Colombia

Además de la bandeja paisa, estos son los cinco platos que debe probar en su visita a Medellín

Desde preparaciones emblemáticas hasta fusiones inesperadas, la región ofrece experiencias que despiertan la curiosidad y el paladar de los visitantes a la región antioqueña

Además de la icónica bandeja paisa, hay otros platos típicos de la región que cautivan a locales y visitantes - crédito FilMedellín/Captura de Pantalla

El departamento de Antioquia no solo se caracteriza por sus bellos paisajes y riquezas culturales, sino por su variedad de platos típicos y bebidas tradicionales que van mucho más allá de la reconocida bandeja paisa, reflejando la diversidad cultural y la creatividad de la región.

Esta riqueza culinaria, presente tanto en la vida cotidiana como en celebraciones emblemáticas como la Feria de las Flores en Medellín o la época de Navidad y fin de año, constituye un atractivo fundamental para quienes desean descubrir la identidad paisa a través de sus sabores.

Platos principales tradicionales

La comida tradicional de la región antioqueña incluye una selección de platos principales transmitidos de generación en generación, que forman parte esencial de la experiencia gastronómica local.

Según información recopilada por Semana, la cazuela de frijoles es una de las preparaciones más representativas. En el municipio de El Carmen de Viboral, este plato se sirve en porciones generosas, acompañado de ensalada, y es reconocido por su sabor y abundancia.

El mondongo, un espeso caldo elaborado con callos de res, papa, zanahoria y yuca, se presenta como otra opción tradicional, servido con arroz blanco, aguacate y arepa, y apreciado por su carácter reconfortante y su conexión con la cultura paisa.

La arepa de chocolo, hecha con maíz tierno y rellena de queso fresco, es otro emblema de la región, valorado por su textura suave y su equilibrio entre lo dulce y lo salado.

Durante la Feria de las Flores, que se celebra habitualmente en el mes de agosto, estos platos adquieren especial protagonismo, convirtiéndose en parte fundamental de la oferta culinaria de la ciudad, según el portal especializado Ecolombia Tours.

Antojos y postres típicos

Los antojos y postres ocupan un lugar destacado en la gastronomía antioqueña, complementando la experiencia de los platos principales.

Los buñuelos, pequeñas esferas fritas de masa fermentada con queso, se consumen durante todo el año, pero alcanzan su mayor popularidad en la Feria de las Flores, donde se sirven calientes y suelen acompañarse con chocolate, de acuerdo con los medios citados.

La natilla, un postre cremoso a base de leche, panela, canela y harina de maíz, se disfruta especialmente en época navideña, aunque también tiene presencia en las festividades locales.

En Cisneros, se destaca la existencia de un postre de chicharrón, que sorprende por su originalidad y sabor, y que se ha convertido en una experiencia imperdible para quienes buscan propuestas diferentes.

El pan mariquiteño, característico de Puerto Berrío, se distingue por su textura gruesa y sedosa, y es considerado una insignia de la panadería local.

Además, el queso de búfala, especialmente el queso mozzarella caliente con bocadillo, es una recomendación destacada en la misma localidad, según indicó Semana.

Igualmente, en la vereda La Pesca, en el municipio de Puerto Nare, el bagre guisado se ha consolidado como un plato típico que atrae tanto a locales como a turistas. Esta preparación, que se sirve con arroz, patacones y ensalada, debe su éxito a un guiso exclusivo que, según los habitantes, constituye el secreto detrás de su sabor distintivo.

Bebidas tradicionales de Antioquia

La oferta de bebidas tradicionales de Antioquia es tan variada como su comida. La chicha, una bebida fermentada a base de maíz, cuenta con una larga historia en la región y se mantiene vigente en celebraciones como la Feria de las Flores.

El aguapanela con limón, preparado con panela disuelta en agua y un toque cítrico, se consume tanto frío como caliente y es especialmente popular durante los días festivos.

Otras bebidas típicas incluyen el chirrinche, elaborado a partir de jarabe de caña, y el viche, una destilación artesanal del jugo fermentado de caña de azúcar.

Ambas bebidas complementan los platos tradicionales y forman parte de la identidad gastronómica de Antioquia.

En Cisneros, la manteada de yuca, servida con leche condensada y hielo, representa una muestra de la creatividad local al transformar ingredientes emblemáticos en nuevas propuestas.

La presencia de estos platos y bebidas en la vida diaria y en las festividades de Antioquia es un reflejo de su importancia cultural.

La gastronomía antioqueña, resultado de la fusión de tradiciones indígenas, españolas y africanas, se manifiesta en la variedad de ingredientes y técnicas presentes en cada plato.

