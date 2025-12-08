Colombia

Francia Márquez inició nueva gira por África: visitará Togo, Ghana, Senegal y Benín

La vicepresidenta inició una agenda diplomática de diez días para fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental. Durante la gira participará en el Congreso Panafricano y avanzará en la preparación de una futura cumbre entre la Celac y países africanos prevista para 2026

Francia Márquez se reúne con
Francia Márquez se reúne con autoridades de Togo para fortalecer la cooperación bilateral y cultural entre Colombia y África Occidental. - crédito @FranciaMarquezM/X

La vicepresidenta Francia Márquez, inició una nueva gira oficial por África Occidental, una visita de diez días que la llevará por Togo, Ghana, Senegal y Benín, en el marco de la estrategia Colombia–África 2022–2026. El recorrido busca consolidar la presencia diplomática, económica, cultural y estratégica del país en una región que gana relevancia geopolítica a nivel global.

Márquez arribó a Lomé, capital de Togo, donde fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Togoleses en el Exterior, Robert Dussey, a quien agradeció por lo que calificó como un “cálido recibimiento”.

La vicepresidenta participa en el IX Congreso Panafricano, un encuentro histórico que reúne a representantes de la diáspora africana y que, según afirmó, tiene como propósito “levantar la voz de Colombia” en escenarios multilaterales de alto nivel.

Durante su estancia en Togo, estará acompañada por delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Cultura, ProColombia y empresarios colombianos, con quienes busca “abrir caminos de reconexión” entre ambas regiones.

La vicepresidenta participa en el
La vicepresidenta participa en el IX Congreso Panafricano, un espacio de diálogo histórico con la diáspora africana. - crédito @FranciaMarquezM

Cuatro países en diez días: una agenda estratégica

La excursión diplomática, prevista entre el 7 y el 17 de diciembre, corresponde a la cuarta gira de alto nivel del Gobierno colombiano en África desde 2022. La ruta incluye visitas oficiales a Togo, Ghana, Senegal y Benín, con el objetivo de fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental y ampliar los espacios de cooperación bilateral.

Desde la Vicepresidencia se indicó que esta misión también pretende impulsar la realización de un encuentro entre mandatarios de la Celac y países africanos, programado para 2026 en Colombia, lo que representa un paso clave hacia el fortalecimiento de las relaciones interregionales.

Espacios culturales, multilaterales y diálogos regionales

Además de su participación en el Congreso Panafricano —que se realiza en Lomé entre el 8 y el 12 de diciembre—, Márquez liderará encuentros con autoridades regionales, jefes de Estado y representantes de organismos multilaterales para avanzar en iniciativas de:

  • Cooperación Sur–Sur
  • Diplomacia cultural
  • Promoción del comercio bilateral
  • Reconocimiento afrodescendiente y justicia histórica
  • Intercambio académico y fortalecimiento de la educación superior
  • Prevención de violencias basadas en género
La misión de Colombia en
La misión de Colombia en África busca visibilizar la igualdad racial y promover la agenda afrodescendiente global. - crpedito EFE/EPA/DANIEL IRUNGU

La delegación colombiana también participará en actividades culturales que resaltan la identidad afrodescendiente y el papel de Colombia en la construcción de agendas globales de memoria, reparación e igualdad racial.

Resultados de giras anteriores y avances en cooperación

Los viajes previos de Francia Márquez por África han permitido consolidar avances significativos en materia de política exterior. Según la Vicepresidencia, entre los resultados se destacan:

  • Acuerdos de exención de visados con varios países africanos.
  • Incremento del comercio bilateral, especialmente en agroalimentos, moda, metalurgia, químicos, industrias 4.0 y ciencias de la vida.
  • Apertura de nuevos mercados para empresarios colombianos.
  • Fortalecimiento de la conectividad aérea, con 12 acuerdos vigentes de servicios aéreos para transporte de pasajeros, carga y correo.
  • Cooperación con la Agencia Africana de Medicamentos, centrada en regulación, producción y comercialización farmacéutica, un avance clave para la soberanía sanitaria del sur global.
  • Ratificación del acuerdo de cooperación cafetera con Etiopía, país clave en la historia del grano.
Durante su gira, Márquez impulsa
Durante su gira, Márquez impulsa acuerdos de comercio, educación y cooperación en salud con países africanos. - @FranciaMarquezM/X

Una apuesta por la proyección global de Colombia

Esta visita pretende visibilizar el liderazgo de Colombia en la lucha contra el racismo, la defensa de la igualdad racial y la promoción de la agenda afrodescendiente global. Para el Gobierno, la presencia activa en África hace parte de una estrategia más amplia que busca ampliar la proyección internacional del país hacia regiones emergentes y con alto potencial de cooperación.

La gira, que finaliza el 17 de diciembre, refuerza la intención del Ejecutivo de integrar a Colombia en los nuevos circuitos diplomáticos y económicos del sur global, de cara a los retos del desarrollo sostenible, la innovación y la inclusión social.

Con esta nueva misión en África Occidental, Francia Márquez continúa consolidando una agenda internacional que busca profundizar los lazos históricos, culturales y económicos entre Colombia y un continente con el que comparte raíces, desafíos y oportunidades de crecimiento conjunto.

