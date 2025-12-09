Colombia

Estos fueron los carros eléctricos más vendidos en Colombia en noviembre de 2025: Tesla entra al ranking, aunque con matices

El mercado eléctrico tuvo un noviembre histórico y consolidó su mejor año, en el que BYD y otras marcas asiáticas lideran con fuerza, mientras Tesla entra al listado

Las matriculaciones de carros eléctricos
Las matriculaciones de carros eléctricos en Colombia crecieron 127,7 % entre enero y noviembre de 2025, alcanzando 16.490 unidades y consolidando el mejor año para la movilidad cero emisiones en el país - crédito Asopartes

El mercado automotor colombiano anda “enchufado” este año. Y no es metáfora: las ventas de carros eléctricos están viviendo su mejor momento.

Entre enero y noviembre de 2025, las matriculaciones de este tipo de vehículos crecieron nada menos que un 127,7 %, según datos del Runt procesados por la Andi y Fenalco.

En plata blanca: se han matriculado 16.490 eléctricos nuevos, una cifra que hace apenas unos años parecía impensable en Colombia.

Noviembre fue un buen termómetro del boom. Ese mes se matricularon 2.034 eléctricos, lo que significa un aumento del 28,7 % frente al mismo periodo de 2024.

Y, ojo al dato: ya representan 8,5 % de todos los carros vendidos en el mes. Las ciudades también están jugando un papel clave.

Armenia sorprendió con un crecimiento del 700 %, Manizales aumentó un 320 %, y Barranquilla un 219 %. Esto muestra que la movilidad eléctrica dejó de ser un lujo de las grandes capitales.

Las 20 marcas de eléctricos más vendidas en noviembre

BYD lidera con amplio margen
BYD lidera con amplio margen el mercado de vehículos eléctricos en Colombia, impulsada por una oferta variada y precios competitivos que dominan tanto en modelos como en volumen de ventas - crédito Stephane Mahe/Reuters

Pero si hablamos de campeones, el protagonismo se lo lleva un elenco muy bien conformado. En noviembre, las 20 marcas de eléctricos más vendidas fueron:

  1. BYD (919 unidades)
  2. Chery (273)
  3. Chevrolet (131)
  4. Volvo (121)
  5. Kia (77)
  6. JAC (74)
  7. GAC (68)
  8. Renault (50)
  9. FAW (42)
  10. MG (35)
  11. BMW (24)
  12. Tesla (18)
  13. Mercedes-Benz (17)
  14. Zeekr (16)
  15. Great Wall (15)
  16. Audi (15)
  17. Mini (15)
  18. Changan (13)
  19. Smart (12)
  20. TG (12)

El dominio de China… y la gran pregunta por Tesla

El listado deja varias conclusiones claras. La primera: China está dominando. Entre BYD, Chery, GAC, FAW, JAC y otras, se llevan gran parte del mercado.

La segunda: marcas tradicionales como Renault, Chevrolet o Volvo siguen presentes, pero su participación depende mucho del modelo que ofrezcan. Y la tercera, que muchos se están preguntando: ¿qué pasó con Tesla?

Porque sí, Tesla aparece, pero muy lejos del protagonismo que tiene en Estados Unidos o Europa. En noviembre solo registró 18 unidades, una cifra modesta frente a competidores que se mueven en centenas.

Tesla sigue presente en el
Tesla sigue presente en el mercado colombiano, pero muy lejos del protagonismo global: en noviembre registró solo 18 unidades, afectada por precios altos y una red de servicio aún limitada en el país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

¿Las razones? Varias. Primero, los precios: mientras los chinos ofrecen modelos más económicos y con buena autonomía, Tesla sigue en rangos más altos para el bolsillo colombiano.

Segundo, su red de servicio y talleres aún es limitada en el país, algo clave para un comprador que no quiere dolores de cabeza.

Y tercero, Tesla es todavía una marca relativamente nueva en Colombia, con una cobertura comercial y operativa que apenas está arrancando, lo que la deja en desventaja frente a fabricantes que llevan años construyendo red y confianza. En resumen, Tesla en Colombia no está “muerto”, pero sí está lejos de liderar.

Los 20 modelos eléctricos más vendidos en noviembre

Pasando a los modelos, el top 20 de los carros eléctricos más vendidos en noviembre también deja claro quién manda:

  • BYD Yuan Up (499 unidades)
  • Chery Icar (254)
  • BYD Seagull (166)
  • BYD Yuan Plus (104)
  • Volvo EX30 (102)
  • BYD Seal
  • Chery Tiggo 7 Pro EV
  • MG4
  • Renault Zoe
  • Chevrolet Bolt EUV
  • Kia EV5
  • GAC Aion Y
  • JAC E10X
  • FAW Bestune E05
  • BMW iX1
  • Tesla Model 3
  • Zeekr X
  • Mercedes EQA
  • Audi Q4 e-tron
  • Mini Cooper SE

(Los puestos 6 al 20 varían según disponibilidad y rotación, pero se mantienen dentro de este paquete de modelos que completan las 20 posiciones del mercado).

El BYD Yuan Up se
El BYD Yuan Up se consolidó como el carro eléctrico más vendido del año en Colombia, con 4.408 unidades matriculadas entre enero y noviembre de 2025 - crédito Infobae

Los modelos más vendidos en 2025

Y si ampliamos la mirada al acumulado de enero a noviembre de 2025, los cinco modelos más vendidos fueron:

  • BYD Yuan Up (4.408 unidades)
  • BYD Seagull (2.422)
  • Kia EV5 (823)
  • BYD Yuan Plus (802)
  • Volvo EX30 (767)

Aquí Tesla tampoco aparece en los primeros lugares; aunque sigue presente, sus cifras están muy por debajo de este grupo dominante.

La tendencia también refleja un cambio en la forma de comprar carro. Los colombianos siguen inclinándose por SUV y vehículos familiares, un segmento donde los chinos tienen una oferta agresiva.

Además, el ciclo de recambio de los eléctricos es mucho más corto: 3,6 años, frente a los 12 años o más de los vehículos a gasolina.

Eso sí, los eléctricos no son los únicos que están brillando. Los híbridos también tuvieron un noviembre movido: 6.264 unidades vendidas, con un crecimiento del 29,5 % y una participación del 26,3 %. En lo que va del año ya suman 59.518 unidades, creciendo más del 60 %.

Finalmente, entre enero y noviembre, las marcas con más matrículas fueron: BYD (8.685 unidades), Kia (1.131), Volvo (980), Chery (850) y Chevrolet (640). Entre todas, controlan el 74,5 % del mercado eléctrico en Colombia.

