Estos congresistas buscan reelegirse en 2026: otros dejan el Congreso para aspirar a la presidencia, alcaldías o gobernaciones

La tendencia general en el Senado de Colombia muestra una marcada preferencia por la continuidad política en las listas de 2026 - crédito Prensa Senado

El 8 de diciembre de 2025 culminó el plazo para que los partidos para que los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes puedan realizar la inscripción de sus candidatos a las elecciones del Congreso en 2026.

Según datos suministrados por la Registraduría Nacional, fueron 527 listas inscritas para este proceso electoral, entre ellos, un total de 3.231 candidatos se inscribieron para buscar un escaño en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes.

En el caso del Senado de la República, se inscribieron 1.124 candidatos agrupados en 27 listas. De estas, 16 listas corresponden a la circunscripción nacional, sumando 1.097 aspirantes, mientras que la circunscripción indígena cuenta con 11 listas y 27 candidatos.

No obstante, parece que los partidos políticos han definido una estrategia de continuidad entre los actuales congresistas elegidos en 2022, ya que, en promedio, el 65% de los senadores actuales busca la reelección, una leve reducción frente al proceso electoral de 2022, cuando el 70% de los congresistas continuó legislando en esa corporación, según datos recopilados por la entidad y citados por El Nuevo Siglo.⬤

El partido con mayor índice de repetición es el Partido de La U, donde nueve de sus diez senadores aspiran a conservar su escaño.

Entre los nombres que buscan mantenerse figuran Juan Carlos Garcés, John Besaile, Norma Hurtado, José David Name, Juan Felipe Lemos, Alfredo Deluque, Julio Elías Vidal, José Gnecco Zuleta y Antonio Correa.

Por su parte, el Partido Conservador, que en los comicios de 2022 alcanzaron 15 curules, ocho buscan la reelección, entre ellos, Nadia Blel, Marcos Daniel Pineda, Diela Benavides, Óscar Mauricio Giraldo, Germán Álvarez, Juan Carlos García, Miguel Barreto y Soledad Tamayo.

Entre quienes no aspiran a repetir se encuentran Carlos Trujillo González, que buscará ser elegido en la alcaldía de Itaguí (Antioquia) para las elecciones de 2027, al igual que Efraín Cepeda Sarabia, este último precandidato presidencial de la colectividad.

El Pacto Histórico, de los 20 senadores elegidos, solo ocho intentan regresar al Congreso, entre ellos Alberto Benavides, Aída Avella, Ferney Silva, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Alex Flórez, Esmeralda Hernández y Wilson Arias.

Personalidades políticas como María José Pizarro, Sonia Bernal, Marta Peralta e Iván Cepeda, este último como candidato presidencial, saldrán del legislativo el 20 de junio de 2026.

Por su parte, el Partido Liberal cuenta con trece senadores, de los cuales siete aspiran a conservar su curul: Lidio García, actual presidente del Senado, Karina Espinosa, Alejandro Vega Pérez, Fabio Amín, Alejandro Vega, Jaime Durán y Laura Fortich.

La Alianza Verde, integrada en la coalición Centro Esperanza, presenta siete de sus nueve senadores como candidatos a ser Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), León Fredy Muñoz, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Andrea Padilla y Fabián Díaz.

En el Centro Democrático, seis de sus trece senadores buscan la reelección: Carlos Meisel, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales y José Vicente Carreño. No participarán Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, todas precandidatas presidenciales.

El Partido Cambio Radical tiene once senadores, de los cuales seis aspiran a repetir: Edgar Díaz Contreras, Carlos Farelo Daza, Jorge Benedetti, Carlos Fernando Motoa, José Pérez y Didier Lobo.