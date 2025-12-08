Colombia

Investigación revela que tras el fracaso de las negociaciones con el ELN, la guerrilla estrechó lazos con el régimen venezolano

Utilizando el narcotráfico como fuente principal de financiación, la guerrilla fortaleció su control territorial en ambos países, lo que dificulta aún más cualquier intento de paz

Guardar
El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) logró una expansión sin precedentes en Colombia y Venezuela - crédito Albeiro Lopera/Reuters

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) logró consolidarse como uno de los grupos insurgentes más poderosos de América Latina, y su presencia no solo creció en Colombia, sino en Venezuela. Según la investigación realizada por InSight Crime —organización dedicada al análisis de la criminalidad en América Latina la guerrilla utilizó el diálogo de paz para fortalecer sus posiciones, en lugar de buscar una desmovilización real.

En su análisis, la organización asegura que la apuesta del presidente Gustavo Petro por un acuerdo con el ELN se enfrenta a una tarea casi imposible debido a la creciente influencia de la guerrilla en ambos países y a su vínculo estratégico con el régimen de Nicolás Maduro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su ascenso en Venezuela, la guerrilla logró expandir su control territorial, apoyándose en el narcotráfico y en una relación simbiótica con la dictadura venezolana; esta dinámica permitió al grupo insurgente no solo fortalecer su estructura militar, sino aprovechar la crisis del régimen de Maduro para incrementar su poder económico y político.

La apuesta de Gustavo Petro
La apuesta de Gustavo Petro por un acuerdo con el ELN resultó infructuosa - crédito Federico Ríos/Reuters

Según InSight Crime: “Las negociaciones de paz con el ELN fueron el eje central de la campaña electoral del presidente colombiano Gustavo Petro y de su política de Paz Total. Desde el inicio, estaba claro que sería una tarea titánica. Hoy, el fracaso parece inevitable”.

Así, el portal llevó a cabo una investigación y presentó su análisis en cinco capítulos, en lo que presentó datos, reportes y sustento sobre la expansión y la alianza de la guerrilla, a los cuales les dio los siguientes títulos:

  1. Guerras fronterizas: el ELN y la toma del Catatumbo
  2. Un viaducto de cocaína: el narcotráfico y la expansión del ELN en Venezuela
  3. Efecto espejo: el dominio del ELN en el eje fronterizo entre Arauca y Apure
  4. Gobernanza rebelde: el control social del ELN en Táchira
  5. El futuro del ELN
Según el portal InSight Crime,
Según el portal InSight Crime, el ELN el diálogo de paz como una estrategia para fortalecer su poder y no como una oportunidad para la desmovilización - crédito InSight Crime/Sitio web

El ELN se consolida en la frontera colombo-venezolana

Una de las ofensivas más significativas de la guerrilla ocurrió el 16 de enero de 2025, cuando atacaron la región del Catatumbo, en Norte de Santander, al dejar 80 muertos y obligó a más de 50.000 personas a huir. Este ataque, según el ELN, fue una represalia por el asesinato de uno de sus miembros (Miguel Ángel López), pero formó parte de un plan estratégico para ganar control sobre una de las zonas más claves para el narcotráfico.

Las autoridades colombianas denunciaron que los guerrilleros se movilizaron desde Venezuela, donde el ELN estableció campamentos de entrenamiento y rutas de suministro para expandir sus operaciones.

Este avance no solo se limita a Colombia, ya que la guerrilla logró desplegar su presencia en zonas venezolanas como Zulia, Táchira y Apure, donde su influencia se profundizó en el contexto de un ‘gobierno’ venezolano debilitado y con dificultades económicas.

Denuncian que a través de
Denuncian que a través de su relación con el régimen de Nicolás Maduro, el ELN logró operar con relativa impunidad, consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas de la región - crédito Ana Beltran/Reuters

En estas áreas, el ELN comenzó a operar como una autoridad paralela, al imponer castigos a quienes infringen sus normas y cobrando impuestos a las comunidades que controlan. Este modelo de gobernanza rebelde es particularmente evidente en Táchira (Venezuela), donde el grupo mantiene una alianza con el gobernador Freddy Bernal, que facilitó su expansión a cambio de apoyo político.

El narcotráfico juega un papel crucial en la expansión del ELN; a pesar de que históricamente se mostró reticente a involucrarse en el negocio de las drogas, hoy en día la organización armada ilegal controla importantes rutas de producción y tráfico de cocaína.

De acuerdo con la investigación, el grupo estableció laboratorios de cocaína en Venezuela y cobra un “gramaje” a los cultivadores de coca, una fuente importante de financiamiento. Aunque en público los líderes del ELN negaron su vinculación con el narcotráfico, la evidencia y los informes de InSight Crime señalan que el grupo se beneficia enormemente de estas actividades ilícitas.

. A cambio de apoyo
. A cambio de apoyo militar y logístico, el ELN asegura su presencia en zonas de difícil acceso y sigue beneficiándose de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal - crédito Reuters

La relación con el régimen de Maduro, que se beneficia del apoyo del ELN en áreas como el contrabando y la minería ilegal, hizo aún más difícil pensar en una resolución pacífica del conflicto. En el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, la guerrilla mantiene un control casi absoluto.

La guerrilla no solo extorsiona a las empresas que operan en la región, sino que remplazó el narcotráfico por otros modelos económicos, como la explotación de recursos naturales y el cobro de comisiones sobre contratos públicos. Este modelo de control social permitió al ELN consolidarse como una fuerza dominante en la frontera, donde continúa su expansión con el respaldo implícito de las autoridades venezolanas.

De esta manera, la situación del ELN refleja la imposibilidad de encontrar una solución pacífica en el corto plazo. Mientras el régimen de Maduro siga respaldando a la guerrilla, las posibilidades de un acuerdo de paz son remotas; la organización ilegal fortalece su presencia, no solo como una fuerza insurgente, sino como un actor clave en el narcotráfico y en el control territorial, y no solo en Colombia, sino en todo el eje fronterizo, denuncia y reporta el medio en mención.

Temas Relacionados

ELNEjército de Liberación NacionalInSight CrimePaz TotalGustavo PetroNicolás MaduroFrontera de ColombiaRégimen venezolanoColombia-Noticias

Más Noticias

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

La escuadra paisa enfrenta una jornada crucial en la que solo un triunfo y la combinación de resultados en el otro encuentro le permitirían avanzar en el torneo colombiano

América vs. Atlético Nacional: siga

Defensoría del Pueblo se pronunció tras el asesinato de niña de 7 años a manos de su padre: “Es violencia machista”

Un reciente caso en Atlántico puso en evidencia la instrumentalización de menores en contextos de violencia de género, según la entidad, que exige fortalecer la prevención y la protección en el país

Defensoría del Pueblo se pronunció

El Ejército y la Armada desmantelaron maquinaria de minería ilegal vinculada a grupos armados en Cauca y Antioquia

Las operaciones recientes permitieron la destrucción de equipos utilizados para la explotación no autorizada de minerales, lo que impacta directamente los recursos económicos de organizaciones criminales en el suroccidente y noroccidente del país

El Ejército y la Armada

Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes: “Colombia está mamada de los extremos”

El aspirante a la Presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Sergio Fajardo anunció que no

Aumento del salario mínimo de 2026 que quiere Petro no serviría para que el sueldo esté entre los más altos de América Latina

La puja entre sectores por el ajuste salarial, que ya empezó de manera formal, abre interrogantes sobre el futuro del empleo y la competitividad regional

Aumento del salario mínimo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura de León acabó con

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

Deportes

América vs. Atlético Nacional: siga

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada