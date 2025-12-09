Colombia

La Barbie Colombiana respondió críticas por denunciar robo antes de postularse a ‘La casa de los famosos’: “Iban a decir que todo fue un drama”

El escándalo en torno a su ingreso a un popular programa de televisión desató una ola de comentarios, pero la ‘influencer’ recalca que su trayectoria habla por sí misma

La Barbie colombiana aseguró que su atentado no fue un intento de polémica en redes para aumentar su alcance - crédito @rechismes/IG

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como la Barbie Colombiana, se convirtió en el centro de la atención pública tras ser víctima de un atentado a tiros contra su vehículo en Antioquia en la noche del 26 de noviembre de 2025.

El incidente, que no dejó víctimas ni robos, coincidió con el anuncio de su postulación a La casa de los famosos Colombia, lo que desató una ola de críticas y especulaciones sobre las verdaderas motivaciones de la creadora de contenido.

Tatiana Murillo es reconocida por
Tatiana Murillo es reconocida por ser la Barbie colombiana, se ha realizado varias cirugías para parecerse a la muñeca - crédito @canalrcn/IG

Murillo respondió de manera directa a través de sus redes sociales, defendiendo su versión de los hechos y rechazando las acusaciones de haber utilizado el ataque para ganar notoriedad.

“El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo, porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos”, relató Murillo en una de sus publicaciones, acompañada de imágenes que mostraban el impacto de bala en la ventana de su vehículo.

La creadora de contenido aseguró que tras el ataque interpuso la denuncia correspondiente y expresó su confianza en que las autoridades esclarecerán lo ocurrido. “Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”, afirmó, al tiempo que pidió a sus seguidores evitar especulaciones sobre los responsables.

Así quedó el vehículo de
Así quedó el vehículo de La Barbie Colombiana tras sufrir atentado - crédito La Barbie Colobmiana/Instagram

En otra de sus historias, Murillo insistió en que su decisión de resguardarse no obedeció al miedo, sino a la precaución.

“No me fui por miedo, sino por precaución. Gracias por estar pendientes. Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos. Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quién fue, que sea Dios y la justicia quien se encargue”, expresó, acompañada de su hija.

La confirmación de su participación en La casa de los famosos Colombia coincidió con el escándalo, lo que generó críticas en redes sociales y acusaciones de que habría utilizado el atentado para promocionarse.

Ante estos señalamientos, Murillo respondió de forma contundente: “Yo sabía que esto iba a pasar, que cuando saliera mi noticia de la casa de los famosos iban a aprovechar para decir que todo esto fue un drama, lo del atentado, para mucha gente lavarse las manos. Yo ya estaba preparada para eso. ¿Qué les puedo decir? Hay cosas mucho más interesantes que yo hubiera podido hacer. Además, mi participación ya estaba segura. Yo no tenía que hacer absolutamente nada para sonar”.

Tatiana Murillo, conocida como La
Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, fue reconocida en el Congreso de la República por su trabajo social a través de redes sociales - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

Murillo defendió la autenticidad de su trayectoria y la naturaleza de su contenido, diferenciándose de lo que, según ella, muestran los medios de comunicación. “Los que están votando por mí es porque los que saben cuál es mi contenido. Es más, con el simple hecho de que ustedes den una pasadita por mi Facebook, vas a ver que en realidad mi contenido es muy diferente a lo que muestran los medios de comunicación”, sostuvo.

La creadora de contenido también subrayó que existe una investigación en curso y que, por recomendación de su equipo de trabajo, no volverá a referirse al tema hasta que las autoridades lo permitan.

“Todo esto se está investigando. Es la última vez que me voy a referir a esto por, obviamente, petición de mi equipo de trabajo. Para los que están diciendo eso, no, no fue así. Hay una investigación abierta y ténganlo por seguro que cuando tenga el aval y el permiso, obviamente hay indicios, yo voy a ser la primera que va a salir a contarles qué pasó”, explicó.

La creadora de contenido aseguró
La creadora de contenido aseguró que le duele que se haya juntado la semana de votaciones con su atentado y que salpicara al reality - crédito @tatianamurillooficial/IG

Murillo hizo un llamado a la prudencia y a dejar que las autoridades realicen su trabajo, rechazando la idea de buscar protagonismo a través de la polémica.

“Me han buscado los medios de comunicación más importantes de este país y si yo quisiera polémica, créanme que al día de hoy sería tendencia nacional. No quería que esta semana en la casa de los famosos estuviera manchada por el escándalo, pero así se dieron las cosas”, manifestó.

Para Murillo, su permanencia en el reality dependerá del apoyo de quienes conocen su contenido y no de la controversia generada en torno al atentado o su postulación.

