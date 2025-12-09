Colombia

Baja comprensión de lectura en instituciones educativas en Antioquia prende las alarmas

En Antioquia, autoridades y familias expresan inquietud por los resultados recientes sobre lectura en menores, que muestran dificultades de comprensión en distintos niveles escolares

Guardar
Baja comprensión de lectura en
Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - cortesía

La alerta generada en Antioquia por las cifras sobre comprensión lectora abrió un debate regional sobre las condiciones en las que los niños se relacionan con los materiales escolares.

Según datos citados por la Gobernación,el 70 % de niños no comprenden los textos estudiantiles presenta obstáculos para interpretar los textos asignados en las instituciones educativas.

Esta situación llevó a que la administración departamental planteara la necesidad de fortalecer metodologías y revisar las dinámicas de acompañamiento en el aula, en un contexto donde la lectura forma parte de los procesos básicos de aprendizaje.

Baja comprensión de lectura en
Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte fue divulgado inicialmente por BLU Radio, que recogió reacciones de padres y autoridades sobre el panorama actual en el departamento.

En el recuento entregado por las autoridades locales, la recopilación de indicadores mostró variaciones según el grado escolar, lo que permitió identificar tendencias entre los distintos grupos de edad.

Más de la mitad de los estudiantes de primer grado, específicamente el 53 %, presentan dificultades en la comprensión lectora.

En segundo grado, el 45 % de los alumnos requiere apoyo adicional para mejorar esta habilidad.

En el caso de los bachilleres, se identificó que 4 de cada 10, es decir, el 40 %, muestran un rendimiento insuficiente en lectura.

Esta información, de acuerdo con la administración departamental, fue obtenida a partir de ejercicios aplicados en los municipios y del trabajo conjunto con instituciones encargadas del seguimiento académico. El análisis inicial sugiere que los resultados pueden estar asociados a hábitos culturales, cambios en las rutinas estudiantiles y nuevas dinámicas tecnológicas.

Baja comprensión de lectura en
Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

De acuerdo con los datos mencionados por BLU Radio, la revisión de desempeños evidenció que varios niños requieren apoyos adicionales en los primeros años de escolaridad.

Los reportes indican que un porcentaje importante de estudiantes en grados iniciales necesita refuerzo para avanzar en los niveles de comprensión establecidos en los lineamientos educativos.

En los cursos superiores, el comportamiento de los resultados también llamó la atención debido a la persistencia de dificultades en la interpretación de textos más complejos.

Estas cifras se suman a la información del Dane que referencia que niños de 5 a 11 años solo leen 3 libros al año, lo que permite contextualizar parte del fenómeno observado en el departamento.

El tema también involucró a las familias, que fueron consultadas por BLU Radio para conocer sus percepciones sobre los hábitos de lectura en el hogar. Varias personas entrevistadas señalaron cambios en la atención de los niños, especialmente por la presencia constante de dispositivos electrónicos.

Entre las respuestas recogidas se escucharon afirmaciones como “No, porque se pegan mucho al celular y la mayoría de niños ahora es solamente el celular, el celular, el celular y ya”, así como “No leen, porque yo creo que les ha llamado mala atención, los juegos, no sé, como que es aburrido”. Otra ciudadana mencionó que “Sí, leen y el mayor lo comprende mucho más, el menor no tanto”.

Estas opiniones permitieron identificar contrastes entre experiencias familiares y percepciones sobre el comportamiento de los estudiantes.

Desde la Gobernación, la lectura fue incluida dentro de las prioridades de la Unidad de Programas Sociales, junto con temas como la permanencia estudiantil y la nutrición infantil. La administración departamental indicó que el diseño de las estrategias buscará integrar a docentes, directivos, familias y bibliotecas municipales.

El propósito es generar rutas de trabajo que permitan revisar materiales pedagógicos, promover actividades de lectura en espacios comunitarios y reforzar el acompañamiento escolar. Esta iniciativa contempla el desarrollo de diagnósticos adicionales y talleres orientados a mejorar el vínculo entre estudiantes y textos.

Baja comprensión de lectura en
Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

En relación con el rol de los docentes, las autoridades mencionaron que se hará énfasis en la capacidad de apoyo pedagógico en los establecimientos educativos. Los equipos encargados del estudio recomendaron fortalecer la formación en metodologías lectoras y promover la actualización constante en estrategias didácticas.

Para ello, se consideró fundamental la articulación entre instituciones públicas y privadas, así como la participación de expertos que han seguido el comportamiento de los indicadores de aprendizaje en los últimos años.

El proceso adelantado por la Gobernación tiene previsto incorporar información de los 125 municipios, con el fin de identificar particularidades locales y ajustar las acciones a los contextos rurales y urbanos.

El análisis territorial permitirá reconocer diferencias en acceso a materiales, infraestructura y acompañamiento familiar, aspectos que pueden influir en el desempeño de los estudiantes.

De esta manera, se pretende consolidar un plan amplio que integre a comunidades educativas y entidades responsables del seguimiento académico.

Temas Relacionados

LecturaAntioquiaeducacióncomprensión de lecturaColombia-noticias

Más Noticias

Chats secretos de alias Calarcá revelan asesinatos, reclutamiento de menores y fortalecimiento guerrillero durante la Paz Total

Los archivos incautados muestran órdenes directas, como la instrucción de asesinar al excombatiente Juan Gabriel Hurtado, reportes de reclutamiento, incluida una niña de 14 años, y coordinaciones para adquirir rifles, granadas y fusiles

Chats secretos de alias Calarcá

Embargos a cesantías: las únicas excepciones legales que permiten retener este ahorro laboral en Colombia

En Colombia, las cesantías son un ahorro obligatorio protegido por ley, pero existen dos excepciones en las que un juez puede autorizar su embargo

Embargos a cesantías: las únicas

Estrategias de Famisanar para agilizar trámites y reducir quejas en todas sus regionales del país

En una reunión con gerentes de distintas zonas del país, la EPS Famisanar definió nuevas acciones para fortalecer la atención, optimizar procesos internos y organizar la operación territorial

Estrategias de Famisanar para agilizar

Este 9 de diciembre marcará el punto decisivo en la negociación del salario mínimo 2026

El 9 de diciembre será determinante en las conversaciones entre Gobierno, empresarios y centrales obreras para definir el salario mínimo

Este 9 de diciembre marcará

Alertas del IDEAM por riesgo de incendios forestales avanzan en la Costa Caribe este diciembre

El IDEAM señaló que varios municipios de la Costa Caribe enfrentan condiciones propicias para incendios forestales debido a la baja nubosidad, los vientos intensos y el tiempo seco

Alertas del IDEAM por riesgo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Deportes

La Dimayor anunció fechas de

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026