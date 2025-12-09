Colombia

Estos son los productos y servicios que podrían subir de precio en 2026

Aunque no hay un listado oficial, se estima que al rededor de 70 productos y servicios aumentarán de precio

El aumento de bienes y
El aumento de bienes y servicios se calcula teniendo en cuenta el aumento de salario mínimo - crédito Freepik

El ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026 tendrá un impacto directo en los precios de una amplia gama de bienes y servicios esenciales, lo que podría afectar de manera significativa el presupuesto de los hogares.

Según estimaciones cerca de 70 productos y servicios de consumo cotidiano están vinculados al incremento de este indicador, lo que anticipa aumentos en sectores como salud, educación, vivienda, transporte y trámites legales.

El proceso de concertación para definir el nuevo salario mínimo ya está en marcha, y la magnitud del alza dependerá tanto de la inflación acumulada en 2025 como de la productividad laboral del país.

Entre los rubros más sensibles al ajuste salarial se encuentra la salud, donde los costos de cuotas moderadoras de las EPS, copagos y consultas especializadas privadas se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), la cual se actualiza proporcionalmente al salario mínimo legal vigente.

Los costos asociados a la
Los costos asociados a la salud son algunos de los que incrementaran - crédito Freepik

En 2025, las cuotas moderadoras para afiliados de menores ingresos aumentaron 5,49%, una tendencia que podría repetirse en 2026 si el incremento salarial es significativo. Además, las tarifas mínimas de una consulta de Medicina General alcanzaron los $80.000, mientras que especialidades como Infectología llegaron a $150.000.

El sector educativo también experimenta ajustes anuales relevantes. Las matrículas de colegios y universidades, reguladas por el Ministerio de Educación, suelen aumentar por encima de la inflación.

En 2025, el alza superó el 10%, sin incluir servicios complementarios como transporte escolar, alimentación y actividades extracurriculares. Para 2026, se prevé que estas tarifas vuelvan a actualizarse en función del nuevo salario mínimo, lo que representa uno de los incrementos más significativos para las familias colombianas.

El arriendo de vivienda, que representa un gasto determinante para más del 40% de los hogares, se ajusta conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual también se ve influido por el alza del salario mínimo.

El entretenimiento, el ocio y
El entretenimiento, el ocio y los arriendos también aumentaran el costo - crédito Freepik

Otros gastos esenciales, como la canasta básica de alimentos, el transporte público y privado, el entretenimiento (cine, teatro, actividades culturales), restaurantes, bebidas calientes, paquetes turísticos y servicios domésticos, están igualmente indexados al IPC y podrían experimentar aumentos progresivos a lo largo del año, dependiendo de las actualizaciones de este índice y de las políticas de las empresas.

Algunos precios en Colombia están regulados directamente por el Estado o por entidades sectoriales y se reajustan automáticamente cada año. Entre estos se encuentran los peajes operados por Invías y la ANI, los combustibles como gasolina y ACPM.

Las multas de tránsito (calculadas con base en el salario mínimo diario), el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y los servicios notariales, todos sujetos a resoluciones técnicas y normativas específicas.

El proceso de concertación para definir el salario mínimo de 2026 se instaló oficialmente el lunes 1 de diciembre, con la participación de trabajadores, empresarios, gremios y el Gobierno Nacional.

Parte de la canasta básica
Parte de la canasta básica tendrá ajustes - crédito Freepik

Para 2025, el salario mínimo legal mensual vigente fue de $1.423.500 (sin auxilio de transporte). Las centrales obreras CUT, CGT y CTC, respaldadas por las confederaciones de pensionados, han anunciado que su propuesta de incremento será “mayor al 11%”, mientras que los gremios empresariales abogan por un aumento más moderado.

Tomando como referencia la inflación anualizada de octubre de 2025 (5,51%) y la productividad total de los factores (0,91%). Si no se logra un acuerdo, el Gobierno definirá el porcentaje de aumento por decreto, como ocurrió en la negociación de 2024.

Actualmente, el Gobierno evalúa la posibilidad de desindexar la vivienda de interés social para evitar que su costo suba automáticamente con el salario mínimo. No existe un listado oficial detallado, pero la influencia del salario mínimo se extiende a sectores como transporte, turismo, alimentos, cultura, trámites legales y servicios médicos.

Una vez se defina el porcentaje oficial para el salario mínimo de 2026, este servirá como referencia directa para algunos cobros y como disparador indirecto de variaciones en sectores esenciales.

