Hombre señalado de embarazar a su nieta de 14 años fue capturado en Antioquia

La Policía Nacional detuvo en el municipio de Caucasia (Antioquia), a un hombre de 55 años, que fue acusado de haber abusado sexualmente de su nieta de 14 años, que quedó embarazada presuntamente como consecuencia de las agresiones.

Este caso, que se esclareció tras varios meses de investigación, generó alarma entre los habitantes de la región por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima. Entre tanto, al conocerse el caso a nivel nacional, se hizo un llamado al cuidado y respeto por los menores de edad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre habría sometido a la menor a agresiones sexuales reiteradas, lo que llevó a las autoridades a profundizar en las investigaciones una vez que se confirmó el embarazo de la adolescente.

Además, las autoridades trabajan por verificar si el capturado ejerció presiones y coacción para que la víctima no denunciara los hechos, lo que podría agravar su situación judicial, pues las primeras hipótesis indican que la menor fue atacada en repetidas oportunidades por el criminal que aprovechó su cercanía para acceder carnalmente a la víctima.

Sobre la captura, las autoridades informaron que se realizó mediante orden judicial, en el contexto de los planes de seguridad implementados a finales de año en Antioquia, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes.

En medio de este panorama, las unidades especializadas de la Policía, responsables de la investigación, lograron reunir pruebas que permitieron esclarecer los hechos y proceder con la detención del presunto agresor en el municipio.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el hombre enfrentará audiencias en las que se presentarán las pruebas que lo vinculan al caso y allí se le imputarán cargos por delitos sexuales en contra de una menor de edad. Además, las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el alcance de las agresiones y las posibles consecuencias legales adicionales.

Violencia sexual en contra de menores en Antioquia

A corte del 11 de noviembre, se reportaron más de 650 casos de abuso sexual infantil en el departamento, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y se convierte en ejemplo de la gravedad de la situación en la región.

De acuerdo con datos oficiales, cada semana se reportan 14 nuevos casos, lo que equivale a 2 menores que son víctimas cada día. Este panorama llevó a la captura de 122 personas por delitos sexuales contra menores, según informó el medio Telemedellín.

En la mayoría de los casos, las investigaciones revelan que los individuos autores de los ataques se ganan la confianza de la víctima por su cercanía con la familia, lo que facilita el acceso y posterior abuso. Así lo confirmó al medio local el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, que aseguró que las autoridades trabajan por evitar que más casos de este tipo se presenten en la región, así como por garantizar justicia para las víctimas.

Además, la directora de Infancia, Adolescencia y Familia de la Gobernación de Antioquia, Tatiana Ramírez, indicó que la importancia de la prevención y la denuncia en el entorno familiar. Así que realizó el siguiente llamado: “Que escuchemos en casa a nuestros hijos, que enseñemos a denunciar, que sepamos qué hacer, lo importante es que reconozcamos este delito, que generemos confianza con nuestros niños, niñas y adolescentes”, con el fin de identificar las señales de alerta y actuar rápidamente.

Entre tanto, la ciudadanía insiste en la necesidad de fortalecer los canales de denuncia y la protección de los menores, mientras que el departamento enfrenta un escenario de vulnerabilidad para la infancia.