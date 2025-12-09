Colombia

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Tras varias disputas públicas, Juan David Tejada anunció su intención de alcanzar un acuerdo con la barranquillera y cesar los enfrentamientos en redes sociales

El agropecuario confesó que quiere
El agropecuario confesó que quiere una reconciliación con Aida Victoria para que sus disputas no afectan a su hijo - crédito @jdt21_5//Instagram

En medio de las controversias públicas entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su expareja, el empresario Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el Agropecuario”, él manifestó su intención de poner fin a los conflictos con la barranquillera.

Tras haber compartido su relación de manera pública y haber tenido un hijo, la dupla terminó su vínculo sentimental y desde entonces han sostenido varios cruces en redes sociales. Entre los señalamientos, Aida Victoria acusó a Juan David de no apoyar económicamente al menor desde su nacimiento, incluso aseguró que el empresario vivió “gratis” durante el embarazo, lo que ha provocado reacciones por parte y parte.

Una de las revelaciones más fuertes llegó cuando Tejada intentó defenderse asegurando que Aida tiene malas relaciones con los hombres, razón por la que la influencer decidió publicar chats y pruebas con las que aseguró haber sido supuesta víctima de violencia y agresiones por parte del empresario.

En ese contexto, las respuestas por parte y parte han sido constantes en redes sociales. La más reciente llegó con la entrada de Juan David al reality La mansión de los streamers, organizado por Westcol, también ex de Aida. Sin embargo, estando dentro del formato, el agropecuario confesó su intensión para que las peleas se detengan por el bien del hijo que tiene con la barranquillera.

La confesión llegó en medio de una entrevista que le hizo Cami Pulgarín, también participante en La mansión de los streamers a quien le confesó que no tiene intenciones de mantener una disputa con la madre de su hijo y espera que con el tiempo loa relación sea cordial.

“Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz… En cualquier momento las cosas se van a organizar cuando baje la tensión y todo", confesó el empresario.

