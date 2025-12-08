Trasmitirán documental que revive la historia de los hermanos Mucutuy perdidos 40 días en la selva: conozca en dónde lo puede ver

El documental combina reconstrucciones, entrevistas directas y relatos de los rescatistas de los hermanos Mucutuy - crédito National Geographic Latinoamérica/YouTube

Este lunes 8 de diciembre, Señal Colombia transmitirá en exclusiva el documental Perdidos en el Amazonas, producido por National Geographic Documentary Films. La obra narra la historia de los cuatro niños indígenas colombianos que sobrevivieron a un accidente aéreo en la Amazonia, un suceso que mantuvo al país pendiente durante 40 días.

Se trata de la história de supervivencia que ocurrió en 2023 con los cuatro hermanos Mucutuy, que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica. La operación de búsqueda, llamada “Esperanza”, concluyó con un verdadero milagro al encontrar a los niños con vida tras el accidente de la avioneta Cessna 206 en la que viajaban junto a su madre, el piloto y otro adulto.

Los hermanos, pertenecientes a la comunidad indígena huitoto, enfrentaron la selva Lesly (13 años), Solecni (9 años), Tien (4 años) y Cristin (11 meses), edades que tenían en el año del accidente. Al momento del siniestro, el 1 de mayo, los tres adultos fallecieron, y los niños desaparecieron sin dejar rastro. Su rescate conmovió al país y se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia frente a la tragedia.

El documental “Perdidos en el Amazonas”, que narra la historia de los cuatro hermanos Mucutuy, que sobrevivieron 40 días perdidos en la selva amazónica - crédito @senalcolombiatv/Instagram

De esta manera, en el documental los cuatro hermanos que quedaron atrapados en la selva, enfrentando condiciones extremas sin ayuda externa, relatan su experiencia de manera directa, por primera vez, junto a los testimonios de los rescatistas que recorrieron la inhóspita región para encontrarlos.

Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de National Geographic Documentary Films, resaltó la dimensión humana de la historia para el diario El Pilón: “Chai y Jimmy poseen un don excepcional para contar historias. Sus inspiradoras películas celebran a héroes impensados que llevan al límite el potencial humano. La historia de estos valientes niños es simplemente asombrosa y nos enorgullece enormemente poder compartir su inolvidable odisea con el mundo”.

El estreno será a nivel nacional, será el 8 de diciembre a las 8:00 p. m., por Señal Colombia. El documental también muestra la relación de los pueblos indígenas con la selva y cómo enfrentan los desafíos de su entorno.

Los hermanos Mucutuy estuvieron desaparecidos en la selva amazónica durante 40 días - crédito Presidencia de Colombia

La producción combina reconstrucciones detalladas, entrevistas directas y relatos de los rescatistas, ofreciendo un relato intenso y emotivo, digno de los días en que no solo la fuerza pública buscó a los menores, sino que toda una comunidad emprendió una operación para salvarlos.

Así fue la odisea de los hermanos Mucutuy

La historia de los cuatro hermanos Mucutuy atrapados en la selva amazónica se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza en Colombia. Tras el accidente de la avioneta Cessna 206 el 1 de mayo de 2023, la Fuerza Aérea y equipos de rescate iniciaron una búsqueda intensa que dio inicio a la denominada operación “Esperanza”, destinada a localizar a los niños que desaparecieron mientras los tres adultos fallecían en el siniestro.

Durante los primeros 16 días, los comandos de las fuerzas lograron encontrar los restos del avión, confirmando el deceso de los adultos; sin embargo, indicios como un biberón, frutas mordidas y unas tijeras demostraron que los niños habían sobrevivido y se habían alejado del lugar del accidente, lo que motivó un rastreo aún más metódico, todo esto en manos de la misma comunidad indígena que también se introdujo a esta selva para hallarlos.

Este fue uno de los elementos que se encontraron cerca de donde hallaron los restos de la avioneta - crédito X

Entre los días 17 y 39, la operación avanzó siguiendo las pistas dejadas por Lesly, la hermana mayor. Se descubrieron refugios improvisados, huellas frescas de pies pequeños y un pañal usado, confirmando la presencia de los niños. Además, se emplearon kits de supervivencia lanzados desde helicópteros y mensajes de la abuela Fátima en idioma huitoto para guiarlos y mantenerlos a salvo.

Finalmente, el día 40, el 9 de junio, los cuatro hermanos fueron encontrados con vida. A pesar de la desnutrición y la deshidratación, los niños estaban conscientes y fueron evacuados a un helicóptero medicalizado, trasladados primero a San José del Guaviare y luego a Bogotá.