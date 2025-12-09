Juan Carlos Pinzón aseguró que está listo para la consulta del 8 de marzo, mientras la oposición define su ruta hacia 2026

Juan Carlos Pinzón ratificó que está “listo desde ya” para participar en la consulta popular del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

La consulta interpartidista programada para el 8 de marzo de 2026 se perfila como el principal mecanismo para definir la candidatura presidencial de la oposición en Colombia, en medio de un panorama marcado por la fragmentación política, la incertidumbre electoral y la urgencia de articular una alternativa de poder frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En este escenario, uno de los primeros en levantar la mano y mostrarse preparado para la contienda es Juan Carlos Pinzón, quien desde Manizales aseguró: “Yo estoy listo desde ya para una consulta popular en el mes de marzo”.

Pinzón, respaldado por los partidos Oxígeno y Alianza Democrática Amplia (ADA), enfatizó la necesidad de una convergencia inmediata para frenar lo que denomina “el continuismo del desastre” y el avance del “narcocomunismo” en el país.

“La gente, el pueblo colombiano está pidiendo unión. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que salir de estas dificultades que estamos viviendo en este tiempo. El país no puede seguir en el continuismo del desastre en que nos han metido y mucho menos avalar o facilitar ese narcocomunismo que hoy se quiere imponer en Colombia. No lo podemos permitir”, afirmó, según Caracol Radio.

Su discurso se centró también en la expansión de economías ilegales y grupos armados, un fenómeno que, a su juicio, se ha agudizado en los últimos años.

Juan Carlos Pinzón reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, defendiendo la capacidad del gobierno para realizar aspersiones sin poner en riesgo la vida humana - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

“Tenemos el negocio de narcotráfico, de minería ilícita de oro y de extorsión más grande de la historia. Y la gente lo está sufriendo, la gente tiene miedo”, agregó, advirtiendo que el deterioro de la seguridad ya no solo se siente en las zonas rurales sino también “en las calles de las grandes ciudades”.

Mientras Pinzón aparece como uno de los más decididos y organizados para competir en la consulta, otros sectores de la oposición también se movilizan.

¿Cuál es la situación de la consulta interpartidista?

El partido Cambio Radical formalizó el 8 de diciembre de 2025 su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dejando claro que la colectividad liderada por Germán Vargas Lleras busca convertirse en un actor clave del proceso.

En su comunicado, el partido afirmó que la unidad es indispensable para “detener una dictadura” y reconstruir las bases sociales e institucionales del país. “La unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”, señaló la colectividad, insistiendo en la defensa del orden constitucional.

A esta apuesta se sumó también Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, quien formalizó el 5 de diciembre su intención de participar en la consulta como líder del movimiento ciudadano Imparables.

Claudia López y su movimiento ciudadano Imparables presentaron ante el CNE su carta de intención para sumarse a la consulta. - crédito Claudia López

López, quien radicará más de 1,2 millones de firmas el 10 de diciembre para sustentar su aspiración, aseguró que la consulta es el camino más adecuado para construir una alternativa democrática alejada de los extremos y del rechazo generalizado a los partidos tradicionales.

“El mejor camino para enfrentar a los extremos es la unidad de quienes representamos una alternativa democrática distinta de ellos”, sostuvo.

El Centro Democrático también juega un papel central en la consolidación del mecanismo, pues definirá su candidato entre María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, una disputa que podría influir significativamente en la fortaleza —o fragilidad— de la consulta.

La iniciativa ha sido impulsada públicamente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha promovido la idea de una coalición amplia para enfrentar al petrismo en 2026.

Los que se bajaron de la consulta: de la Espriella y Fajardo

La exclusión de De la Espriella y Fajardo generó debate interno entre los precandidatos por diferencias y antecedentes políticos. - crédito Colprensa y Reuters

Sin embargo, no todos los sectores están alineados con la consulta. Figuras como Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella anunciaron que competirán directamente en primera vuelta.

Fajardo, en un comunicado, cuestionó la utilidad del mecanismo, asegurando que estas consultas “benefician a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado”. Su estrategia apunta a reagrupar fuerzas en una eventual segunda vuelta para “derrotar a los radicales Cepeda y De la Espriella”.

En la izquierda, el presidente Gustavo Petro promueve un frente amplio con figuras como Roy Barreras e Iván Cepeda, aunque persisten dudas jurídicas sobre la viabilidad de una consulta interpartidista en ese sector, dado que Cepeda ya participó en la del Pacto.

La consulta del 8 de marzo coincidirá con las elecciones legislativas, lo que la convierte en un evento decisivo para medir fuerzas políticas y movilizar bases electorales.