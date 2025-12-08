Colombia

Hecho de intolerancia en Floridablanca en Noche de Velitas: hombre asesinó a su vecino por un reclamo que le hizo

Una confrontación entre vecinos durante la noche de velitas terminó con la muerte de un hombre y la posterior captura del presunto responsable

El ataque ocurrió mientras vecinos decoraban la cuadra y numerosos niños jugaban en la calle de Belencito - crédito Ernesto Guzmán Jr./ EFE

La comunidad de Belencito, en el municipio de Floridablanca (Santander) se encuentra consternada, después de que Jean Carlos Garnica González muriera al intervenir en un acto de intolerancia.

Según testigos, la noche del 7 de diciembre, vecinos decoraban la cuadra con motivo de la tradicional celebración de velitas, mientras numerosos niños disfrutaban en la vía pública.

En ese contexto, el ambiente festivo se tornó tenso cuando un hombre conocido como El Azulejo, que compartía bebidas alcohólicas con otros adultos, comenzó a realizar disparos al aire.

La reacción de Garnica González, de 30 años, fue instar a su vecino a detener los disparos ante la presencia de menores en la calle.

La víctima recibió dos disparos en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata según el reporte médico - crédito archivo Colprensa

Varios habitantes afirmaron que el reclamo enfureció a El Azulejo que, sin mediar palabra, desenfundó su arma y efectuó múltiples disparos contra Jean Carlos.

El informe médico posterior detalló que la víctima ingresó sin signos vitales a la Clínica Bucaramanga, presentando dos lesiones de bala en la cabeza, situación que –según los especialistas– le provocó muerte inmediata.

Tras el tiroteo, el agresor intentó retirarse tranquilamente del lugar, pero la llegada de la patrulla policial lo llevó a huir hacia una zona boscosa cercana. Durante el escape, descartó el arma de fuego utilizada.

Sin embargo, el sujeto fue capturado poco después por los agentes del cuadrante, que contaron con la colaboración de la ciudadanía, que no dudó en identificar al señalado como el responsable.

El agresor intentó huir a pie y se internó en una zona boscosa, pero fue capturado por la policía local - crédito Colprensa

Además, las cámaras de vigilancia dejaron ver imágenes claras del ataque, lo que fortalece la investigación en curso por parte de las autoridades.

Actualmente, el presunto homicida permanece bajo custodia judicial, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los detalles exactos del hecho.

Las autoridades locales resaltaron la gravedad del caso y el peligro que representan los disparos irresponsables, especialmente en contextos donde pueden verse involucrados menores de edad.

Dos adultos mayores fueron asesinados en caso de intolerancia: un vehículo se estrelló en su vivienda y habían acordado dos millones de pesos por los daños

La investigación en Armenia tomó un giro clave tras la inmovilización del vehículo con el que, según la Policía, un grupo de agresores perpetró un doble homicidio en el barrio Porvenir. El suceso se desató horas después de que las víctimas y el conductor responsable de un choque acordaran una compensación económica, sin poner el caso en conocimiento de las autoridades.

El presunto agresor ingresó a la casa de las víctimas, minutos después del acuerdo, y disparó contra padre e hija - crédito redes sociales

El propio coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, declaró a Caracol Radio que las diligencias de identificación y verificación ya están en marcha para ubicar y capturar a los responsables.

El desenlace se produjo la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025. Según reportaron medios locales, la jornada comenzó con un accidente vehicular: el automóvil de uno de los implicados impactó la fachada de la vivienda donde residían Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, Julio César Moscoso Echeverri, de 89. Los afectados y el conductor optaron por resolver el incidente sin intervención policial, acordando entre ellos una indemnización de 2 millones de pesos.

Contrario a lo esperado tras la conciliación, el propio conductor regresó después, ahora acompañado por otras personas y armado tanto con armas de fuego como blancas. Irrumpieron en la vivienda y, en presencia de quienes minutos antes habían pactado indemnización, dispararon y provocaron heridas mortales a las dos víctimas.

Los atacantes huyeron a pie, dejando consternada a la comunidad. Vecinos que escucharon los disparos notificaron a las autoridades, quienes confirmaron los decesos al llegar al sitio.

El comandante Atuesta atribuyó el crimen a una escalada de intolerancia, recalcando que toda la secuencia fue detonada por un altercado derivado de un incidente vial. “De acuerdo a las primeras indagaciones, de un accidente de tránsito que se dio horas antes, habrían llegado ya a una conciliación por un valor al parecer de 2 millones de pesos, por eso no llamaron en ese momento a unidades de tránsito ni tampoco a la Policía Nacional, pero sobre la 1:45 p. m. aproximadamente de la tarde llegan en un vehículo que ya tenemos inmovilizado unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas”, detalló el oficial a Caracol Radio.

