Susana Muhamad contestó a Enrique Peñalosa por llamarla “incompetente”: “Insultos, así responden al debate”

Las posturas opuestas de la exministra y el exalcalde se hicieron evidentes tras un cruce de mensajes, donde se discutieron las consecuencias del aumento de motocicletas y la gestión del sistema de transporte - crédito Colprensa

El reciente intercambio en redes sociales entre la exministra de Ambiente Susana Muhamad y el exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa puso en el centro del debate las distintas perspectivas sobre la movilidad en Bogotá. Ambos analizaron las consecuencias del uso creciente de motocicletas en la ciudad y el papel que desempeña el transporte público en la calidad de vida urbana.

Y es que, después de que Muhamad expresara su preocupación frente al aumento de motocicletas en la capital y asegurara que Peñalosa “retrasó el metro”, el exalcalde le respondió categóricamente, llamándola “incompetente”.

La exministra, lejos de cejar, le contestó recientemente y mantuvo el tono crítico en el debate. “Insultos, así responden al debate”, dijo en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A los señalamientos de la exfuncionaria pública, Enrique Peñalosa respondió de manera directa en el inicio de un extenso mensaje, rechazando dichas afirmaciones y defendiendo su gestión durante su paso por la Alcaldía.

El exalcalde subrayó los esfuerzos realizados para avanzar en el proyecto del metro en su primer mandato y atribuyó la falta de progreso a factores externos, como la crisis económica y la ausencia de recursos por parte del Gobierno nacional.

“Esta incompetente hablando bobadas. En mi primera alcaldía tratamos de hacer el Metro: creamos la empresa Metro; compramos el lote del Portal Américas; hicimos estudios de suelos. Por la crisis económica que hubo el Gobierno Nacional incumplió y no nos dio los recursos (sic)”, contestó Peñalosa a la ex jefe de cartera.

El exalcalde Enrique Peñalosa defendió su gestión del metro de Bogotá - crédito @EnriquePenalosa/X

Ante el mensaje de Peñalosa, Susana Muhamad optó por responder enfatizando la necesidad de elevar el tono del debate. En su réplica, hizo un llamado a la ciudadanía para priorizar el interés colectivo y buscar acuerdos que mejoren la convivencia y la movilidad en Bogotá, sugiriendo la construcción de consensos con los usuarios de motos y poniendo en primer plano la protección de la vida.

Susana Muhamad contestó a un mensaje de Enrique Peñalosa en la red social X - crédito @susanamuhamad

“Insultos, así responden al debate. Bogotá debe recuperar el sentido de lo público y lo común, el sentido colectivo. Empezando por un pacto de horarios y un acuerdo de ciudad con los usuarios de las motos. Poniendo la defensa de la vida de los ciudadanos en el medio. Llamemos a la acción colectiva para salir de este caos. Los escucho”, aseveró en su respuesta la exministra de Ambiente del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El cruce de declaraciones tuvo su origen en un mensaje publicado por Muhamad, en el que atribuyó el aumento exponencial de motocicletas en Bogotá a la demora en la implementación del metro.

Según la exministra, la ausencia de un sistema de transporte público adecuado durante la gestión de Peñalosa facilitó que la ciudad se volcara hacia alternativas como la moto, lo que, a su juicio, ha tenido consecuencias negativas tanto para la movilidad como para la seguridad vial.

“Por falta de transporte público masivo, los 10 años que @EnriquePenalosa retrasó el metro, le ganó a la ciudad la moto. 2002: 37.000 motos, 2015: 450.000 motos, 2024: 1.500.000 motos. No más negocios con nuestras vidas!”, comentó la política afín a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

En el contexto del debate, Petro sumó una mirada alternativa al analizar las causas del aumento de motocicletas en la ciudad. El mandatario argumentó que el crecimiento de este tipo de vehículos no puede explicarse únicamente por la falta de metro, también por la comparación entre el gasto mensual y las condiciones de confort que ofrecen el transporte público tradicional y las motos.

“Las motos anegan (inundan) Bogotá no porque no haya metro, que no lo hay, sino porque el pasaje de TransMilenio/buses es mucho más caro al mes que el sostenimiento de las motos. Porque además de ser más caro el bus, es más incómodo que la moto”, afirmó el presidente.

El presidente Gustavo Petro explicó por qué hay tantas motos en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Un criterio para tener descongestión es que el transporte público sea más barato que el particular. Lo hice en la alcaldía y lo demostré logre subir en medio millón los viajes diarios del transporte público por abaratarlo. Incompetentes si buscaron multarme por hacerlo, pero la justicia nos dio la razón (sic)”.