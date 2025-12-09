Kevin Whitaker habló de la relación de Petro con el presidente de EE. UU.: “Si Trump se siente atacado, reaccionará con diez veces más fuerza”

Kevin Whitaker explica que las amenazas de Donald Trump contra Colombia podrían intensificarse debido a la relación personal entre los presidentes de Estados Unidos y Gustavo Petro - crédito Presidencia - Reuters

Kevin Whitaker, diplomático de carrera y exembajador de Estados Unidos en Colombia, ofreció su análisis sobre la situación actual de las relaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, así como las declaraciones del mandatario estadounidense sobre posibles ataques por tierra en Colombia.

En una extensa entrevista con la revista Semana, Whitaker abordó la postura de Trump respecto a la lucha contra los carteles de droga y su relación personal con Petro, que se mostró crítico con la política estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el presidente de Estados Unidos declaraciones alarmantes sobre la posibilidad de que el país norteamericano inicie ataques militares en Colombia; un país que ellos alertan por ser productores de cocaína. Whitaker explicó que este tipo de afirmaciones deben analizarse desde dos perspectivas: la geopolítica y la personal.

Kevin Whitaker, exembajador de EE. UU. en Colombia, asegura que las declaraciones de Trump deben analizarse desde una perspectiva tanto geopolítica como personal - crédito Leonardo Muñoz/EFE

“Es cierto que Colombia, en su calidad de principal productor de cocaína, ha sido una preocupación para el presidente Trump durante mucho tiempo, desde sus inicios en la arena política. Pero también es importante no pasar por alto la relación personal entre Trump y Petro”, indicó Whitaker, durante la entrevista con la mencionada revista.

Trump y Petro: Dos presidentes, dos visiones opuestas

El diplomático señaló que Petro, por su naturaleza política, es un firme crítico de la política estadounidense, especialmente de la postura de Trump sobre los carteles de droga.

“Petro desafía, critica y acusa constantemente a Trump, algo que el presidente estadounidense no va a aceptar fácilmente”, expresó Whitaker y añadió: “Y, por su propia naturaleza, Trump siempre va a replicar a esas críticas. Si se siente atacado, reaccionará con diez veces más fuerza”.

Kevin Whitaker, exembajador de EE. UU. en Colombia, asegura que las declaraciones de Trump deben analizarse desde una perspectiva tanto geopolítica como personal - crédito AFP

Whitaker también hizo referencia a la designación de grupos criminales colombianos como organizaciones terroristas, un tema que ha sido un punto de debate en los últimos meses.

“Yo fui embajador en Colombia cuando las Farc fueron clasificadas como grupo terrorista; sin embargo, las Farc tenían una naturaleza terrorista real, algo que no se puede decir de los actuales carteles de droga”, comentó.

La administración Trump, como señaló en varias ocasiones, comparó a los carteles colombianos con organizaciones terroristas como el Isis —Estado Islámico de Irak y Siria— y Al Qaeda, una postura que provocó preocupación entre expertos en política internacional.

Whitake enfatizó en que Donald Trump comparó a los carteles colombianos con organizaciones terroristas como ISIS y Al Qaeda - crédito Ameer Al Mohammedaw/Europa Press

“Este tipo de comparaciones tiene implicaciones legales, ya que podría llevar a un uso más agresivo de la fuerza por parte de Estados Unidos, pero no están completamente fundamentadas en hechos pasados”, indicó el diplomático.

El costo de una intervención militar en Colombia

El analista también discutió la cuestión de la legalidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos en Colombia. Según Whitaker, aunque el Congreso norteamericano aprobó leyes que permiten el uso de la Fuerza Militar en situaciones de lucha contra el terrorismo, no existe un marco legal específico que justifique los ataques por tierra que Trump ha mencionado.

“Sin embargo, el uso de esta autorización en situaciones que no son claras desde el punto de vista legal es algo que sigue siendo un tema de debate”, señaló en la entrevista.

La posibilidad de que EE. UU. inicie un ataque por tierra en Colombia provocó interrogantes - crédito Jonathan Ernst/Reuters

En cuanto a las posibilidades de que Trump emprenda un ataque por tierra en Colombia, Whitaker expresó sus dudas: “Hay factores políticos que también deben ser tomados en cuenta. Durante su campaña presidencial, Trump se mostró crítico de lo que él llamó las ‘guerras interminables’, refiriéndose a conflictos como los de Irak y Afganistán, que fueron impopulares y costosos tanto en términos de recursos como de vidas humanas”.

“Un ataque militar por tierra en Colombia, con la presencia de tropas estadounidenses, sería un paso contradictorio con sus propias promesas de evitar intervenciones militares profundas en el exterior”, agregó.

El diplomático también destacó que, aunque el Gobierno de Trump señaló que no necesitaría la autorización del Congreso para llevar a cabo ciertas acciones militares, las implicaciones políticas de una intervención de gran escala serían complejas.

Según Whitaker, tanto Trump como Petro se benefician políticamente de su confrontación - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

“No es fácil justificar una intervención militar en Colombia, especialmente cuando se considera la opinión pública estadounidense y los costos políticos de tal decisión”, puntualizó.

En cuanto a la relación entre Trump y Petro, Whitaker señaló que ambos presidentes parecen ganar algo de la confrontación: “Petro se perfila como el defensor de América Latina frente al ‘imperio del Norte’, lo que refuerza su figura ante sus seguidores. Trump, por su parte, reaccionará como siempre lo hace, con fuerza, ante cualquier ataque”.