho aislado. El 1 de diciembre, usuarios reportaron problemas similares, especialmente en envíos a Bancolombia, retiros y recargas a través de PSE.

Además, el 27 de noviembre se había registrado otra caída que afectó el inicio de sesión, pagos y retiros en varias ciudades. En octubre, una interrupción masiva estuvo relacionada con una falla global de Amazon Web Services (AWS), proveedor que soporta parte de la infraestructura de Nequi.