Colombia

Trasmitirán documental que revive la historia de los hermanos Mucutuy perdidos 40 días en la selva: conozca en dónde lo puede ver

El 8 de diciembre se presentará ‘Perdidos en el Amazonas’, que narra los acontecimientos de los cuatro niños que se perdieron en la selva con sus versiones, por primera vez— y su supervivencia durante los días previos a su rescate

Guardar
El documental combina reconstrucciones, entrevistas directas y relatos de los rescatistas de los hermanos Mucutuy - crédito National Geographic Latinoamérica/YouTube

Este lunes 8 de diciembre, Señal Colombia transmitirá en exclusiva el documental Perdidos en el Amazonas, producido por National Geographic Documentary Films. La obra narra la historia de los cuatro niños indígenas colombianos que sobrevivieron a un accidente aéreo en la Amazonia, un suceso que mantuvo al país pendiente durante 40 días.

Se trata de la história de supervivencia que ocurrió en 2023 con los cuatro hermanos Mucutuy, que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica. La operación de búsqueda, llamada “Esperanza”, concluyó con un verdadero milagro al encontrar a los niños con vida tras el accidente de la avioneta Cessna 206 en la que viajaban junto a su madre, el piloto y otro adulto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hermanos, pertenecientes a la comunidad indígena huitoto, enfrentaron la selva Lesly (13 años), Solecni (9 años), Tien (4 años) y Cristin (11 meses), edades que tenían en el año del accidente. Al momento del siniestro, el 1 de mayo, los tres adultos fallecieron, y los niños desaparecieron sin dejar rastro. Su rescate conmovió al país y se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia frente a la tragedia.

El documental “Perdidos en el
El documental “Perdidos en el Amazonas”, que narra la historia de los cuatro hermanos Mucutuy, que sobrevivieron 40 días perdidos en la selva amazónica - crédito @senalcolombiatv/Instagram

De esta manera, en el documental los cuatro hermanos que quedaron atrapados en la selva, enfrentando condiciones extremas sin ayuda externa, relatan su experiencia de manera directa, por primera vez, junto a los testimonios de los rescatistas que recorrieron la inhóspita región para encontrarlos.

Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de National Geographic Documentary Films, resaltó la dimensión humana de la historia para el diario El Pilón: “Chai y Jimmy poseen un don excepcional para contar historias. Sus inspiradoras películas celebran a héroes impensados que llevan al límite el potencial humano. La historia de estos valientes niños es simplemente asombrosa y nos enorgullece enormemente poder compartir su inolvidable odisea con el mundo”.

El estreno será a nivel nacional, será el 8 de diciembre a las 8:00 p. m., por Señal Colombia. El documental también muestra la relación de los pueblos indígenas con la selva y cómo enfrentan los desafíos de su entorno.

Los hermanos Mucutuy estuvieron desaparecidos
Los hermanos Mucutuy estuvieron desaparecidos en la selva amazónica durante 40 días - crédito Presidencia de Colombia

La producción combina reconstrucciones detalladas, entrevistas directas y relatos de los rescatistas, ofreciendo un relato intenso y emotivo, digno de los días en que no solo la fuerza pública buscó a los menores, sino que toda una comunidad emprendió una operación para salvarlos.

Así fue la odisea de los hermanos Mucutuy

La historia de los cuatro hermanos Mucutuy atrapados en la selva amazónica se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza en Colombia. Tras el accidente de la avioneta Cessna 206 el 1 de mayo de 2023, la Fuerza Aérea y equipos de rescate iniciaron una búsqueda intensa que dio inicio a la denominada operación “Esperanza”, destinada a localizar a los niños que desaparecieron mientras los tres adultos fallecían en el siniestro.

Durante los primeros 16 días, los comandos de las fuerzas lograron encontrar los restos del avión, confirmando el deceso de los adultos; sin embargo, indicios como un biberón, frutas mordidas y unas tijeras demostraron que los niños habían sobrevivido y se habían alejado del lugar del accidente, lo que motivó un rastreo aún más metódico, todo esto en manos de la misma comunidad indígena que también se introdujo a esta selva para hallarlos.

Este fue uno de los
Este fue uno de los elementos que se encontraron cerca de donde hallaron los restos de la avioneta - crédito X

Entre los días 17 y 39, la operación avanzó siguiendo las pistas dejadas por Lesly, la hermana mayor. Se descubrieron refugios improvisados, huellas frescas de pies pequeños y un pañal usado, confirmando la presencia de los niños. Además, se emplearon kits de supervivencia lanzados desde helicópteros y mensajes de la abuela Fátima en idioma huitoto para guiarlos y mantenerlos a salvo.

Finalmente, el día 40, el 9 de junio, los cuatro hermanos fueron encontrados con vida. A pesar de la desnutrición y la deshidratación, los niños estaban conscientes y fueron evacuados a un helicóptero medicalizado, trasladados primero a San José del Guaviare y luego a Bogotá.

Temas Relacionados

Niños perdidos en el AmazonasNiños perdidos en el Amazonas durante 40 díasPerdidos en el AmazonasHermanos MucutuyNiños perdidos en la selvaDocumentalColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y placa regional regirá el lunes 8 de diciembre en Bogotá y Cundinamarca: cómo será la restricción para ingresar a la ciudad

Las autoridades buscan distribuir el flujo vehicular y reducir riesgos en los accesos a la ciudad, estableciendo franjas horarias para el ingreso de automóviles y controles especiales en los corredores más transitados

Pico y placa regional regirá

Laura Gallego califica a la derecha colombiana de “vergonzante” tras polémica: “Me mostraron su apoyo, pero no ante el público”

La modelo aclaró que, en entrevistas y medios, los políticos de derecha mantuvieron una postura imparcial y no defendieron abiertamente su causa, excepto la senadora Paola Holguín

Laura Gallego califica a la

Colombianos en el extranjero ya pueden inscribirse para votar en 2026: ahora podrán hacerlo online

El proceso digitalizado incluye autenticación biométrica y recolección de datos personales, permitiendo a quienes residen fuera de Colombia inscribirse para los comisos del 2026

Colombianos en el extranjero ya

Precio del dólar y del petróleo le darían malas noticias a las utilidades de Ecopetrol al cierre de 2025: cuánto bajarían

El entorno regulatorio, la reforma tributaria y la gestión de activos internacionales abren interrogantes sobre la viabilidad de su plan de inversión

Precio del dólar y del

La Fiscalía imputó cargos a policía por el robo a joyería de Bucaramanga que terminó con uno de sus compañeros muerto

El uniformado es señalado de facilitar información a un grupo criminal que perpetró el robo

La Fiscalía imputó cargos a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”