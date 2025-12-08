Colombia

Gobierno nacional denunció que conductor del lujoso carro de alta gama implicado en muerte de ciclista volvió a infringir la ley

Sergio Israel Rojas Serrano habría incumplido detención domiciliaria, medida impuesta por un juez en abril de 2025

Gobierno nacional denunció que conductor
- crédito @davidrom93/X/redes sociales

La Superintendencia de Transporte alertó a los jueces y a la Fiscalía General de la Nación sobre el incumplimiento de la detención domiciliaria por parte de Sergio Israel Rojas Serrano, que debía permanecer en su residencia en Neiva, Huila, tras ser procesado por homicidio culposo y lesiones personales.

El funcionario, investigado por su presunta responsabilidad en el accidente que falleció Juan Carlos García Sastoque y ocasionó graves heridas a su hermano Augusto García mientras circulaban en bicicleta, fue sorprendido desplazándose hasta Bogotá y acudiendo presencialmente a su lugar de trabajo, según el documento revelado por Caracol Radio. Esta conducta, que vulnera la medida impuesta por un juez en abril de 2025, podría tener consecuencias legales adicionales para Rojas Serrano.

La misiva, firmada por el coordinador de Talento Humano de la Superintendencia de Transporte, detalla que Sergio Israel Rojas Serrano ingresó en nueve ocasiones durante agosto a la sede principal de la entidad en el Centro Empresarial Buró 25 en Bogotá. Los registros de ingreso y salida, así como los videos de las cámaras de seguridad, confirman su presencia física en la capital, lejos de la ciudad donde debía cumplir la medida de aseguramiento. El medio citado verificó que, según la página de la Rama Judicial, Rojas Serrano no contaba con autorizaciones judiciales para abandonar su domicilio ni la ciudad de Neiva durante ese periodo.

Cabe recordar que el caso de Sergio Israel Rojas Serrano estuvo marcado por irregularidades desde el accidente, ya que en el momento del siniestro conducía un Mustang rojo convertible sin los documentos reglamentarios y con la licencia cancelada por antecedentes previos. Tras el hecho, huyó de la escena, lo que agravó su situación judicial. El funcionario habría presentado en repetidas ocasiones incapacidades médicas, las cuales, según el documento citado por Caracol Radio, están en proceso de verificación.

La audiencia preparatoria de juicio contra Sergio Israel Rojas Serrano quedó programada para el 18 de diciembre de 2025 a las 2:30 p. m., según los registros del proceso penal.

Conductor del Ford Mustang que arrolló a dos ciclistas en Neiva tiene millonarias multas por manejar borracho

Sergio Israel Rojas Serrano ya había sido sancionado por problemas relacionados con conductas inapropiadas en vía pública, producto de manejar bajo los efectos del alcohol. Así lo comprobó Infobae Colombia en el Simit de la Federación Colombiana de Municipios, que tiene registro de dos multas pendientes de pago por un total de $80.000.000 impuestas entre julio y agosto de 2024.

Sergio Israel Rojas Serrano ya
- crédito Simit

Los comparendos impuestos al funcionario están registrados con dos vehículos distintos. La primera multa del 12 de julio fue impuesta al vehículo, de placas GLR 226, el mismo Ford Mustang con el que ocasionó el siniestro y por la que debe pagar $56.996.613. La otra penalización que recibió Rojas tiene registro del 2 de agosto y fue impuesta mientras manejaba una camioneta de placas RDM 815 y debe $23.158.857 sin contar los intereses.

El funcionario cuenta con varias
- crédito Simit

Fuentes de la Superintendencia de Transporte aseguraron que Rojas Serrano tenía su licencia de conducir suspendida y que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat ) no estaba actualizado cuando se registró el siniestro, el Runt cuenta con registros de que este quedó invalidado el 18 de octubre del presente año.

“Ello (la responsabilidad de un funcionario) hace necesario adelantar de manera rigurosa todas las diligencias pertinentes”, aseguró la Superintendencia, que ya adelanta investigaciones e hizo un llamado a sus funcionarios para un “mayor grado de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía en general”.

¿Quién es Sergio Israel Rojas?

Un juez de Neiva ordenó
- crédito Colombia Oscura

Sergio Rojas Serrano también cuenta con un proceso en curso por el delito de lesiones personales culposas, producto de un accidente en julio de 2022. Además, se le relaciona a un local nocturno que sigue operando en la ciudad de Neiva, Huila.

El Establecimiento se llama Palco Sirs y fue inaugurado en mayo de 2023, pero dejó de estar asociado al bar en abril de 2024. Rojas Serrano es ingeniero químico y ambiental contratado por la dirección de Promoción y Prevención de Puertos de la Supertransporte en octubre de 2020 para el cargo de profesional especializado, desde esa fecha hasta la actualidad. El rango salarial para esa posición oscila entre $4.766.134 y $6.928.453.

