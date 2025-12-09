Baja comprensión de lectura en instituciones educativas en Antioquia prende las alarmas

Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - cortesía

La alerta generada en Antioquia por las cifras sobre comprensión lectora abrió un debate regional sobre las condiciones en las que los niños se relacionan con los materiales escolares.

Según datos citados por la Gobernación,el 70 % de niños no comprenden los textos estudiantiles presenta obstáculos para interpretar los textos asignados en las instituciones educativas.

Esta situación llevó a que la administración departamental planteara la necesidad de fortalecer metodologías y revisar las dinámicas de acompañamiento en el aula, en un contexto donde la lectura forma parte de los procesos básicos de aprendizaje.

Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

El reporte fue divulgado inicialmente por BLU Radio, que recogió reacciones de padres y autoridades sobre el panorama actual en el departamento.

En el recuento entregado por las autoridades locales, la recopilación de indicadores mostró variaciones según el grado escolar, lo que permitió identificar tendencias entre los distintos grupos de edad.

Más de la mitad de los estudiantes de primer grado, específicamente el 53 %, presentan dificultades en la comprensión lectora.

En segundo grado, el 45 % de los alumnos requiere apoyo adicional para mejorar esta habilidad.

En el caso de los bachilleres, se identificó que 4 de cada 10, es decir, el 40 %, muestran un rendimiento insuficiente en lectura.

Esta información, de acuerdo con la administración departamental, fue obtenida a partir de ejercicios aplicados en los municipios y del trabajo conjunto con instituciones encargadas del seguimiento académico. El análisis inicial sugiere que los resultados pueden estar asociados a hábitos culturales, cambios en las rutinas estudiantiles y nuevas dinámicas tecnológicas.

Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

De acuerdo con los datos mencionados por BLU Radio, la revisión de desempeños evidenció que varios niños requieren apoyos adicionales en los primeros años de escolaridad.

Los reportes indican que un porcentaje importante de estudiantes en grados iniciales necesita refuerzo para avanzar en los niveles de comprensión establecidos en los lineamientos educativos.

En los cursos superiores, el comportamiento de los resultados también llamó la atención debido a la persistencia de dificultades en la interpretación de textos más complejos.

Estas cifras se suman a la información del Dane que referencia que niños de 5 a 11 años solo leen 3 libros al año, lo que permite contextualizar parte del fenómeno observado en el departamento.

El tema también involucró a las familias, que fueron consultadas por BLU Radio para conocer sus percepciones sobre los hábitos de lectura en el hogar. Varias personas entrevistadas señalaron cambios en la atención de los niños, especialmente por la presencia constante de dispositivos electrónicos.

Entre las respuestas recogidas se escucharon afirmaciones como “No, porque se pegan mucho al celular y la mayoría de niños ahora es solamente el celular, el celular, el celular y ya”, así como “No leen, porque yo creo que les ha llamado mala atención, los juegos, no sé, como que es aburrido”. Otra ciudadana mencionó que “Sí, leen y el mayor lo comprende mucho más, el menor no tanto”.

Estas opiniones permitieron identificar contrastes entre experiencias familiares y percepciones sobre el comportamiento de los estudiantes.

Desde la Gobernación, la lectura fue incluida dentro de las prioridades de la Unidad de Programas Sociales, junto con temas como la permanencia estudiantil y la nutrición infantil. La administración departamental indicó que el diseño de las estrategias buscará integrar a docentes, directivos, familias y bibliotecas municipales.

El propósito es generar rutas de trabajo que permitan revisar materiales pedagógicos, promover actividades de lectura en espacios comunitarios y reforzar el acompañamiento escolar. Esta iniciativa contempla el desarrollo de diagnósticos adicionales y talleres orientados a mejorar el vínculo entre estudiantes y textos.

Baja comprensión de lectura en estudiante preocupa a Antioquia - crédito Colprensa

En relación con el rol de los docentes, las autoridades mencionaron que se hará énfasis en la capacidad de apoyo pedagógico en los establecimientos educativos. Los equipos encargados del estudio recomendaron fortalecer la formación en metodologías lectoras y promover la actualización constante en estrategias didácticas.

Para ello, se consideró fundamental la articulación entre instituciones públicas y privadas, así como la participación de expertos que han seguido el comportamiento de los indicadores de aprendizaje en los últimos años.

El proceso adelantado por la Gobernación tiene previsto incorporar información de los 125 municipios, con el fin de identificar particularidades locales y ajustar las acciones a los contextos rurales y urbanos.

El análisis territorial permitirá reconocer diferencias en acceso a materiales, infraestructura y acompañamiento familiar, aspectos que pueden influir en el desempeño de los estudiantes.

De esta manera, se pretende consolidar un plan amplio que integre a comunidades educativas y entidades responsables del seguimiento académico.