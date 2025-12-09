Colombia

Director de la Ungrd denunció candidatura al Senado de Alexánder Angulo, vinculado con Olmedo López y Seneyder Pinilla: “Descaro”

Ordoñez, exfuncionario vinculado a la entidad, respondió a los señalamientos desafiando a Carrillo a un debate y recordó su papel tanto en la Ungrd como en movimientos políticos previos

Rifirrafe entre Carlos Carrillo y
Rifirrafe entre Carlos Carrillo y Alexander Ángulo por escándalo de la Ungrd - crédito Montaje Infobae

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, criticó públicamente las recientes postulaciones al Congreso de individuos investigados en el caso de corrupción que envuelve a esa institución.

Según Carrillo, en Colombia “se habla día y noche del escándalo”, mientras continúa la preocupación por la impunidad de quienes buscan representación legislativa.

El funcionario señaló que tanto Iván Name, expresidente del Senado, como Andrés Calle, antiguo titular de la Cámara de Representantes, permanecen en prisión por su presunta implicación.

Además, mencionó que figuras como César Manrique y Carlos Ramón González tienen circulares rojas emitidas por Interpol, y que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco podrían enfrentar procesos judiciales próximamente.

A través de mensajes en redes, Carrillo lamentó que “muchos de los involucrados, incluso sub judice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”.

Carlos Carrillo lanzó "pullas" por
Carlos Carrillo lanzó "pullas" por escándalo de la Ungrd - crédito @CarlosCarrilloA

También criticó la entrega de avales partidistas a postulantes bajo sospecha de irregularidades, fraseando que “una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”.

Carrillo señaló nombres puntuales como Julio Elías Chagüi, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya, y cuestionó de manera directa a Alexánder Ángulo Ordóñez, quien ocupó el cargo de Coordinador Nacional de Reasentamiento en la Ungrd.

“La mano derecha de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el señor Alexander Ángulo, ahora saca la cabeza para aspirar al Senado” (sic), escribió el funcionario en su cuenta oficial. Para Carrillo, este panorama demuestra “el tamaño de la impunidad en Colombia”.

La respuesta de Alexánder Ángulo Ordoñez no se hizo esperar. “Me alegro mucho que el señor Carlos Carrillo se tome el trabajo de nombrarme”, replicó Ángulo en su cuenta de X.

“Ladran los perros”, expresó en una publicación, donde además retó al alto funcionario a sostener un debate público. “Lo espero: el debate”, desafió.

Ángulo Ordóñez reconoció vínculos previos con Olmedo López y Sneyder Pinilla y aseguró que llegó a integrar la llamada lista de la Decencia, aunque “me quitaron el aval y lo denuncié en la Fiscalía”.

Alexander Ángulo le contestó a
Alexander Ángulo le contestó a Carlos Carrillo por escándalo de la Ungrd - crédito @Alexander_AO84

Ungrd recupera $7.722 millones por caso de carrotanques y los destina a agua potable en La Guajira

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció la recuperación de $7.722 millones, parte de los recursos ligados al escándalo por la adquisición de carrotanques en La Guajira, y confirmó que tales fondos se aplicarán a proyectos de agua potable en ese departamento, así como a la compra de un buque logístico para reforzar la atención de emergencias.

El comunicado oficial se realizó durante la Rendición de Cuentas 2025 en Cartagena, presidida por el director Carlos Carrillo.

El dinero fue recobrado tras gestiones en el ámbito penal coordinadas con la Fiscalía General de la Nación y a través de preacuerdos con implicados en el desfalco. Un juez validó la devolución de esos recursos, permitiendo su disponibilidad inmediata en las cuentas estatales.

Durante el evento, Carrillo precisó que más de $7.200 millones ya se encuentran nuevamente bajo control público. Agregó: “Es el dinero que se habían robado y ese dinero hoy está de nuevo a disposición del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo”.

La Ungrd recupera $7.722 millones del escándalo de carrotanques en La Guajira y los destina a proyectos de agua potable - crédito Ungrd

Además, el director insistió en que el destino de esos fondos será exclusivamente para La Guajira, la zona originalmente afectada por los sobrecostos en la adquisición de vehículos destinados a mitigar la crisis hídrica. “Ese dinero se va a destinar a La Guajira, pues nunca debió haber salido de ahí”, puntualizó.

La Ungrd presentó, además, el objetivo de recuperar hasta $11.000 millones vinculados al contrato de carrotanques, cuyo monto global llegó a $46.800 millones. También solicitó el reintegro de $16.000 millones relacionados con un segundo lote incluido en la operación investigada. Las autoridades avanzan con acciones contra los responsables ya procesados.

En la misma rendición, la entidad oficializó la firma de un convenio con la Armada Nacional para adquirir un Buque de Apoyo Logístico valorado en más de $60.000 millones.

Esta embarcación, equipada para transportar 590 toneladas y producir agua potable, mejorará la cobertura en territorios insulares y costeros, especialmente en San Andrés y Providencia.

Como parte de la gestión operativa reciente, la Ungrd activó 80 carrotanques en 22 departamentos, facilitando el suministro de 49 millones de litros de agua potable a más de dos millones de beneficiarios.

