María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por el sistema de salud: “Más de 2.033 colombianos han muerto esperando una cita médica”

María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis en el sistema de salud en Colombia

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras hizo un llamado nacional durante la tradicional Noche de Velitas al recordar a 2.033 personas que fallecieron en Colombia esperando atención médica oportuna.

Según la federación, este número representa el dolor de miles de familias que atraviesan un duelo marcado por la ausencia de respuestas del sistema de salud.

“Esta noche, cuando enciendas tu vela, apaga el ruido por un minuto”, instó la Federación Colombiana de Enfermedades Raras en un mensaje difundido por medio de X, donde invitaron a la población a recordar y exigir atención digna para evitar que “ninguna vida más se pierda por abandono”.

El pronunciamiento solicitó un compromiso para la memoria de quienes no lograron recibir tratamiento, y destacó la necesidad de que estas cifras no queden en silencio.

En la Noche de Velitas, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras llamó a la reflexión nacional y pidió recordar a los 2.033 fallecidos este año a la espera de atención médica

La situación escaló rápidamente por figuras opositoras al gobierno de Gustavo Petro. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó que “más de 2.033 colombianos han muerto en lo que va del año esperando una cita médica, un tratamiento o un medicamento”.

La congresista responsabilizó directamente a la administración de Gustavo Petro, manifestando que “son vidas perdidas por la negligencia de un gobierno que está ejecutando un genocidio silencioso”.

Agregó que “no hay plata para salud pero sí para embajadas, consulados, aviones de guerra y lujos para Petro (sic)”.

María Fernanda Cabal denunció un colapso en el sistema de salud y atribuyó al gobierno la responsabilidad por la espera y fallecimiento de miles de colombianos que no recibieron atención ni medicamentos

El debate se intensificó tras una alocución pública en la que el presidente Gustavo Petro se dirigió a integrantes del gremio de la salud. Durante ese encuentro, la médico general Aida Arboin relató al mandatario las circunstancias que enfrentan cientos de profesionales y pacientes en diferentes departamentos del país.

“Mi nombre es Aida Arboin, yo soy médico general. Hay personas que llevan 12 años en un hospital y los dejan por fuera porque hay recorte de presupuesto. Nuestros pacientes tienen que esperar muchas veces en las colas desde las cuatro de la mañana para luego recibir la noticia de que el medicamento no está”, narró frente a las cámaras y al propio jefe de Estado.

Arboin también ilustró la falta de recursos en hospitales del Huila, denunció recortes presupuestales y describió cómo, en ocasiones, los profesionales del sector deben reformular recetas médicas porque varios medicamentos han salido de los planes básicos de atención.

“A los médicos los hacen modificar fórmulas diciendo que ese medicamento ya no lo entregan, y la culpa recae en el personal”, expresó durante su intervención.

María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para arremeter contra Petro tras el testimonio de una médica, responsabilizando al gobierno por el deterioro del sistema sanitario

De inmediato, María Fernanda Cabal recurrió a sus redes sociales para profundizar sus críticas. “Frente a Gustavo Petro, una médico le habló al país con la verdad”, publicó la senadora, y añadió que “el sistema de salud está colapsado por culpa de este gobierno”.

Enfatizó su propuesta de que “el Estado salde las deudas acumuladas y retomemos el modelo mixto que sí funcionaba”.

Los problemas más graves del sistema de salud: Falta de medicamentos y aumento de tutelas

La falta de acuerdos y un liderazgo fragmentado intensifican los problemas del sistema de salud en Colombia, según el Informe Defensorial de Salud 2025, citado por la Universidad Nacional de Colombia.

El documento, titulado Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia, alerta sobre el impacto de la deuda entre laboratorios, EPS e IPS, y destaca que “las alteraciones en la cadena logística han deteriorado el acceso a medicamentos”.

La falta de medicamentos es uno de los principales problemas en el sistema de salud en Colombia

Aunque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) aumentó los recursos para la compra de fármacos, la mejoría no fue percibida por los usuarios, según el informe.

Además, el propio informe advierte que existen diferencias relevantes en la capacidad operativa regional, lo que afecta especialmente a territorios rurales y a comunidades étnicas o en pobreza.

“Los tratamientos se retrasan y las enfermedades se agravan porque las personas deben desplazarse largas distancias”, señala el Informe Defensorial de Salud 2025.

El aumento del 34% en tutelas por salud en el último año y la persistencia de reclamos exponen el “mayor riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud”, puntualizó el informe.