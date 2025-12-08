Colombia

Justicia colombiana determinó que fiscal no sobornó testigos para incriminar a Petro por corrupción: archivaron el caso

La decisión se fundamenta en la ausencia total de elementos materiales probatorios o evidencia física que se cometió el delito

Justicia colombiana determinó que fiscal no sobornó testigos para incriminar a Petro por corrupción - crédito Presidencia/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación contra el fiscal Daniel Hernández tras determinar que no existe ninguna prueba que lo vincule con un supuesto intento de soborno al abogado Alex Vernot en 2019, con el objetivo de incriminar el actual presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el documento conocido por Caracol Radio, la decisión se fundamenta en la ausencia total de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permitan sostener la existencia del delito de soborno.

La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia concluyó: “No hay elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que permitan sostener que se encuentran estructurados los elementos objetivos del delito de soborno. Por esta razón, se impone, hacer uso de la facultad excepcional de archivar las diligencias, que se adelantan en contra de DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en acatamiento de lo señalado en el art. 79 de la Ley 9068 (sic)”.

La decisión se fundamenta en la ausencia total de elementos materiales probatorios o evidencia física que se cometió el delito - crédito Fiscalía General de la Nación

En el análisis del caso, el ente acusador determinó que las declaraciones de los abogados que representaron a Alex Vernot contradicen la versión del propio Vernot. La abogada Alma Rocío Niño afirmó ante la Fiscalía que “nunca escuchó eso” en relación con la supuesta propuesta ilegal.

Por su parte, el togado Jesús Albeiro Yepes, que representó a Vernot al menos seis meses después de su captura, declaró en entrevista del 5 de noviembre de 2025: “No puedo decir que en mi presencia se le hubiese hecho ese ofrecimiento”. Además, la abogada Martha Zamora sostuvo: “Uy, no, nunca, jamás, creo que el doctor Hernández y el doctor Betancourt es siempre, pues lo que yo conocí el ejercicio de su profesión, personas absolutamente serias, respetuosas las audiencias”.

Las razones para archivar el caso contra el fiscal Daniel Hernández

Petro acusó al fiscal Daniel Hernández intentar sobornar testigos - crédito presidencia/Colprensa

La investigación se originó a partir de una serie de entrevistas que Alex Vernot concedió a varios medios de comunicación en noviembre de 2022. En esas declaraciones, el abogado aseguró que, durante su detención en 2019, los entonces fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt le ofrecieron “casa por cárcel” a cambio de incriminar a Gustavo Petro, supuestamente a través de intermediarios. Sin embargo, el documento de la Fiscalía conocido por el medio citado señala que Vernot no precisó las condiciones en que habría ocurrido la propuesta ni identificó a los abogados testigos de la misma.

Durante la revisión del proceso, el ente acusador inspeccionó el expediente contra Vernot para identificar a los juristas que lo representaron en el periodo en que Daniel Hernández actuó como fiscal. Ninguno de los abogados consultados respaldó la versión de Vernot. La Fiscalía concluyó que, a diferencia de lo sugerido por Vernot, sus propios abogados negaron haber recibido alguna propuesta de parte del fiscal Hernández.

En noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro acusó públicamente al fiscal Daniel Hernández de propiciar impunidad en los principales procesos de corrupción y de intentar fabricar testigos falsos en su contra. No obstante, la Fiscalía determinó que no existe ninguna prueba que respalde esas acusaciones y ordenó el cierre definitivo del proceso, según informó Caracol Radio.

Tribunal Superior de Bogotá condenó a Alex Vernot a 72 meses de prisión por caso Hyundai

En el complejo judicial de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura al abogado Alex Vernot - crédito Diego Pineda/Colprensa

En el 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia absolutoria contra el abogado Alexandre Vernot y lo condenó a 72 meses de prisión por su participación en el escándalo conocido como caso Hyundai.

El tribunal determinó que Vernot sobornó con dos millones de dólares a un testigo que declaraba en el proceso judicial contra el empresario Carlos Mattos, de quien Vernot era abogado.

En febrero del mismo año, el Juzgado 51 Penal de Bogotá había declarado inocente a Vernot del cargo de soborno en actuación penal. Ese juzgado concluyó que la Fiscalía General de la Nación “no demostró la teoría del caso para arribar a un conocimiento más allá de toda duda”.

La sentencia surgió tras el hallazgo del tribunal de que Vernot sí realizó el pago destinado a influir en testimonios clave dentro del proceso judicial contra Mattos.

