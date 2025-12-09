Desmantelaron red de extorsión en cárcel de La Dorada, Caldas: seis dragoneantes del Inpec fueron capturados

Seis dragoneantes activos del Inpec y una mujer señalada de recolectar dinero ilícito fueron capturados en la cárcel Doña Juana de La Dorada - crédito Colprensa

Detienen a seis dragoneantes activos del Inpec en la cárcel Doña Juana de La Dorada por presunta colaboración con una red de extorsión carcelaria que, de acuerdo con la Policía de Caldas, habría acumulado cerca de 600 millones de pesos en una cuenta bancaria.

La operación incluyó la captura de una mujer señalada de recolectar el dinero ilícito. La investigación, desarrollada durante varios meses, contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Inpec y la Policía.

En el cierre del proceso investigativo, la comandante de la Policía Caldas, coronel Rocío Melo, destacó que los directivos de la institución facilitaron el acceso a información clave para identificar a los responsables.

“Eso fue un trabajo que tuvo el apoyo permanente del Ipec, con quien hemos estado hablando con el coronel Gutiérrez, el director de la entidad penitenciaria. Se mantiene una comunicación permanente y ellos nos permitieron realmente y nos facilitaron todos los elementos para identificar a los responsables”, dijo Melo.

La estructura criminal operaba desde el interior del penal, donde los dragoneantes permitían el ingreso de celulares, dinero y otros elementos fundamentales para el funcionamiento de la red de extorsión, liderada por un recluso identificado por las autoridades como cabecilla.

Una dragoneante del Inpec será investigada el caso de extorsión- crédito John Paz/Colprensa

La coronel Melo describió la operación señalando que, gracias a la labor conjunta con la Fiscalía y al apoyo del Inpec, se logró la captura de siete personas, entre ellos seis funcionarios activos y una mujer encargada de recoger el dinero. Además, se realizó la imputación al presunto líder de la organización.

Las autoridades establecieron que la organización utilizaba la posición de los funcionarios para facilitar la entrada de objetos prohibidos y asegurar el recaudo sistemático de los fondos producto de las extorsiones. La Policía informó que la cooperación de los directivos de la entidad resultó determinante para el desarrollo de la operación y la judicialización de los involucrados.

Desde la misma cárcel venían investigando llamadas extorsivas meses atrás

En el mes de septiembre de 2025, y a través de una operación coordinada por el Grupo Gaula de la Policía Nacional, once personas señaladas de integrar el grupo delincuencial Los Costeños fueron detenidas en Barranquilla y Soledad, según informó El Heraldo.

Las autoridades identificaron a Jesús Armando Olivares Guzmán, alias Bebo o 07, como presunto cabecilla de la organización, quien operaba desde el interior de la cárcel Doña Juana de La Dorada, en Caldas, mediante videollamadas. La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que las rentas criminales obtenidas por esta estructura habrían alcanzado los 75 millones de pesos mensuales.

Inpec anuncia Operación Dominó para vigilar y controlar la extorsión desde las cárceles de Colombia - crédito Inpec

La investigación revelada el medio barranquillero indica que desde el penal partían llamadas de extorsión dirigidas a comerciantes de Soledad, con exigencias de pagos mensuales entre 50.000 y 150.000 pesos. Según la Policía, para presionar a las víctimas, los integrantes de ‘Los Costeños’ acudían a disparos y amenazas contra establecimientos comerciales en caso de no recibir el dinero solicitado.

Dentro del organigrama delictivo, la organización ejercía control sobre sectores como Villa Estadio, Las Moras, Los Cedros, Los Almendros, Los Robles, 7 de Abril, Ciudadela y Nueva Esperanza.

Las capturas —nueve por orden judicial y dos en flagrancia— ocurrieron durante operativos en los barrios Simón Bolívar, Normandía, Las Moras, Villa Estadio y Nuevo Horizonte.

Las autoridades reportaron la imputación de dos personas adicionales, mientras que durante los procedimientos fueron incautados un revólver, una pistola traumática, seis cartuchos, un cartucho traumático, ocho teléfonos celulares y 80 gramos de marihuana.

Esta es la cárcel Doña Juana, en La Dorada - crédito Inpec

La Policía informó que los delitos atribuidos a los detenidos incluyen extorsión agravada, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, violencia contra servidor público y tráfico de estupefacientes.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó: “Este golpe a la criminalidad demuestra nuestro compromiso para proteger a comerciantes y a la ciudadanía frente a las economías ilegales que afectan la tranquilidad de la comunidad”. Urrego Pedraza exhortó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva de la información.