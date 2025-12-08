Colombia

Gobierno nacional aprobó recursos para restauración del Canal del Dique: en qué consiste el proyecto

La asignación presupuestal permitirá avanzar en la recuperación ambiental y la mejora de la navegabilidad en una extensa área que abarca municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, beneficiando a más de un millón de habitantes

Guardar
El Gobierno nacional destinó $74.120
El Gobierno nacional destinó $74.120 millones para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional autorizó la asignación de $74.120 millones para el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, una iniciativa que busca transformar la transitabilidad fluvial y la recuperación ambiental en una zona de influencia de aproximadamente 435.000 hectáreas, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, permitirá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumplir con las obligaciones contractuales y avanzar hacia la fase constructiva del megaproyecto, que impactará a cerca de 1,5 millones de habitantes en diecinueve municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Con la firma del Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilizó los recursos que le permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura cumplir con las obligaciones contractuales”, dice el comunicado de la ANI.

El acto administrativo, firmado por la cartera de Hacienda, autoriza el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2025 y establece que los recursos se desembolsarán como parte del pago correspondiente a la Unidad Funcional 0 (UF0) del contrato.

El proyecto de recuperación ambiental
El proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique beneficiará a 1,5 millones de habitantes en 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre - crédito Ministerio de Transporte.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, destacó: “Desde la ANI hemos sido garantes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, así mismo, hicimos las gestiones correspondientes con la dirección del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos en este 2025 para el proyecto del Canal del Dique”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de actividades previas a la construcción, con énfasis en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“Actualmente el proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique viene adelantando actividades para avanzar hacia su fase constructiva en el Estudio de Impacto Ambiental que solicitó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el cual se presentará en el primer semestre de 2026″, se observa en la comunicación de la ANI.

La ANI siempre ha mostrado su apoyo y compromiso en la ejecución de este importante proyecto para el país que busca generar desarrollo y transitabilidad de embarcaciones y sobre todo la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños al Canal del Dique.

La Agencia Nacional de Infraestructura
La Agencia Nacional de Infraestructura avanza hacia la fase constructiva del megaproyecto tras la aprobación del presupuesto para 2025 - crédito ani.gov.co

Este estudio, cuyo valor asciende a $63.767 millones, será presentado durante el primer semestre de 2026 y constituye un requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental definitiva. La concesión Ecosistemas del Dique, liderada por la empresa española Sacyr, junto con el equipo de la ANI y la interventoría, está a cargo de la consultoría para la elaboración del EIA.

Entre las obras más relevantes contempladas en el proyecto se encuentra la construcción de dos complejos hidráulicos, uno en Calamar y otro en Puerto Badel.

Estas infraestructuras incluirán esclusas y compuertas diseñadas para controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y gestionar los niveles de sedimentación que afectan a las bahías de Cartagena y Barbacoas.

El objetivo es preservar los ecosistemas que dependen del equilibrio hídrico del canal y promover la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños.

El Canal del Dique será
El Canal del Dique será intervenido a lo largo de 115 kilómetros para mejorar la transitabilidad fluvial y promover el desarrollo regional - crédito ANI

De manera paralela, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, se desarrollan actividades permanentes de operación y conservación del canal, como dragados de mantenimiento, monitoreo constante del sistema de diques y aplicación de protocolos de gestión del riesgo para proteger a las comunidades ribereñas.

El alcance territorial y ambiental del proyecto lo posiciona como una de las iniciativas más relevantes en materia de restauración ecológica en Colombia.

La intervención se extenderá a lo largo de 115 kilómetros y busca mejorar la transitabilidad de embarcaciones, así como generar desarrollo en las zonas cercanas al Canal del Dique.

Temas Relacionados

Canal del DiqueRecursos para el Canal del DiqueRestauración ecológicaGobierno nacionalAgencia Nacional de InfraestructuraANIMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoSacyrEcosistemas degradadosEstudio de Impacto AmbientalColombia-noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 8 de diciembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

María Fernanda Cabal criticó los precios de la canasta familiar en Colombia: “Millones deben escoger entre comer o pagar arriendo”

La precandidata presidencial criticó el alza de precios y cuestionó la carga de impuestos, mientras prometió impulsar medidas para reducir el costo de vida

María Fernanda Cabal criticó los

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

El ciclista colombiano quintuplicó el límite legal de alcohol en la sangre para conducir y acusó “estrés laboral y problemas familiares”

La dura crítica contra Fernando

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Desde Carolina Cruz hasta Shaira, fueron varios los famosos que dejaron ver sus celebraciones a pesar de que en algunos casos, no estuvieran en su país como el caso de la presentadora vallecaucana

Así celebraron los famosos la

Angelica Lozano criticó la Paz Total por hostigamiento a estación de Policía en el Tolima: “No se necesita visa para ir a Chaparral”

En una declaración pública, la congresista expresó su preocupación por la situación de orden público en el sur del Tolima y criticó la política de Paz Total planteada por el Gobierno Petro

Angelica Lozano criticó la Paz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así celebraron los famosos la

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Deportes

La dura crítica contra Fernando

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025, pero con menos medallas que en la edición anterior

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera