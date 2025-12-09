Marbelle salió en defensa de Abelardo de la Espriella tras polémica entrevista con Juan Diego Alvira: “Está ardido”

Marbelle opinó sobre la polémica entre Juan Diego Alvira y Abelardo de la Espriella, reavivando el debate en redes sociales - crédito Fotomontaje Infobae (@marbelle.oficial/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez)

La cantante Marbelle, reconocida por su trayectoria en los géneros de música tecnocarrilera, pop y balada, volvió a captar la atención en redes sociales tras pronunciarse sobre una controversia protagonizada por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el periodista Juan Diego Alvira.

La artista, que se mantiene vigente a través de sus proyectos musicales y su presencia digital, es conocida también por sus opiniones directas y sin filtro, especialmente respecto a temas políticos y figuras como Gustavo Petro y su gabinete. Esta vez, su pronunciamiento fue en defensa al precandidato de extrema derecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La polémica se originó cuando Juan Diego Alvira difundió un video en el que defendía su labor periodística, afirmando: “Mi trabajo como periodista no es caer bien, es preguntar. Preguntar aunque moleste, aunque arda, aunque levante ejércitos de fanáticos digitales. La pregunta incómoda no es un ataque: es un deber”.

La cantante expuso su respaldo al aspirante presidencial tras la entrevista con el periodista Juan Diego Alvira - crédito @Marbelle30/Instagram

Según expuso el comunicador en el video, múltiples seguidores cargaron en su contra después de que cuestionara al precandidato Abelardo de la Espriella sobre si su campaña “estaba construida a punta de mercadeo”, haciendo alusión a la “millonaria pauta en redes” que la apoyaría.

La postura de De la Espriella ante el interrogante generó una reacción de molestia, situación que motivó a Alvira a añadir: “La reacción no fue de un estadista, fue la de un bravucón (...) Prefiere insultar al que pregunta, antes de enfrentar el fondo del asunto. Eso no me intimida, tampoco los seguidores alienados que creen que defender a su candidato con insultos”.

Y puntualizó en la grabación: “A todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro. La regla es la misma. La pregunta difícil se hace. Punto. Ese es y ha sido mi compromiso con Colombia”.

En respuesta al video de Alvira, las interacciones en plataformas digitales se multiplicaron y entre los comentarios destacó el de Marbelle, que señaló: “Salir a justificarse solo pone en evidencia que quien realmente está ardido por la respuesta es el ‘periodista’”.

La publicación desató una ola de mensajes tanto en respaldo como en rechazo a las declaraciones del comunicador, evidenciando el impacto que tuvo el cruce entre periodismo, política y figuras públicas en la conversación digital.

El periodista Juan Diego Alvira salió al paso de las acusaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que lo acusó de “mala fe” y “desinformación” - crédito @delaespriella_style - @juandiego.alvira/Instagram

“Tu preguntaste que habían estudios hechos por medios donde decían que Abelardo gasta millonadas en pauta. Muestra donde están esos estudios.Te esperamos”; “Juan Diego el problema no es preguntar, es asegurar sin pruebas, por favor mostrar esos informes con los que llego defendiendo su argumento. Al periodismo se le respeta pero a la mala fe vestida de periodista es imposible tomarla en serio (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Abelardo de la Espriella, entre los candidatos que no ha revelado lo que se gasta en pauta publicitaria

En el inicio anticipado de la contienda electoral para las presidenciales de 2026, la financiación en pauta de los precandidatos genera dudas significativas debido a la falta de transparencia de varias campañas, como lo evidenció una investigación de El Tiempo, publicada el 29 de noviembre de 2025.

El medio envió 29 derechos de petición solicitando el desglose de los movimientos contables, incluidos los gastos en publicidad digital, a los principales aspirantes a la Casa de Nariño, recibiendo respuestas dispares y, en muchos casos, negativas.

Entre los precandidatos que sí divulgaron cifras, David Luna informó que en los últimos tres meses destinó cerca de $100 millones a pauta en redes sociales, mientras que el equipo de Juan Daniel Oviedo reportó más de $55 millones en este mismo rubro desde que inició su proceso en junio. Por su parte, Vicky Dávila reconoció un gasto que supera los $100 millones en Meta en el mismo periodo.

Uno de los casos más notorios figuró el del exaspirante presidencial Miguel Uribe Londoño, quien, según su equipo, había desembolsado más de $800 millones en publicidad digital en Meta solo entre septiembre y noviembre, posicionándose como el aspirante que más ha invertido en pauta en esa plataforma. Juan Carlos Pinzón, otro de los candidatos que accedió a dar detalles, aseguró haber gastado $322 millones en pauta digital en el último trimestre, mientras que Enrique Peñalosa destinó aproximadamente $130 millones a promoción de videos en redes sociales.

Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos que no ha revelado cuánto se ha gastado en pauta publicitaria - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En contraste, un grupo importante de campañas evitó revelar detalles financieros bajo diferentes argumentos. Abelardo de la Espriella rechazó informar la cifra exacta de sus gastos, alegando que “no es posible ni responsable” determinar el monto destinado a recolección de apoyos. Vicky Dávila, aunque compartió cifras de publicidad, afirmó que solo reportará sus gastos oficialmente cuando la autoridad electoral así lo requiera.

Sergio Fajardo detalló parcialmente que su inversión mensual en pauta digital ronda los $25 millones, pero no entregó un estado detallado, citando asuntos de confidencialidad y austeridad. Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas también optaron por reservar los datos, asegurando que los harán públicos únicamente a través del aplicativo oficial Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por otra parte, varios aspirantes como Claudia López, Daniel Palacios, Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga, Paola Holguín, Roy Barreras, María Fernanda Cabal y Juan Manuel Galán no ofrecieron respuesta a las solicitudes de información, por lo que se desconoce el alcance de sus inversiones en pauta electoral. Otros, como Efraín Cepeda y Juan Fernando Cristo, afirmaron no haber hecho gastos directos en campañas o haber realizado solo desembolsos mínimos para eventos específicos.