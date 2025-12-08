Investigación revela que tras el fracaso de las negociaciones con el ELN, la guerrilla estrechó lazos con el régimen venezolano

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) logró una expansión sin precedentes en Colombia y Venezuela - crédito Albeiro Lopera/Reuters

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) logró consolidarse como uno de los grupos insurgentes más poderosos de América Latina, y su presencia no solo creció en Colombia, sino en Venezuela. Según la investigación realizada por InSight Crime —organización dedicada al análisis de la criminalidad en América Latina— la guerrilla utilizó el diálogo de paz para fortalecer sus posiciones, en lugar de buscar una desmovilización real.

En su análisis, la organización asegura que la apuesta del presidente Gustavo Petro por un acuerdo con el ELN se enfrenta a una tarea casi imposible debido a la creciente influencia de la guerrilla en ambos países y a su vínculo estratégico con el régimen de Nicolás Maduro.

Desde su ascenso en Venezuela, la guerrilla logró expandir su control territorial, apoyándose en el narcotráfico y en una relación simbiótica con la dictadura venezolana; esta dinámica permitió al grupo insurgente no solo fortalecer su estructura militar, sino aprovechar la crisis del régimen de Maduro para incrementar su poder económico y político.

La apuesta de Gustavo Petro por un acuerdo con el ELN resultó infructuosa - crédito Federico Ríos/Reuters

Según InSight Crime: “Las negociaciones de paz con el ELN fueron el eje central de la campaña electoral del presidente colombiano Gustavo Petro y de su política de Paz Total. Desde el inicio, estaba claro que sería una tarea titánica. Hoy, el fracaso parece inevitable”.

Así, el portal llevó a cabo una investigación y presentó su análisis en cinco capítulos, en lo que presentó datos, reportes y sustento sobre la expansión y la alianza de la guerrilla, a los cuales les dio los siguientes títulos:

Guerras fronterizas: el ELN y la toma del Catatumbo Un viaducto de cocaína: el narcotráfico y la expansión del ELN en Venezuela Efecto espejo: el dominio del ELN en el eje fronterizo entre Arauca y Apure Gobernanza rebelde: el control social del ELN en Táchira El futuro del ELN

Según el portal InSight Crime, el ELN el diálogo de paz como una estrategia para fortalecer su poder y no como una oportunidad para la desmovilización - crédito InSight Crime/Sitio web

El ELN se consolida en la frontera colombo-venezolana

Una de las ofensivas más significativas de la guerrilla ocurrió el 16 de enero de 2025, cuando atacaron la región del Catatumbo, en Norte de Santander, al dejar 80 muertos y obligó a más de 50.000 personas a huir. Este ataque, según el ELN, fue una represalia por el asesinato de uno de sus miembros (Miguel Ángel López), pero formó parte de un plan estratégico para ganar control sobre una de las zonas más claves para el narcotráfico.

Las autoridades colombianas denunciaron que los guerrilleros se movilizaron desde Venezuela, donde el ELN estableció campamentos de entrenamiento y rutas de suministro para expandir sus operaciones.

Este avance no solo se limita a Colombia, ya que la guerrilla logró desplegar su presencia en zonas venezolanas como Zulia, Táchira y Apure, donde su influencia se profundizó en el contexto de un ‘gobierno’ venezolano debilitado y con dificultades económicas.

Denuncian que a través de su relación con el régimen de Nicolás Maduro, el ELN logró operar con relativa impunidad, consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas de la región - crédito Ana Beltran/Reuters

En estas áreas, el ELN comenzó a operar como una autoridad paralela, al imponer castigos a quienes infringen sus normas y cobrando impuestos a las comunidades que controlan. Este modelo de gobernanza rebelde es particularmente evidente en Táchira (Venezuela), donde el grupo mantiene una alianza con el gobernador Freddy Bernal, que facilitó su expansión a cambio de apoyo político.

El narcotráfico juega un papel crucial en la expansión del ELN; a pesar de que históricamente se mostró reticente a involucrarse en el negocio de las drogas, hoy en día la organización armada ilegal controla importantes rutas de producción y tráfico de cocaína.

De acuerdo con la investigación, el grupo estableció laboratorios de cocaína en Venezuela y cobra un “gramaje” a los cultivadores de coca, una fuente importante de financiamiento. Aunque en público los líderes del ELN negaron su vinculación con el narcotráfico, la evidencia y los informes de InSight Crime señalan que el grupo se beneficia enormemente de estas actividades ilícitas.

. A cambio de apoyo militar y logístico, el ELN asegura su presencia en zonas de difícil acceso y sigue beneficiándose de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal - crédito Reuters

La relación con el régimen de Maduro, que se beneficia del apoyo del ELN en áreas como el contrabando y la minería ilegal, hizo aún más difícil pensar en una resolución pacífica del conflicto. En el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, la guerrilla mantiene un control casi absoluto.

La guerrilla no solo extorsiona a las empresas que operan en la región, sino que remplazó el narcotráfico por otros modelos económicos, como la explotación de recursos naturales y el cobro de comisiones sobre contratos públicos. Este modelo de control social permitió al ELN consolidarse como una fuerza dominante en la frontera, donde continúa su expansión con el respaldo implícito de las autoridades venezolanas.

De esta manera, la situación del ELN refleja la imposibilidad de encontrar una solución pacífica en el corto plazo. Mientras el régimen de Maduro siga respaldando a la guerrilla, las posibilidades de un acuerdo de paz son remotas; la organización ilegal fortalece su presencia, no solo como una fuerza insurgente, sino como un actor clave en el narcotráfico y en el control territorial, y no solo en Colombia, sino en todo el eje fronterizo, denuncia y reporta el medio en mención.