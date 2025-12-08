Impactante robo de motocicleta en Bogotá: las autoridades recuperaron el vehículo

La publicación fue ampliamente difundida en las diferentes plataformas - crédito X

Un motociclista fue despojado de su vehículo en un violento robo armado mientras esperaba el cambio de semáforo en la intersección de la carrera 24 con calle 44 sur, en las inmediaciones del Centro Comercial Ciudad Tunal.

El hecho fue registrado en la noche del sábado 6 de diciembre y difundido a través de un video en TikTok, demostrando la persistencia de los robos y atracos en Bogotá y otras regiones, una problemática que genera preocupación entre la ciudadanía.

En las imágenes captadas desde otro automóvil, se observa cómo la víctima, a bordo de una motocicleta Yamaha MT-09, fue abordada por un delincuente que lo amenazó con un arma de fuego.

El agresor obligó al motociclista a descender del vehículo, mientras otros dos cómplices, que se desplazaban también en motocicleta, intervinieron para retenerlo y despojarlo de sus pertenencias.

El asalto se desarrolló en cuestión de segundos. Tras intimidar a la víctima, el principal agresor se subió a la motocicleta robada y huyó del lugar. Dos testigos, que también se movilizaban en moto, intentaron interceptar al ladrón y evitar su escape, pero no lograron detenerlo.

La difusión del video en plataformas digitales reavivó el debate sobre la seguridad en la capital y la efectividad de las medidas implementadas por las autoridades locales. El hecho, ocurrido en una zona transitada, demostró la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la acción de bandas delictivas organizadas.

Cabe mencionar que la motocicleta logró ser recuperada por las autoridades minutos después del robo, aunque no se ha reportado ninguna captura, por lo que se pide apoyo de la comunidad para encontrar a los responsables.

Otro robo de motocicleta terminó en tragedia, la víctima murió

La madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, un joven de 21 años, identificado como Wilmer David Del Villar Castro, falleció tras recibir varios disparos cuando intentó evitar el robo de su motocicleta en el barrio Villa Concord, ubicado en Malambo, Atlántico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió la noche del domingo 7 de diciembre de 2025, lo que movilizó a miembros de la Policía, que ya iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Los uniformados solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita esclarecer los hechos y dar con el paradero de los delincuentes que cometieron este brutal crimen que preocupa a los habitantes de la región.

El afectado fue trasladado inicialmente a la Clínica Campbell de Malambo, donde los médicos lograron estabilizarlo antes de remitirlo a la sede de la misma clínica en Barranquilla.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven murió a las 2:40 a. m. debido a la gravedad de las heridas de bala que presentaba en el hemitórax izquierdo. Su cuerpo fue remitido posteriormente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos legales correspondientes.

Comunidad rechazó el ataque

El ataque se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del domingo 7 de diciembre, cuando Wilmer David Del Villar Castro se movilizaba en una motocicleta Yamaha N-Max por la calle 27 con carrera 20, en el barrio Villa Concord.

En ese momento, dos individuos que también se desplazaban en moto lo interceptaron con la intención de robarle el vehículo. Según la información recopilada por las autoridades, la víctima se resistió al asalto, lo que desencadenó un forcejeo.

En ese momento, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Aunque los agresores no lograron llevarse la motocicleta, huyeron del lugar en dirección desconocida.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho auxiliaron a Wilmer David Del Villar Castro y lo trasladaron de inmediato a la clínica más cercana, aunque allí falleció. Tras conocerse el fatal desenlace, la Sijín y Sipol asumieron la investigación del caso, mientras que la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía de Malambo para que denuncie cualquier información relevante sobre los autores del homicidio.

En la misma jornada, la Clínica Campbell de Barranquilla también reportó la muerte de Yefrys Martínez Vizcaíno, de 25 años. Ambos hechos han generado preocupación en la comunidad y han puesto en alerta a las autoridades locales.

Joven asesinado mientras estaba en un puesto de comida rápida

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Malambo con el asesinato de un joven en el barrio El Gladiador, un hecho que mantiene en alerta a las autoridades locales. La víctima, identificada como Yefrys Martínez Vizcaíno, falleció en la madrugada del 8 de diciembre, tras ser remitido tras recibir atención inicial en la sucursal de Malambo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el ataque ocurrió a las 10:20 p. m. del domingo 7 de diciembre, cuando un hombre armado llegó a pie hasta un local de comidas rápidas ubicado en la calle 11 con carrera 6 Sur, en el sector de El Gladiador. En ese momento, Martínez Vizcaíno se encontraba consumiendo una salchipapa, cuando el agresor le disparó en tres ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.