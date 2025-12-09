En unos días las empresas tendrán que empezar a hacerle un pago extra a millones de trabajadores: la Reforma Laboral es la razón

La Reforma Laboral regresó varios derechos a los empleados del país - crédito John Vizcaino/Reuters

La inminente entrada en vigor del nuevo horario nocturno en Colombia marca un punto clave en las normas laborales de Colombia. Ahora verán reflejado un incremento en la remuneración, como resultado de la Reforma Laboral. El cambio, junto con el cronograma de aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo, representa una transformación relevante en los derechos y condiciones laborales de millones de colombianos.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada el 25 de junio de 2025. El objetivo central de la ley es modificar disposiciones que, durante años, rigieron el ámbito laboral colombiano y que, en ocasiones, no favorecían a los trabajadores. El proceso de implementación se diseñó de manera gradual, con el fin de evitar impactos abruptos tanto para empleados como para empleadores.

Desde la promulgación, algunas medidas ya comenzaron a aplicarse, mientras que otras, como el ajuste del horario nocturno y el incremento del recargo dominical y festivo, están próximas a entrar en vigor.

La Reforma Laboral dispone una mejora en el salario de millones de trabajadores

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la modificación del inicio de la jornada nocturna. Hasta ahora, el trabajo nocturno se reconocía a partir de las 9:00 p. m.. Con la nueva ley, el horario se adelantará dos horas, ya que comenzará a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Dicha disposición, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, entrará en vigor el 25 de diciembre de 2025, fecha que corresponde a los seis meses posteriores a la sanción de la reforma, tal como lo establece el articulado.

A partir de esa fecha, todas las horas trabajadas entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. deberán pagarse con el recargo nocturno, que en la actualidad equivale al 35% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Por ejemplo, un empleado con un turno de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. recibirá el pago de cuatro horas nocturnas, en lugar de las dos que se reconocían bajo la normativa anterior. Para quienes perciben el salario mínimo, esto implica que, si la hora ordinaria se paga a $6.470, la hora nocturna deberá pagarse a $8.734.

Aumento gradual en domingos y festivos

El otro eje central de la reforma es el aumento gradual del recargo por trabajo en domingos y festivos. En la actualidad, el recargo se sitúa en el 75% sobre la hora ordinaria.

La Reforma Laboral fue sancionada como ley de la República en junio de 2025 por el presiente Gustavo Petro

Sin embargo, la nueva normativa establece un cronograma de incrementos que se desarrollará en tres fases:

A partir de julio de 2025: el recargo subirá al 80%.

el recargo subirá al 80%. En julio de 2026: el porcentaje aumentará al 90%.

el porcentaje aumentará al 90%. En julio de 2027: el recargo alcanzará el 100% sobre la hora ordinaria.

El esquema escalonado busca dar tiempo a las empresas para ajustar las estructuras de costos y sistemas de nómina, mientras que los trabajadores verán un aumento progresivo en su compensación por laborar en días de descanso obligatorio.

Impacto en la remuneración de los trabajadores

La modificación del horario nocturno y el incremento del recargo dominical y festivo tendrán un impacto directo en la remuneración de los trabajadores. Aquellos que cumplan turnos después de las 7:00 p. m. o trabajen en domingos y festivos recibirán pagos adicionales, lo que puede traducirse en un mayor ingreso mensual. Por ejemplo, un empleado con un horario de 2:00 p. m. a 11:00 p. m. comenzará a percibir el recargo nocturno por cuatro horas diarias, en lugar de dos, lo que representa una mejora en su salario.

La reducción de la jornada laboral no implica una reducción en el salario de los trabajadores

Desde la perspectiva de los empleadores, estos cambios implican un aumento en los costos laborales, en especial, para las empresas que dependen de turnos nocturnos o requieren personal en días festivos. Algunas compañías manifestaron preocupación por el posible impacto en sus finanzas, aunque la gradualidad en la implementación busca mitigar efectos negativos y facilitar la adaptación.

Reducción de la jornada laboral

Además de los cambios introducidos por la reforma laboral, en 2026 entrará en vigor una reducción de la jornada laboral semanal, establecida por la Ley 2101 de 2021. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima pasará de 44 a 42 horas semanales. Es importante señalar que esta disminución no forma parte de la reforma laboral sancionada en 2025, sino que corresponde a una legislación previa que estableció una reducción gradual de la jornada.