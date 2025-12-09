Colombia

Álvaro Uribe presentó nuevos nombres en la lista del Centro Democrático para elecciones a la Cámara

El expresidente colombiano (2002-2010) destacó la participación de todos los aspirantes de la colectividad para las elecciones legislativas en 2026

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó nuevos nombres que aspirarán a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.

Entre los candidatos anunciados por el exmandatario colombiano se encuentra Ligia Gil Pérez, que se presentó como emisaria de los tenderos.

Uribe Vélez destacó la participación de Gil Pérez en el sector empresarial, así como la incursión en política que quiere emprender en 2026.

“Por eso es que, pese a los impuestos de Petro, a Ligia le va bien”, señaló Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia,
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, presentó nombres que aspirarán a la Cámara por el Centro Democrático - crédito Colprensa

Otro de los aspirantes que dio a conocer el líder natural del Centro Democrático se encuentra Sergio Molina, proveniente de Envigado y que se comprometió a buscar los votos para llegar al Congreso en 2026.

Uribe pidió a todos los candidatos que porten en forma visible el número asignado al momento de inscribirse en la célula legislativa por la que desean obtener una curul, con el fin de que los votantes puedan reconocerlos al recibir el tarjetón el día de las elecciones.

El expresidente Uribe también presentó a Oswaldo Angulo y David Toledo, que indicó en su presentación que quiere “desmontar ese mito según el cual los jóvenes en Colombia son de izquierda”.

El expresidente Uribe también presentó
El expresidente Uribe también presentó a Oswaldo Angulo y David Toledo como candidatos del Centro Democrático - crédito Colprensa

La última aspirante presentada por el expresidente y líder del Centro Democrático fue Ana Ligia Mora, que, según Uribe, tiene reconocimiento en el ámbito ambiental y retorna a la actividad política directa.

Declaraciones de Álvaro Uribe

Durante una intervención pública reciente, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al proceso electoral de 2026 y resaltó la relevancia de votar de manera responsable.

En ese contexto, expresó fuertes críticas hacia Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Uribe señaló que, en su opinión, Cepeda ha mostrado una animadversión significativa hacia los antioqueños, la cual considera mayor a la que atribuye al presidente Gustavo Petro.

Además, advirtió que un eventual triunfo de Cepeda afianzaría la implementación de reformas impulsadas por el actual Gobierno, reformas que, a juicio de Uribe, afectarían negativamente tanto al departamento de Antioquia como a su sector empresarial.

En su intervención, Uribe cuestionó: “¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda? (...) ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es profundizar las reformas de Petro. Entonces, Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. (...) Cepeda se los lleva enteritos”.

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda odia a los antioqueños más que Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario hizo hincapié en sus cuestionamientos a las propuestas de Cepeda sobre austeridad fiscal, indicando que la realidad sería diferente a la presentada.

Según Uribe, las políticas sugeridas han generado incrementos en la burocracia y el gasto público: “¡Cepeda habla de austeridad! ¿Cuál austeridad? Once embajadas, veinticuatro consulados, ciento veinte mil cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? Cuarenta por ciento más de gastos de funcionamiento”, afirmó.

Durante el discurso, Uribe defendió su gestión en materia social y cuestionó las acusaciones de Cepeda sobre políticas económicas neoliberales. En sus palabras: “Y entonces dice Cepeda: ‘No, es que Uribe fue austero, pero era una austeridad neoliberal. Uribe disminuyó las protecciones sociales’. (...) Nosotros lo subimos a dos millones ochocientos mil. Llega el gobierno nuestro y encuentra diez millones setecientos mil colombianos en el régimen subsidiado de salud”.

El exgobernante también recordó resultados de su administración como el aumento de los cupos del Sena y de los subsidios de vivienda.

Alertó sobre el posible retroceso de estos logros si Cepeda asume la presidencia. “Llegamos veintiún millones. Hablemos del Sena. Pasamos de atender un millón ciento cincuenta mil por año a atender ocho millones. Hombre, por favor. Eran sesenta mil ancianos atendidos. Dejamos ochocientos mil”.

En la parte final de su exposición, Uribe reiteró su rechazo a la posible administración de Cepeda y describió sus impresiones personales sobre el candidato, al señalar: “Cepeda tiene... una cara fija, macilenta, un odio reconcentrado. Él define el enemigo y entonces le envía, desde su alma, si la tiene, unos láseres de odio y destrucción al hígado. Eso es lo que nos espera con Cepeda, queridos amigos. ¡A derrotarlo y a que Colombia gane!”.

