Ministro de Salud se retiró de la discusión de la reforma en el Senado y lanzó fuerte mensaje: “No hay interés”

Jaramillo afirmó que la regla fiscal exige 0,5 % del PIB, pero la reforma asegura un punto del PIB para su financiamiento

La Comisión Séptima del Senado retomó el martes 9 de diciembre la discusión de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes en marzo de 2025, se incluyó en el primer punto del orden del día del Senado, con el objetivo de agilizar su trámite en el tramo final del periodo legislativo.

Sin embargo, durante la sesión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió retirarse de la discusión, argumentando que no se estaba permitiendo un debate efectivo sobre la reforma. El jefe de cartera explicó su decisión de retirarse señalando “una falta de interés por discutir la reforma”; y agregó que el presidente de la Comisión Séptima, senador Miguel Ángel Pinto, no le permitió hacer aclaraciones sobre aspectos fundamentales del proyecto.

Sobre el financiamiento de la reforma, Jaramillo indicó: “La regla fiscal decidió que se necesitaba el 0,5% del Producto Interno Bruto durante los próximos diez años para poder soportar la reforma. Pero nosotros estamos asegurando un punto del PIB, el doble de lo que dicen que falta”.

En ese sentido, sobre los ingresos adicionales previstos, destacó: “Ya hay nuevos ingresos fijos. Tenemos proyectados los diez años y se les hizo llegar un informe en octubre explicando que, incluso si no se aprobara la financiación del próximo año, eso no afectaría la salud”.

Acuerdos previos con congresistas y fortalecimiento de la reforma

El ministro también señaló que el gobierno había logrado consensos con sectores de oposición: “Llegamos a un acuerdo con la doctora Norma Hurtado, que es la más acérrima opositora hoy, y tomamos en cuenta la propuesta de la doctora Dilian Francisca, que sugirió aumentar un punto del PIB en los próximos diez años para fortalecer la reforma. Esto fue aprobado por la Cámara de Representantes”.

Según Guillermo Alfonso Jaramillo, estas medidas permitirían resolver la mayoría de los problemas actuales del sistema de salud: “Esto logra remediar fundamentalmente los gravísimos problemas que hay en la salud, asegurando la continuidad de las EPS y el pago de las deudas históricas“.

El ministro también respondió a la propuesta de algunos congresistas de liquidar todas las EPS: “Si liquidáramos las EPS que hoy están intervenidas, como lo hizo el doctor Duque con once EPS, pasaríamos por las mismas consecuencias: acreencias por 30 billones de pesos, de las cuales solo aceptaron diez billones y pagaron un billón”.

Agregó que la reforma busca proteger las entidades viables y cubrir los déficits existentes: “La reforma permite primero salvar las EPS que quieran quedarse y, segundo, solucionar el hueco histórico que ya existía, que al inicio de esta administración era de más de 25 billones de pesos“.

Cabe recordar que el ambiente en la Comisión Séptima se ha tensado aún más por la presión ejercida desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió fuerte mensaje a los senadores por no avanzar en el trámite del articulado.

“Aquí está el mensaje de urgencia e insistencia para que solo se discuta la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Presidente Miguel Pinto, es la Constitución la que dice que el mensaje de urgencia e insistencia está por encima de las decisiones de la Comisión. Dejen de ser cobardes. Pónganle la cara al país”, planteó Benedetti en X.

Incluso, el presidente Gustavo Petro señaló que, en caso de que no se produzca la discusión de la reforma a la salud en el legislativo, no descartan denunciar a los congresistas de la comisión encargada.“Si hay parlamentarios que incumplen la ley escrita, debe procederse a la denuncia por prevaricato”, dijo el mandatario en la misma red social.