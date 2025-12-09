Colombia

Estos congresistas buscan reelegirse en 2026: otros dejan el Congreso para aspirar a la presidencia, alcaldías o gobernaciones

Una tendencia marcada muestra que la mayoría de senadores actuales quiere seguir, aunque algunos bloques presentan más caras nuevas que otros

Guardar
La tendencia general en el
La tendencia general en el Senado de Colombia muestra una marcada preferencia por la continuidad política en las listas de 2026 - crédito Prensa Senado

El 8 de diciembre de 2025 culminó el plazo para que los partidos para que los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes puedan realizar la inscripción de sus candidatos a las elecciones del Congreso en 2026.

Según datos suministrados por la Registraduría Nacional, fueron 527 listas inscritas para este proceso electoral, entre ellos, un total de 3.231 candidatos se inscribieron para buscar un escaño en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso del Senado de la República, se inscribieron 1.124 candidatos agrupados en 27 listas. De estas, 16 listas corresponden a la circunscripción nacional, sumando 1.097 aspirantes, mientras que la circunscripción indígena cuenta con 11 listas y 27 candidatos.

No obstante, parece que los partidos políticos han definido una estrategia de continuidad entre los actuales congresistas elegidos en 2022, ya que, en promedio, el 65% de los senadores actuales busca la reelección, una leve reducción frente al proceso electoral de 2022, cuando el 70% de los congresistas continuó legislando en esa corporación, según datos recopilados por la entidad y citados por El Nuevo Siglo.⬤

El partido con mayor índice de repetición es el Partido de La U, donde nueve de sus diez senadores aspiran a conservar su escaño.

Entre los nombres que buscan mantenerse figuran Juan Carlos Garcés, John Besaile, Norma Hurtado, José David Name, Juan Felipe Lemos, Alfredo Deluque, Julio Elías Vidal, José Gnecco Zuleta y Antonio Correa.

Por su parte, el Partido Conservador, que en los comicios de 2022 alcanzaron 15 curules, ocho buscan la reelección, entre ellos, Nadia Blel, Marcos Daniel Pineda, Diela Benavides, Óscar Mauricio Giraldo, Germán Álvarez, Juan Carlos García, Miguel Barreto y Soledad Tamayo.

Entre quienes no aspiran a repetir se encuentran Carlos Trujillo González, que buscará ser elegido en la alcaldía de Itaguí (Antioquia) para las elecciones de 2027, al igual que Efraín Cepeda Sarabia, este último precandidato presidencial de la colectividad.

El Pacto Histórico, de los 20 senadores elegidos, solo ocho intentan regresar al Congreso, entre ellos Alberto Benavides, Aída Avella, Ferney Silva, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Alex Flórez, Esmeralda Hernández y Wilson Arias.

Personalidades políticas como María José Pizarro, Sonia Bernal, Marta Peralta e Iván Cepeda, este último como candidato presidencial, saldrán del legislativo el 20 de junio de 2026.

Por su parte, el Partido Liberal cuenta con trece senadores, de los cuales siete aspiran a conservar su curul: Lidio García, actual presidente del Senado, Karina Espinosa, Alejandro Vega Pérez, Fabio Amín, Alejandro Vega, Jaime Durán y Laura Fortich.

La Alianza Verde, integrada en la coalición Centro Esperanza, presenta siete de sus nueve senadores como candidatos a ser Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), León Fredy Muñoz, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Andrea Padilla y Fabián Díaz.

En el Centro Democrático, seis de sus trece senadores buscan la reelección: Carlos Meisel, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales y José Vicente Carreño. No participarán Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, todas precandidatas presidenciales.

El Partido Cambio Radical tiene once senadores, de los cuales seis aspiran a repetir: Edgar Díaz Contreras, Carlos Farelo Daza, Jorge Benedetti, Carlos Fernando Motoa, José Pérez y Didier Lobo.

Temas Relacionados

Elecciones ColombiaElecciones 2026SenadoRegistraduríaSenadores que quieren repetir curulCurul SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres en la lista del Centro Democrático para elecciones a la Cámara

El expresidente colombiano (2002-2010) destacó la participación de todos los aspirantes de la colectividad para las elecciones legislativas en 2026

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

El presidente de la Federación Colombiana confirmó las sedes de los dos partidos amistosos en marzo de 2026, y analizó lo que será el grupo K con Portugal como rival a vencer

Ramón Jesurún confirmó las sedes

Las obras de Bogotá que serán habilitadas en 2026 y mejorarán el transporte aéreo y terrestre

El avance de varias obras en la ciudad plantea cambios para la movilidad y el desarrollo urbano en los próximos años

Las obras de Bogotá que

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

El creador de contenido destacó la visión que tuvo el comediante con la visibilidad del ‘reality’ para consolidar su propio proyecto, demostrando que el éxito puede llegar después de abandonar la competencia televisiva

Erick Pabón explicó por qué

Piden renuncia de Dumar Guevara, viceministro de la Igualdad, por insultos a hija de Petro: “El presidente habló con el Ministro Florián el mismo día”

La controversia estalló tras conocerse mensajes despectivos contra la hija y la exesposa del presidente Gustavo Petro, en medio de cuestionamientos a la gestión ministerial

Piden renuncia de Dumar Guevara,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G habría confirmado la

Karol G habría confirmado la ruptura con Feid tras la publicación de su documental ‘La premiere’: estas son las pistas

Karen Sevillano revela por qué se considera una ‘amiga cactus’: “Tengo mis detalles, pero no soy una amiga presente”

La Segura explicó por qué no usó un vestido de $13 millones en un matrimonio: “La verdad siempre triunfa

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Deportes

Dos de los tres estadios

Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Figura de la selección Colombia salió del fútbol brasileño, a seis meses del Mundial

Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

Reclasificación en la Liga BetPlay 2025: lo que necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026