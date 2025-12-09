Empleo en Bogotá: hay más de 600 vacantes para colombianos y migrantes con sueldos de hasta $12 millones

La ciudad cuenta con oportunidades laborales en distintos sectores y para diferentes perfiles, según informaron las autoridades distritales - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá habilitó 691 vacantes laborales entre el 9 y el 13 de diciembre, en una convocatoria liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico que busca fortalecer el acceso formal al empleo en la ciudad, con un foco en jóvenes y personas migrantes.

La iniciativa contempla oportunidades orientadas a distintos niveles educativos y prioriza a quienes buscan su primer trabajo o presentan barreras adicionales para ingresar al mercado laboral.

Según la información compartida por el Distrito, más del 60% de los empleos ofertados (422 vacantes) se dirige a personas que cuentan con título de bachiller.

La oferta restante corresponde a puestos técnicos, tecnólogos y profesionales, por lo que la estrategia logra incluir una amplia variedad de niveles de formación y perfiles.

La entidad subraya que la convocatoria respalda la vinculación de jóvenes recién egresados del sistema educativo, una población habitualmente excluida debido a la falta de experiencia laboral.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, explicó que la mayoría de los cargos se reserva a postulantes con educación básica o media y sin experiencia previa. “Esta oferta busca brindar oportunidades reales de vinculación laboral antes de finalizar el año, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al empleo”.

Las posiciones vacantes corresponden a sectores que concentran alta demanda en Bogotá como:

Comercio.

Servicios.

Logística.

Industria.

Educación.

Manufactura.

Salud.

Esta diversidad permite atender distintos intereses profesionales y facilitar que cada postulante identifique alternativas alineadas con su perfil y expectativas.

Para incentivar la participación, la selección de los candidatos no utiliza intermediarios y se lleva a cabo con acompañamiento institucional en cada etapa.

Sobre la remuneración, los salarios ofertados parten desde un salario mínimo ($1.423.500) y alcanzan hasta nueve smmlv ($12.811.500), según el tipo de puesto, el grado de formación exigido y el nivel de responsabilidad.

La variación salarial refleja la existencia de plazas tanto para el ingreso al mundo laboral como para perfiles técnicos y especializados en áreas críticas para el desarrollo productivo de la ciudad.

La estrategia incorpora la realización de nueve ferias de empleo a la medida durante la semana de la convocatoria, distribuidas en diferentes localidades de Bogotá. Estos encuentros, previstos de forma presencial, ofrecen alrededor de 1.980 oportunidades adicionales y servicios gratuitos, como registro de hojas de vida, orientación ocupacional, remisión directa a vacantes y acceso a programas de formación o reconversión laboral.

Una feria se enfocará en la población migrante el 10 de diciembre en el Parque de los Hippies, Chapinero, con jornada en horario de la tarde.

Para postularse a los empleos abiertos, los aspirantes deben acceder al Portal del Servicio Público de Empleo, consultar el listado de vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida sin costo alguno. Es posible acudir de manera presencial a cualquiera de las ferias de empleo o acercarse a la Unidad Móvil de Empleo, donde recibirán acompañamiento durante el proceso de aplicación y guía para conectarse directamente con empresas en búsqueda de talento.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recomienda consultar de manera frecuente espacios digitales como el canal de WhatsApp que aparece como Empleo en Bogotá, en los que se publican las fechas, horarios y requisitos para futuras convocatorias, así como información sobre nuevas oportunidades laborales para distintos segmentos de la población.

La entidad evalúa regularmente la demanda y el impacto de los programas de empleo, de modo que los procesos de selección permitan una respuesta ágil tanto para quienes ofrecen trabajo como para quienes buscan acceder a una plaza.

Con la convocatoria abierta y la ampliación de ferias, Bogotá apunta a mejorar los indicadores de inclusión laboral antes de terminar el año y fortalecer el vínculo entre los sectores que impulsan el crecimiento económico y las personas que requieren una oportunidad de inserción en el mercado formal.