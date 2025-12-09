María Jimena Duzán lanzó una feroz crítica contra el presidente frente al Acuerdo de Paz: “De Duque no esperábamos nada, pero de Petro…”

La periodista afirmó que el poder ha cegado a Petro, haciéndolo olvidar las razones por las cuales millones votaron por él - crédito @MJDuzan/X

La periodista María Jimena Duzán lanzó una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro, acusándolo de haber minimizado el Acuerdo de Paz firmado en 2016. En su mensaje, la comunicadora cuestionó al mandatario por no reconocer la importancia histórica del acuerdo, que, según ella, permitió su llegada al poder.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Duzán expresó su decepción ante lo que considera una traición de Petro a los principios fundamentales del acuerdo que permitió el fin de la guerra con las Farc-EP y la apertura de un nuevo ciclo político en Colombia.

La periodista no dudó en lanzar un dardo directo a Petro, al aplicarle la misma que él hace cuando se excusa por un error en su gestión y fue a comparando su Gobierno con el de Iván Duque.

“Petro, el Presidente progre que ninguneó al acuerdo de paz. De Iván Duque nunca se esperó nada distinto a lo que sucedió con el acuerdo de paz, pero, en cambio, de Petro sí. Por eso la mezquindad del presidente duele más”, escribió en su post.

María Jimena Duzán reveló que el poder parece haber cegado a Petro, que, según ella, ya no defiende los principios que lo llevaron a su ascenso político - crédito Presidencia - María Jimena Duzan/Facebook

Según Duzán, la firma de dicho acuerdo no solo abrió el camino para la participación política de sectores antes marginados, sino que garantizó que un exguerrillero como Petro —que militó en el M-19 en su juventud— pudiera llegar a la Casa de Nariño sin temer por su vida. Para la periodista, esta oportunidad histórica parece haber sido malgastada por el actual presidente.

La crítica de Duzán no se limitó al ámbito político, sino que hizo un comentario sobre la naturaleza de llegar a la supremacía; “el poder obnubila”, dijo, al sugerir que, una vez alcanzada la Presidencia, Petro cayó en la tentación de olvidar los principios por los cuales luchó durante tantos años.

La periodista no dudó en calificar este fenómeno de “ceguera” y falta de memoria, al destacar que la posición de Petro respecto al acuerdo de paz, que él mismo había defendido con fervor, cambió drásticamente, pues para la comunicadora, esta transformación es una de las grandes frustraciones del momento político colombiano.

La periodista María Jimena Duzán acusó a Gustavo Petro de “ningunear” el Acuerdo de Paz de 2016, recordando que fue gracias a este pacto que el presidente llegó al poder - crédito @MJDuzan/X

Junto a este mensaje escrito, la periodista compartió un video como parte de su invitación a su pódcast A fondo, y allí Duzán amplió su crítica al señalar que Petro no solo minimizó el Acuerdo de Paz, sino que demostró una actitud indiferente ante los logros alcanzados.

“A Petro se le olvida que por cuenta del acuerdo, él fue presidente de este país”, dijo la comunicadora, al mismo tiempo que señaló los puntos previamente mencionados, al evidenciar de manera clara una incuestionable incoherencia en las acciones del presidente Petro.

Además, la comunicadora recordó el fracaso de la política de ‘Paz Total’, la estrategia de Petro para negociar con otros grupos armados, y la creciente violencia en los territorios que deberían haber sido priorizados para la paz. La periodista señaló que, a pesar de los avances del gobierno de Duque, el de Petro es lento y marcado por la falta de rumbo claro.

La falta de rumbo en el Gobierno de Petro frente a los compromisos del Estado con el Acuerdo de Paz de 2016

El Acuerdo de Paz de 2016 sigue siendo un compromiso de Estado que debe ser asumido por todos los gobiernos. El Gobierno de Gustavo Petro centró sus esfuerzos en retomar y acelerar los puntos rezagados, especialmente aquellos relacionados con la Reforma Rural Integral, la reincorporación de excombatientes y la solución al problema de las drogas ilícitas.

El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas ante el avance a pasos cortos en cuanto a la implementación de Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Uno de los puntos más críticos para Petro es la Reforma Rural Integral, que busca reducir la desigualdad en el campo y garantizar el acceso a la tierra. También se priorizó la reincorporación de los excombatientes de las Farc, con proyectos productivos y garantías de seguridad para su integración.

No obstante, el Gobierno también enfrenta serias críticas por no avanzar significativamente en la implementación de varios puntos clave del acuerdo, ya que fue lento en la creación del Fondo de Tierras y en la formalización de tierras para los campesinos sin tierra.

En el tema de las drogas ilícitas, aunque Petro impulsó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, su implementación fue limitada. Esto provocó críticas internas y externas, como la del Gobierno de Estados Unidos, que lo acusó de ser aliado del narcotráfico y lo incluyó en la Lista Clinton, al señalar que el mandatario colombiano combate de manera efectiva la producción y los procesos relacionados con las drogas.