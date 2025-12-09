La decisión de eliminar 12 colegios de apoyo a niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

Padres y cuidadores protestan en Bogotá por el cierre de 12 colegios especializados para niños con discapacidad - crédito Colombia Oscura/X

La tarde del martes 9 de diciembre de 2025, Bogotá vivió una tensa jornada marcada por bloqueos intermitentes en la avenida El Dorado, donde padres, madres y cuidadores de niños con discapacidad protestaron enérgicamente frente a la Secretaría de Educación, en la intersección con la carrera 66.

Las manifestaciones, motivadas por el anuncio de la eliminación de 12 colegios especializados en atención educativa para esta población, alteraron la movilidad de la capital, provocando el cierre de estaciones, congestión, invasión de carriles y el desvío de rutas del Sitp.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La molestia de los usuarios del transporte público por las demoras y complicaciones vehiculares contrastó con la gravedad del trasfondo que impulsó la protesta. Detrás de las filas de carros y la dificultad para llegar a los destinos diarios, cientos de familias expusieron la situación crítica que enfrentan niñas y niños en condición de discapacidad ante la reducción drástica de espacios educativos adaptados en la ciudad.

Bloqueos en la avenida El Dorado generan caos vehicular y desvíos en el Sitp durante manifestaciones por educación inclusiva - crédito Secretaría de Movilidad

Según denuncias recogidas por Colombia Oscura en la red X, la decisión administrativa de la alcaldía de Carlos Fernando Galán supondría el cierre de instituciones que, hasta la fecha, han ofrecido un entorno pedagógico especializado e integral a esta población vulnerable.

Las madres participantes compartieron testimonios que dan cuenta de una profunda preocupación y sentimiento de desprotección. De acuerdo con declaraciones recogidas por la mencionada red, una funcionaria de la Secretaría de Educación de Bogotá habría afirmado a una madre que “trasladar sus niños a colegios regulares y recibir maltratos, les forjaba el carácter para la vida real”. Este tipo de declaraciones, sumadas a la falta de información detallada y la negativa a dialogar, generaron el rechazo y la indignación de la comunidad educativa presente en la jornada.

Una de las madres explicó: “Estamos aquí en protesta por los niños con discapacidad que están siendo atendidos en colegios, que están siendo tipificados como aulas de apoyo pedagógico. Son colegios que tienen una atención integral para cada niño con discapacidad. No son segregadores como lo ha querido poner la Secretaría de Educación. Y venimos a denunciar porque, desafortunadamente, cerraron matrículas para algunos grados, hicieron traslado discrecional del rector del Colegio Bolivia, al cual asiste mi hija".

La eliminación de espacios educativos adaptados pone en riesgo el derecho a la educación de más de 1.500 estudiantes con discapacidad en Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Asimismo, expuso que: “No nos han querido dar una respuesta clara con respecto a nuestra inconformidad como cuidadores y padres con la atención de nuestros hijos en aulas regulares. Las aulas regulares dicen que hay inclusión, pero es mentira. Los tratan mal, los excluyen, y adicionalmente, a una mamita la llamó la Secretaría de Educación diciendo que el maltrato que recibía el niño le forma carácter y que genera una educación para la vida real. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación se quiere hacer la de los ojos ciegos, pero aquí estamos todos en pie de lucha”.

Otra madre detalló el panorama de incertidumbre: “Soy mamá de un niño de ocho años, se llama Samuel, tiene discapacidad múltiple. Mi hijo cursa en el colegio Bolivia, colegio al que les están cerrando las aulas de apoyo. Él tiene que repetir primero el otro año y debido a que ya no tenemos matrículas, no se sabe qué va a pasar con nuestros hijos. La Secretaría de Educación no nos le quiere dar matrícula ni al curso primero ni al curso quinto de la jornada mañana. En la jornada tarde tenemos varios cursos que no tienen matrícula. Estamos acá pidiendo una mesa de trabajo. Llevamos desde las ocho de la mañana y esta es la hora y solamente nos dilatan, nos dan vueltas”.

Testimonios de madres denuncian maltrato y exclusión de niños con discapacidad en aulas regulares tras el cierre de colegios especializados - crédito Colombia Oscura/X

El debate público sobre la atención en educación a niños con discapacidad no es nuevo. En septiembre de 2025, el concejal Andrés Onzaga alertó en el Concejo de Bogotá sobre serios problemas en la contratación y calidad de dispositivos de asistencia personal distribuidos por el Distrito y una posible reducción en la oferta de espacios educativos adaptados.

Onzaga destacó que entre 2021 y 2024 se invirtieron más de 51.000 millones de pesos en ayudas técnicas para personas con discapacidad, y que el presupuesto proyectado hasta 2028 se acercaría a los 104.000 millones. Sin embargo, advirtió que el aumento en recursos no garantiza la protección de derechos si existen sobrecostos (que llegaron hasta un 695% en elementos como bastones y cuadernos de braille) o si priman materiales de mala calidad. Señaló además la concentración de contratación en pocas empresas, como Tu Salud IPS, y retrasos en convenios para el próximo año, factores que comprometen la cobertura y calidad del servicio.

La problemática se agudizó por la revisión de casos de estudiantes actualmente en aulas de apoyo, con miras a trasladarlos a espacios convencionales. Padres, madres y cuidadores consideran que esta medida implica un cierre encubierto de los servicios diferenciados, lo que colocaría en riesgo el derecho a una educación de calidad y adaptada para cientos de menores en la capital.

Bogotá cuenta con 42 colegios dotados de aulas de apoyo, que benefician a más de 6.000 estudiantes con discapacidad y 123 docentes especializados - crédito Secretaría de Integración Social

Según cifras del sector educativo, Bogotá tiene 42 colegios dotados de aulas de apoyo, que atienden a unos 1.500 estudiantes con discapacidad, respaldados por 123 docentes especializados. En total, más de 6.000 estudiantes se benefician del modelo, entre ellos 221 con discapacidad múltiple y cerca de 1.000 con Síndrome de Down.

Durante reuniones con las autoridades, las familias han insistido en que las aulas de apoyo constituyen espacios pedagógicos fundamentales para el aprendizaje, la integración y la prevención de situaciones de exclusión o acoso. Voceros de los cuidadores recalcaron: “La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”.