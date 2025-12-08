María Fernanda Cabal criticó los precios de la canasta familiar en Colombia: “Millones deben escoger entre comer o pagar arriendo”

El mensaje de María Fernanda Cabal en X pone de relieve las dificultades económicas de las familias más vulnerables en Colombia - crédito Colprensa

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó en su cuenta oficial de X un diagnóstico sobre las dificultades económicas que afrontan múltiples sectores de la población en Colombia.

De acuerdo con la legisladora, “hacer mercado o pagar arriendo” se ha convertido en la disyuntiva cotidiana para millones de familias, quienes, según su mensaje, deben optar cada mes entre costear alimentos básicos o asegurar una vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista vinculó esta situación a un aumento sostenido en los precios de productos de consumo esencial. “Se volvió un lujo comprar una libra de arroz, huevos, un litro de aceite, porque cada semana está más caro”, señaló Cabal, aludiendo al incremento regular del costo de la canasta básica.

La senadora ubicó el origen de la crisis en el encarecimiento constante de los alimentos y propuso eliminar impuestos y frenar los abusos como solución - crédito @MariaFdaCabal

Según la precandidata, las estrategias de supervivencia están marcando la vida cotidiana de distintos segmentos. “La gente termina haciendo magia para que les alcance hasta el fin de mes”, advirtió Cabal en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento, la senadora mencionó a madres de familia, trabajadores independientes y pensionados de bajos ingresos, a quienes prometió defender desde su trabajo parlamentario.

Con base en su análisis, María Fernanda Cabal propuso una agenda política centrada en combatir cargas impositivas y actos de corrupción.

“Voy a tumbar todos los impuestos inútiles, frenar los abusos y acabar con la robadera que encarece la vida de cada uno”, afirmó en la misma red social.

La senadora del partido Centro Democrático ha sostenido una línea crítica frente a las actuales políticas económicas y fiscales de la administración de Gustavo Petro, reclamando medidas que permitan asegurar una vida digna a la ciudadanía.

El pronunciamiento concluyó con la promesa de buscar “orden en la casa para que los colombianos puedan vivir dignamente”, una consigna que resumió su compromiso frente a los desafíos sociales y económicos.

María Fernanda Cabal resaltó la dificultad de acceder a productos básicos y prometió defender a sectores afectados, señalando alza de precios y presión tributaria como factores principales de la situación - crédito @MariaFdaCabal

La reacción de usuarios en la red social de X fue inmediata tras las declaraciones de María Fernanda Cabal sobre el aumento de precios en la canasta familiar.

Numerosos internautas cuestionaron la postura de la senadora, alegando que sectores afines también han contribuido a la situación.

Algunas intervenciones señalaron que “el azúcar y la panela no están baratos”, mientras otros reclamaron apoyos directos a campesinos con maquinaria y materiales.

Críticas adicionales sugirieron que los impuestos, como el IVA, subieron bajo gobiernos cercanos a la congresista. Diferentes opiniones también apuntaron causas diversas al incremento de costos en productos esenciales.

María Fernanda Cabal rechazó decreto de pensiones, advirtió riesgos para ahorros y sostenibilidad del sistema en Colombia

El futuro del sistema de pensiones en Colombia vuelve al centro del debate público después de la publicación de un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Hacienda.

El texto, que ha recibido cuestionamientos de diversos sectores, introduce cambios en la estructura encargada de garantizar ingresos a quienes finalizan su vida laboral, generando inquietud entre quienes actualmente cotizan o reciben prestaciones.

María Fernanda Cabal expresó su rechazo frontal a la iniciativa, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias - crédito @MariaFdaCabal/X

En este contexto, la reacción de María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, no se hizo esperar.

Desde su cuenta oficial de X, la legisladora expresó un rechazo categórico a la medida, señalando “El proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda es un atentado contra los derechos adquiridos de los trabajadores y una amenaza directa a la sostenibilidad del sistema pensional”.

María Fernanda Cabal puso en duda la autoridad del Gobierno para intervenir en estos recursos, afirmando “Un gobierno que no combate la corrupción y que despilfarra los recursos públicos no puede pretender ahora meterle la mano al ahorro legítimo de los colombianos”.

Este señalamiento refleja la tensión que genera la discusión sobre la administración y manejo de los fondos pensionales.

Por último, la militante del Centro Democrático advirtió que la eficacia y transparencia en la gestión representa la única garantía de confianza para millones de beneficiarios. “No hay ahorro que alcance si el que administra es corrupto e ineficiente”, puntualizó.