Gobierno nacional aprobó recursos para restauración del Canal del Dique: en qué consiste el proyecto

El Gobierno nacional destinó $74.120 millones para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional autorizó la asignación de $74.120 millones para el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, una iniciativa que busca transformar la transitabilidad fluvial y la recuperación ambiental en una zona de influencia de aproximadamente 435.000 hectáreas, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, permitirá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumplir con las obligaciones contractuales y avanzar hacia la fase constructiva del megaproyecto, que impactará a cerca de 1,5 millones de habitantes en diecinueve municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

“Con la firma del Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilizó los recursos que le permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura cumplir con las obligaciones contractuales”, dice el comunicado de la ANI.

El acto administrativo, firmado por la cartera de Hacienda, autoriza el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2025 y establece que los recursos se desembolsarán como parte del pago correspondiente a la Unidad Funcional 0 (UF0) del contrato.

El proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique beneficiará a 1,5 millones de habitantes en 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre - crédito Ministerio de Transporte.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, destacó: “Desde la ANI hemos sido garantes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, así mismo, hicimos las gestiones correspondientes con la dirección del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos en este 2025 para el proyecto del Canal del Dique”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de actividades previas a la construcción, con énfasis en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“Actualmente el proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique viene adelantando actividades para avanzar hacia su fase constructiva en el Estudio de Impacto Ambiental que solicitó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el cual se presentará en el primer semestre de 2026″, se observa en la comunicación de la ANI.

La ANI siempre ha mostrado su apoyo y compromiso en la ejecución de este importante proyecto para el país que busca generar desarrollo y transitabilidad de embarcaciones y sobre todo la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños al Canal del Dique.

La Agencia Nacional de Infraestructura avanza hacia la fase constructiva del megaproyecto tras la aprobación del presupuesto para 2025 - crédito ani.gov.co

Este estudio, cuyo valor asciende a $63.767 millones, será presentado durante el primer semestre de 2026 y constituye un requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental definitiva. La concesión Ecosistemas del Dique, liderada por la empresa española Sacyr, junto con el equipo de la ANI y la interventoría, está a cargo de la consultoría para la elaboración del EIA.

Entre las obras más relevantes contempladas en el proyecto se encuentra la construcción de dos complejos hidráulicos, uno en Calamar y otro en Puerto Badel.

Estas infraestructuras incluirán esclusas y compuertas diseñadas para controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y gestionar los niveles de sedimentación que afectan a las bahías de Cartagena y Barbacoas.

El objetivo es preservar los ecosistemas que dependen del equilibrio hídrico del canal y promover la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños.

El Canal del Dique será intervenido a lo largo de 115 kilómetros para mejorar la transitabilidad fluvial y promover el desarrollo regional - crédito ANI

De manera paralela, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, se desarrollan actividades permanentes de operación y conservación del canal, como dragados de mantenimiento, monitoreo constante del sistema de diques y aplicación de protocolos de gestión del riesgo para proteger a las comunidades ribereñas.

El alcance territorial y ambiental del proyecto lo posiciona como una de las iniciativas más relevantes en materia de restauración ecológica en Colombia.

La intervención se extenderá a lo largo de 115 kilómetros y busca mejorar la transitabilidad de embarcaciones, así como generar desarrollo en las zonas cercanas al Canal del Dique.