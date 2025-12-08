Colombia

La Cnsc abrió una nueva convocatoria para proveer 1.419 vacantes en ocho departamentos: así puede participar

La iniciativa pública ofrece oportunidades laborales en entidades territoriales, con un enfoque especial en la inclusión de personas con discapacidad

El concurso de méritos Territorial
El concurso de méritos Territorial 12 ofrece 1.419 vacantes en 22 entidades de Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander - crédito Luisa González/REUTERS

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) publicó los Acuerdos y el Anexo Técnico correspondientes al proceso de selección Territorial 12 en su página web www.cnsc.gov.co. En total, serán 1.419 vacantes distribuidas en 22 entidades territoriales de los departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander.

La Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec), compuesta por las vacantes y empleos habilitados para este proceso, está también publicada y disponible en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo), donde los interesados pueden realizar la respectiva consulta.

La entidad señaló la importancia de que los aspirantes revisen detenidamente la Opec y los documentos técnicos, ya que constituyen la norma reguladora de este proceso y contienen detalles sobre etapas, requisitos y condiciones para la participación.

Un total de 89 vacantes
Un total de 89 vacantes están destinadas a personas con discapacidad, distribuidas entre las modalidades de ascenso e ingreso - crédito Freepik

El proceso Territorial 12 será el primero a nivel territorial que aplicará lo dispuesto por la Ley 2418 de 2024, normativa que establece la reserva del 7% de las vacantes ofertadas en los concursos de méritos para personas con discapacidad. En esta convocatoria, un total de 89 vacantes están destinadas a este grupo, de las cuales 9 corresponden a la modalidad de ascenso y 80 a la modalidad de ingreso.

La Cnsc invitó a la ciudadanía interesada en participar a consultar estos documentos y mantenerse informada a través de sus canales oficiales, incluyendo la página web y las redes sociales (Facebook, X, Instagram, LinkedIn y TikTok) identificadas como @CNSCColombia. Hasta el momento, estos constituyen los únicos medios oficiales para la difusión de información sobre el proceso Territorial 12.

La publicación de los acuerdos marcó el inicio de la etapa de divulgación, que se complementará con socializaciones presenciales en diferentes ciudades, comenzando en diciembre con la modalidad de ascenso. Posteriormente, se habilitará el periodo de inscripciones y la venta de derechos de participación para que los interesados puedan postularse a los diferentes niveles y vacantes.

El proceso de selección incluye
El proceso de selección incluye etapas como verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas y conformación de la lista de elegibles - Colprensa

El desarrollo del proceso contempla varias etapas, detalladas en los acuerdos y el anexo técnico. Entre ellas se encuentran la Verificación de Requisitos Mínimos, la aplicación de pruebas y la conformación y adopción de la lista de elegibles. Cada una de estas fases cuenta con criterios de evaluación específicos según el nivel del cargo (asesor, profesional, técnico o asistencial) y los requisitos mínimos de experiencia y formación exigidos para cada empleo.

Para los empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (niveles asesor y profesional) o Experiencia Relacionada (niveles técnico y asistencial), la evaluación considera factores como experiencia profesional, experiencia relacionada, educación formal, educación informal y formación para el trabajo.

Los puntajes máximos varían de acuerdo con la naturaleza del cargo, siendo de 40 puntos para experiencia profesional relacionada en los niveles asesor y profesional, y de 40 puntos para experiencia relacionada o laboral en los niveles técnico y asistencial. Los candidatos acumularán puntos en función de la cantidad de días certificados de experiencia que superen el requisito mínimo.

Las fórmulas de valoración considerarán rangos según la cantidad de experiencia mínima exigida para el cargo: empleos que requieren hasta 12 meses de experiencia evaluarán hasta 360 días adicionales, empleos que exigen entre 13 y 24 meses hasta 720 días, y así sucesivamente, hasta un máximo de 1.440 días para puestos que piden 37 meses o más.

La valoración de experiencia profesional
La valoración de experiencia profesional y relacionada otorga hasta 40 puntos adicionales según el nivel del cargo y los días certificados - crédito Colprensa

Este sistema también se aplica tanto para experiencia profesional como para experiencia relacionada o laboral, según el nivel del cargo.

En los empleos de nivel profesional y asesor, también se distingue entre experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, asignando diferentes pesos según la adecuación del tipo de experiencia al cargo ofrecido.

Por ejemplo, la experiencia profesional relacionada para nivel profesional puede obtener hasta 40 puntos extras, mientras la experiencia profesional básica suma hasta 15 puntos adicionales. De modo similar, en los niveles técnicos y asistenciales, la experiencia relacionada y laboral se valora con puntajes máximos de 10 y 40 puntos respectivamente.

La Cns recuerda que la consulta permanente de la página web y redes sociales oficiales es clave para conocer el avance del proceso, las fechas de la inscripción, la actualización de ofertas en la Opec y las novedades del proceso Territorial 12.

Así mismo, recalcó que ningún otro medio o canal distinto a los oficiales tiene autorización para suministrar información, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso igualitario a los detalles de la convocatoria para los más de mil interesados que cada año buscan una oportunidad laboral en el servicio público territorial colombiano.

