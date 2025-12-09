Colombia

Kevin Whitaker habló de la relación de Petro con el presidente de EE. UU.: “Si Trump se siente atacado, reaccionará con diez veces más fuerza”

El mandatario estadounidense no descarta una ofensiva militar por tierra en Colombia, por lo que el exembajador asegura que las declaraciones del líder norteamericano deben analizarse desde una perspectiva tanto geopolítica como personal

Guardar
Kevin Whitaker explica que las
Kevin Whitaker explica que las amenazas de Donald Trump contra Colombia podrían intensificarse debido a la relación personal entre los presidentes de Estados Unidos y Gustavo Petro - crédito Presidencia - Reuters

Kevin Whitaker, diplomático de carrera y exembajador de Estados Unidos en Colombia, ofreció su análisis sobre la situación actual de las relaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, así como las declaraciones del mandatario estadounidense sobre posibles ataques por tierra en Colombia.

En una extensa entrevista con la revista Semana, Whitaker abordó la postura de Trump respecto a la lucha contra los carteles de droga y su relación personal con Petro, que se mostró crítico con la política estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el presidente de Estados Unidos declaraciones alarmantes sobre la posibilidad de que el país norteamericano inicie ataques militares en Colombia; un país que ellos alertan por ser productores de cocaína. Whitaker explicó que este tipo de afirmaciones deben analizarse desde dos perspectivas: la geopolítica y la personal.

Kevin Whitaker, exembajador de EE.
Kevin Whitaker, exembajador de EE. UU. en Colombia, asegura que las declaraciones de Trump deben analizarse desde una perspectiva tanto geopolítica como personal - crédito Leonardo Muñoz/EFE

“Es cierto que Colombia, en su calidad de principal productor de cocaína, ha sido una preocupación para el presidente Trump durante mucho tiempo, desde sus inicios en la arena política. Pero también es importante no pasar por alto la relación personal entre Trump y Petro”, indicó Whitaker, durante la entrevista con la mencionada revista.

Trump y Petro: Dos presidentes, dos visiones opuestas

El diplomático señaló que Petro, por su naturaleza política, es un firme crítico de la política estadounidense, especialmente de la postura de Trump sobre los carteles de droga.

“Petro desafía, critica y acusa constantemente a Trump, algo que el presidente estadounidense no va a aceptar fácilmente”, expresó Whitaker y añadió: “Y, por su propia naturaleza, Trump siempre va a replicar a esas críticas. Si se siente atacado, reaccionará con diez veces más fuerza”.

Kevin Whitaker, exembajador de EE.
Kevin Whitaker, exembajador de EE. UU. en Colombia, asegura que las declaraciones de Trump deben analizarse desde una perspectiva tanto geopolítica como personal - crédito AFP

Whitaker también hizo referencia a la designación de grupos criminales colombianos como organizaciones terroristas, un tema que ha sido un punto de debate en los últimos meses.

“Yo fui embajador en Colombia cuando las Farc fueron clasificadas como grupo terrorista; sin embargo, las Farc tenían una naturaleza terrorista real, algo que no se puede decir de los actuales carteles de droga”, comentó.

La administración Trump, como señaló en varias ocasiones, comparó a los carteles colombianos con organizaciones terroristas como el Isis —Estado Islámico de Irak y Siria— y Al Qaeda, una postura que provocó preocupación entre expertos en política internacional.

Whitake enfatizó en que Donald
Whitake enfatizó en que Donald Trump comparó a los carteles colombianos con organizaciones terroristas como ISIS y Al Qaeda - crédito Ameer Al Mohammedaw/Europa Press

“Este tipo de comparaciones tiene implicaciones legales, ya que podría llevar a un uso más agresivo de la fuerza por parte de Estados Unidos, pero no están completamente fundamentadas en hechos pasados”, indicó el diplomático.

