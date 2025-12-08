Colombia

Impactante robo de motocicleta en Bogotá: las autoridades recuperaron el vehículo

Las autoridades trabajan por esclarecer el caso y encontrar a los responsable

Guardar
La publicación fue ampliamente difundida en las diferentes plataformas - crédito X

Un motociclista fue despojado de su vehículo en un violento robo armado mientras esperaba el cambio de semáforo en la intersección de la carrera 24 con calle 44 sur, en las inmediaciones del Centro Comercial Ciudad Tunal.

El hecho fue registrado en la noche del sábado 6 de diciembre y difundido a través de un video en TikTok, demostrando la persistencia de los robos y atracos en Bogotá y otras regiones, una problemática que genera preocupación entre la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes captadas desde otro automóvil, se observa cómo la víctima, a bordo de una motocicleta Yamaha MT-09, fue abordada por un delincuente que lo amenazó con un arma de fuego.

El agresor obligó al motociclista a descender del vehículo, mientras otros dos cómplices, que se desplazaban también en motocicleta, intervinieron para retenerlo y despojarlo de sus pertenencias.

El asalto se desarrolló en cuestión de segundos. Tras intimidar a la víctima, el principal agresor se subió a la motocicleta robada y huyó del lugar. Dos testigos, que también se movilizaban en moto, intentaron interceptar al ladrón y evitar su escape, pero no lograron detenerlo.

La difusión del video en plataformas digitales reavivó el debate sobre la seguridad en la capital y la efectividad de las medidas implementadas por las autoridades locales. El hecho, ocurrido en una zona transitada, demostró la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la acción de bandas delictivas organizadas.

Cabe mencionar que la motocicleta logró ser recuperada por las autoridades minutos después del robo, aunque no se ha reportado ninguna captura, por lo que se pide apoyo de la comunidad para encontrar a los responsables.

Las autoridades investigan el nuevo
Las autoridades investigan el nuevo acto de violencia – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro robo de motocicleta terminó en tragedia, la víctima murió

La madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, un joven de 21 años, identificado como Wilmer David Del Villar Castro, falleció tras recibir varios disparos cuando intentó evitar el robo de su motocicleta en el barrio Villa Concord, ubicado en Malambo, Atlántico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió la noche del domingo 7 de diciembre de 2025, lo que movilizó a miembros de la Policía, que ya iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Los uniformados solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita esclarecer los hechos y dar con el paradero de los delincuentes que cometieron este brutal crimen que preocupa a los habitantes de la región.

Aún no se han ubicado
Aún no se han ubicado a los agresores del joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El afectado fue trasladado inicialmente a la Clínica Campbell de Malambo, donde los médicos lograron estabilizarlo antes de remitirlo a la sede de la misma clínica en Barranquilla.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven murió a las 2:40 a. m. debido a la gravedad de las heridas de bala que presentaba en el hemitórax izquierdo. Su cuerpo fue remitido posteriormente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos legales correspondientes.

Comunidad rechazó el ataque

El ataque se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del domingo 7 de diciembre, cuando Wilmer David Del Villar Castro se movilizaba en una motocicleta Yamaha N-Max por la calle 27 con carrera 20, en el barrio Villa Concord.

En ese momento, dos individuos que también se desplazaban en moto lo interceptaron con la intención de robarle el vehículo. Según la información recopilada por las autoridades, la víctima se resistió al asalto, lo que desencadenó un forcejeo.

En ese momento, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Aunque los agresores no lograron llevarse la motocicleta, huyeron del lugar en dirección desconocida.

Los uniformados investigan este y
Los uniformados investigan este y otros casos de violencia - crédito Colprensa

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho auxiliaron a Wilmer David Del Villar Castro y lo trasladaron de inmediato a la clínica más cercana, aunque allí falleció. Tras conocerse el fatal desenlace, la Sijín y Sipol asumieron la investigación del caso, mientras que la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía de Malambo para que denuncie cualquier información relevante sobre los autores del homicidio.

En la misma jornada, la Clínica Campbell de Barranquilla también reportó la muerte de Yefrys Martínez Vizcaíno, de 25 años. Ambos hechos han generado preocupación en la comunidad y han puesto en alerta a las autoridades locales.

Joven asesinado mientras estaba en un puesto de comida rápida

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Malambo con el asesinato de un joven en el barrio El Gladiador, un hecho que mantiene en alerta a las autoridades locales. La víctima, identificada como Yefrys Martínez Vizcaíno, falleció en la madrugada del 8 de diciembre, tras ser remitido tras recibir atención inicial en la sucursal de Malambo.

La comunidad puede comunicarse con
La comunidad puede comunicarse con los uniformados para dar a conocer información relevante - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el ataque ocurrió a las 10:20 p. m. del domingo 7 de diciembre, cuando un hombre armado llegó a pie hasta un local de comidas rápidas ubicado en la calle 11 con carrera 6 Sur, en el sector de El Gladiador. En ese momento, Martínez Vizcaíno se encontraba consumiendo una salchipapa, cuando el agresor le disparó en tres ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Temas Relacionados

Robo de motoMoto en BogotáWilmer David Del Villar CastroJoven asesinadoMalamboAtlánticoLo mataron por robarloColombia-Noticias

Más Noticias

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

La escuadra paisa enfrenta una jornada crucial en la que solo un triunfo y la combinación de resultados en el otro encuentro le permitirían avanzar en el torneo colombiano

América vs. Atlético Nacional: siga

El Ejército y la Armada desmantelaron maquinaria de minería ilegal vinculada a grupos armados en Cauca y Antioquia

Las operaciones recientes permitieron la destrucción de equipos utilizados para la explotación no autorizada de minerales, lo que impacta directamente los recursos económicos de organizaciones criminales en el suroccidente y noroccidente del país

El Ejército y la Armada

Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes: “Colombia está mamada de los extremos”

El aspirante a la Presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Sergio Fajardo anunció que no

Aumento del salario mínimo de 2026 que quiere Petro no serviría para que el sueldo esté entre los más altos de América Latina

La puja entre sectores por el ajuste salarial, que ya empezó de manera formal, abre interrogantes sobre el futuro del empleo y la competitividad regional

Aumento del salario mínimo de

Empresario que vendió lujoso apartamento a Ricardo Roa dio impactantes declaraciones sobre negocios con el presidente de Ecopetrol

Serafino Iacono rechazó cualquier insinuación que lo relacione con irregularidades, argumentando que se utilizaron “informaciones incompletas o interpretaciones sesgadas” para afectar su reputación

Empresario que vendió lujoso apartamento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura de León acabó con

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

Deportes

América vs. Atlético Nacional: siga

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada