Pico y placa regional regirá el lunes 8 de diciembre en Bogotá y Cundinamarca: cómo será la restricción para ingresar a la ciudad

La restricción vehicular se aplica de forma escalonada según el último dígito de la placa, diferenciando horarios para placas pares e impares - crédito Johan Largo/Infobae

El lunes festivo de 8 de diciembre, la Pico y placa regional regirá en Bogotá para todos los vehículos particulares que ingresen por los nueve principales corredores de acceso a la ciudad. Esta regulación, la última del año, busca gestionar el tráfico y garantizar un retorno ordenado y seguro para los viajeros durante el puente festivo de la Inmaculada Concepción, uno de los períodos de mayor movilidad en el país.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá detalló que la restricción funcionará de manera escalonada según el último dígito de la placa del vehículo. Los automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m.; posteriormente, los vehículos cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7, 9) tendrán permitido el ingreso entre las 4:00 p. m., y las 8:00 p. m.

Fuera de estos dos periodos, es decir, antes de las 12:00 y después de las 8:00 p.m., el ingreso será libre para todos los vehículos particulares. Esta medida, que también aplicará para el departamento de Cundinamarca, se implementa con el objetivo de distribuir la demanda vehicular, evitar congestiones y disminuir el riesgo de siniestros en el regreso a la ciudad.

El Pico y placa regional en Bogotá regula el ingreso de vehículos particulares el 8 de diciembre para evitar congestiones en el puente festivo - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades recalcaron que el Pico y placa solidario no está habilitado para esta jornada y que las excepciones aplicables son las mismas que rigen de lunes a viernes.

La Secretaría de Movilidad instó a los conductores a planear sus desplazamientos, revisar el estado mecánico de sus vehículos y mantener al día documentos obligatorios como el Soat y la revisión técnico-mecánica. Entre las recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, no conducir bajo el efecto del alcohol ni en estado de fatiga, y evitar el estacionamiento en los corredores de acceso a la ciudad.

Los nueve corredores donde rige la restricción abarcan los principales puntos de ingreso desde los municipios aledaños y el resto del país. Los límites geográficos definidos para el Pico y Placa Regional incluyen:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.

Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.

Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.

Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.

Vía a La Calera: desde el peaje de Patios hasta la diagonal 91.

Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

El Pico y placa regional abarca los nueve principales corredores de acceso a Bogotá, incluyendo Autopista Norte, Sur y vías a La Calera y Choachí - crédito Idiger

En paralelo, la Gobernación de Cundinamarca activó el Plan Navidad de movilidad y seguridad vial para enfrentar los riesgos históricamente elevados en diciembre. En 2024, el departamento registró 73 fallecidos y 125 lesionados en incidentes viales, siendo los motociclistas el grupo más afectado, con el 50,7% de las víctimas fatales. En lo que va de 2025, el 45% de las sanciones han sido por exceso de velocidad.

Para contrarrestar esta situación, el plan departamental involucra más de 180 horas de monitoreo aéreo con drones, jornadas de sensibilización, controles viales permanentes y el despliegue de aproximadamente 500 agentes de la Policía de Tránsito para gestionar el tráfico y atender incidentes en los principales trayectos.

El Plan Retorno incluye el habilitamiento de corredores reversibles clave:

De Apulo (K32+000) a Mosquera (puente Balsillas K113+000) desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Desde la intersección Avenida Canoas a Avenida San Marón (Soacha) entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

El Plan Retorno habilita corredores reversibles y restringe el paso de vehículos de carga pesada en rutas clave durante el lunes festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

En cuanto a los vehículos de carga, la restricción cobija a aquellos de 3,4 toneladas o más en corredores como Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y el ramal a Soacha, en horario de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.; en los corredores Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, la restricción será en igual franja el lunes 8 de diciembre de 2025.

Para la vía Villavicencio – Bogotá, la autoridad vial programó ciclo reversible con cierre en el sector de El Uval a la 1:00 p. m., habilitando el sentido único hacia la capital entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Adicionalmente, la empresa concesionaria responsable suspendió temporalmente actividades técnicas e incrementó el personal en peajes, unidades de inspección vial, asistencia con grúas, ambulancias y equipos de rescate, con atención disponible las 24 horas y equipos listos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades reiteraron la invitación a viajar con prudencia y responsabilidad, destacando que el respeto por las normas y la planeación del regreso contribuyen a una movilidad más segura para todos durante la temporada decembrina.