El costo de una intervención militar en Colombia

El analista también discutió la cuestión de la legalidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos en Colombia. Según Whitaker, aunque el Congreso norteamericano aprobó leyes que permiten el uso de la Fuerza Militar en situaciones de lucha contra el terrorismo, no existe un marco legal específico que justifique los ataques por tierra que Trump ha mencionado.

“Sin embargo, el uso de esta autorización en situaciones que no son claras desde el punto de vista legal es algo que sigue siendo un tema de debate”, señaló en la entrevista.

La posibilidad de que EE.
La posibilidad de que EE. UU. inicie un ataque por tierra en Colombia provocó interrogantes - crédito Jonathan Ernst/Reuters

En cuanto a las posibilidades de que Trump emprenda un ataque por tierra en Colombia, Whitaker expresó sus dudas: “Hay factores políticos que también deben ser tomados en cuenta. Durante su campaña presidencial, Trump se mostró crítico de lo que él llamó las ‘guerras interminables’, refiriéndose a conflictos como los de Irak y Afganistán, que fueron impopulares y costosos tanto en términos de recursos como de vidas humanas”.

“Un ataque militar por tierra en Colombia, con la presencia de tropas estadounidenses, sería un paso contradictorio con sus propias promesas de evitar intervenciones militares profundas en el exterior”, agregó.

El diplomático también destacó que, aunque el Gobierno de Trump señaló que no necesitaría la autorización del Congreso para llevar a cabo ciertas acciones militares, las implicaciones políticas de una intervención de gran escala serían complejas.

Según Whitaker, tanto Trump como
Según Whitaker, tanto Trump como Petro se benefician políticamente de su confrontación - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

“No es fácil justificar una intervención militar en Colombia, especialmente cuando se considera la opinión pública estadounidense y los costos políticos de tal decisión”, puntualizó.

En cuanto a la relación entre Trump y Petro, Whitaker señaló que ambos presidentes parecen ganar algo de la confrontación: “Petro se perfila como el defensor de América Latina frente al ‘imperio del Norte’, lo que refuerza su figura ante sus seguidores. Trump, por su parte, reaccionará como siempre lo hace, con fuerza, ante cualquier ataque”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpKevin WhitakerASISFarcNarcotráficoFuerza Militar Estados UnidosEstados UnidosTropas militaresColombia-Noticias

Más Noticias

En unos días las empresas tendrán que empezar a hacerle un pago extra a millones de trabajadores: la Reforma Laboral es la razón

La nueva norma aprobada en el Congreso de la República modificará la estructura de pagos y exigirá a las compañías revisar los sistemas de nómina y planificación financiera

En unos días las empresas

Violencia vicaria: los perturbadores videos que publicó hombre que mató a su hija de 7 años en Atlántico

La difusión de grabaciones en redes sociales por parte del agresor antes del crimen generó alarma en la opinión pública y puso en discusión la necesidad de mejorar la protección a familias en riesgo

Violencia vicaria: los perturbadores videos

Juan José Lafaurie revoluciona TikTok con su mamá, María Fernanda Cabal: esta vez puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe

El joven abogado aprovechó su plataforma para hacerle una pregunta al líder del Centro Democrático, que sorprendió por su tono personal y relajado, al revelar una faceta más humana de su relación con la senadora y precandidata presidencial

Juan José Lafaurie revoluciona TikTok

Levantan la restricción del Pico y placa regional para ingresar a Bogotá: más de 990.000 vehículos entraron a la capital

El monitoreo constante de la autoridad vial permitió mantener la seguridad y el orden en los corredores de acceso, mientras se reporta un alto volumen de desplazamientos en el cierre del periodo festivo

Levantan la restricción del Pico

Suspensiones de agua afectarán a barrios de Medellín, Bello y Envigado del 9 al 15 de diciembre: así está la programación

Varias zonas urbanas enfrentarán cortes nocturnos por trabajos técnicos y emergencias. Autoridades locales anunciaron medidas para mitigar molestias y asegurar la continuidad del suministro

Suspensiones de agua afectarán a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Papá de Greeicy Rendón reapareció

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Deportes

La afición de Atlético Nacional

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remesón

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026