Colombia

Pico y placa regional regirá el lunes 8 de diciembre en Bogotá y Cundinamarca: cómo será la restricción para ingresar a la ciudad

Las autoridades buscan distribuir el flujo vehicular y reducir riesgos en los accesos a la ciudad, estableciendo franjas horarias para el ingreso de automóviles y controles especiales en los corredores más transitados

Guardar
La restricción vehicular se aplica
La restricción vehicular se aplica de forma escalonada según el último dígito de la placa, diferenciando horarios para placas pares e impares - crédito Johan Largo/Infobae

El lunes festivo de 8 de diciembre, la Pico y placa regional regirá en Bogotá para todos los vehículos particulares que ingresen por los nueve principales corredores de acceso a la ciudad. Esta regulación, la última del año, busca gestionar el tráfico y garantizar un retorno ordenado y seguro para los viajeros durante el puente festivo de la Inmaculada Concepción, uno de los períodos de mayor movilidad en el país.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá detalló que la restricción funcionará de manera escalonada según el último dígito de la placa del vehículo. Los automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m.; posteriormente, los vehículos cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7, 9) tendrán permitido el ingreso entre las 4:00 p. m., y las 8:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fuera de estos dos periodos, es decir, antes de las 12:00 y después de las 8:00 p.m., el ingreso será libre para todos los vehículos particulares. Esta medida, que también aplicará para el departamento de Cundinamarca, se implementa con el objetivo de distribuir la demanda vehicular, evitar congestiones y disminuir el riesgo de siniestros en el regreso a la ciudad.

El Pico y placa regional
El Pico y placa regional en Bogotá regula el ingreso de vehículos particulares el 8 de diciembre para evitar congestiones en el puente festivo - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades recalcaron que el Pico y placa solidario no está habilitado para esta jornada y que las excepciones aplicables son las mismas que rigen de lunes a viernes.

La Secretaría de Movilidad instó a los conductores a planear sus desplazamientos, revisar el estado mecánico de sus vehículos y mantener al día documentos obligatorios como el Soat y la revisión técnico-mecánica. Entre las recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, no conducir bajo el efecto del alcohol ni en estado de fatiga, y evitar el estacionamiento en los corredores de acceso a la ciudad.

Los nueve corredores donde rige la restricción abarcan los principales puntos de ingreso desde los municipios aledaños y el resto del país. Los límites geográficos definidos para el Pico y Placa Regional incluyen:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.
  • Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.
  • Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.
  • Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.
  • Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.
  • Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
  • Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.
  • Vía a La Calera: desde el peaje de Patios hasta la diagonal 91.
  • Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.
El Pico y placa regional
El Pico y placa regional abarca los nueve principales corredores de acceso a Bogotá, incluyendo Autopista Norte, Sur y vías a La Calera y Choachí - crédito Idiger

En paralelo, la Gobernación de Cundinamarca activó el Plan Navidad de movilidad y seguridad vial para enfrentar los riesgos históricamente elevados en diciembre. En 2024, el departamento registró 73 fallecidos y 125 lesionados en incidentes viales, siendo los motociclistas el grupo más afectado, con el 50,7% de las víctimas fatales. En lo que va de 2025, el 45% de las sanciones han sido por exceso de velocidad.

Para contrarrestar esta situación, el plan departamental involucra más de 180 horas de monitoreo aéreo con drones, jornadas de sensibilización, controles viales permanentes y el despliegue de aproximadamente 500 agentes de la Policía de Tránsito para gestionar el tráfico y atender incidentes en los principales trayectos.

El Plan Retorno incluye el habilitamiento de corredores reversibles clave:

  • De Apulo (K32+000) a Mosquera (puente Balsillas K113+000) desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
  • Desde la intersección Avenida Canoas a Avenida San Marón (Soacha) entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El Plan Retorno habilita corredores
El Plan Retorno habilita corredores reversibles y restringe el paso de vehículos de carga pesada en rutas clave durante el lunes festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

En cuanto a los vehículos de carga, la restricción cobija a aquellos de 3,4 toneladas o más en corredores como Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y el ramal a Soacha, en horario de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.; en los corredores Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, la restricción será en igual franja el lunes 8 de diciembre de 2025.

Para la vía Villavicencio – Bogotá, la autoridad vial programó ciclo reversible con cierre en el sector de El Uval a la 1:00 p. m., habilitando el sentido único hacia la capital entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Adicionalmente, la empresa concesionaria responsable suspendió temporalmente actividades técnicas e incrementó el personal en peajes, unidades de inspección vial, asistencia con grúas, ambulancias y equipos de rescate, con atención disponible las 24 horas y equipos listos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades reiteraron la invitación a viajar con prudencia y responsabilidad, destacando que el respeto por las normas y la planeación del regreso contribuyen a una movilidad más segura para todos durante la temporada decembrina.

Temas Relacionados

Pico y Placa Regional Bogotá Cundinamarca Soacha Movilidad Seguridad vial Policía de Tránsito Plan NavidadColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Laura Gallego califica a la derecha colombiana de “vergonzante” tras polémica: “Me mostraron su apoyo, pero no ante el público”

La modelo aclaró que, en entrevistas y medios, los políticos de derecha mantuvieron una postura imparcial y no defendieron abiertamente su causa, excepto la senadora Paola Holguín

Laura Gallego califica a la

Colombianos en el extranjero ya pueden inscribirse para votar en 2026: ahora podrán hacerlo online

El proceso digitalizado incluye autenticación biométrica y recolección de datos personales, permitiendo a quienes residen fuera de Colombia inscribirse para los comisos del 2026

Colombianos en el extranjero ya

Precio del dólar y del petróleo le darían malas noticias a las utilidades de Ecopetrol al cierre de 2025: cuánto bajarían

El entorno regulatorio, la reforma tributaria y la gestión de activos internacionales abren interrogantes sobre la viabilidad de su plan de inversión

Precio del dólar y del

Trasmitirán documental que revive la historia de los hermanos Mucutuy perdidos 40 días en la selva: conozca en dónde lo puede ver

El 8 de diciembre se presentará ‘Perdidos en el Amazonas’, que narra los acontecimientos de los cuatro niños que se perdieron en la selva con sus versiones, por primera vez— y su supervivencia durante los días previos a su rescate

Trasmitirán documental que revive la

La Fiscalía imputó cargos a policía por el robo a joyería de Bucaramanga que terminó con uno de sus compañeros muerto

El uniformado es señalado de facilitar información a un grupo criminal que perpetró el robo

La Fiscalía imputó cargos a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”