Ernesto Macías preguntó si Germán Vargas Lleras presentaría su nombre para las presidenciales del 2026, luego de que no se lanzara al Congreso

Carlos Fernando Motoa liderará la lista de Cambio Radical al Senado en los comicios previstos para 2026, en los que esa colectividad participará en alianza con Colombia Justa y Libres. En contraste, Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y figura de ese partido, no hará parte de la contienda electoral para el Congreso, pese a que en días recientes se especuló sobre la posibilidad de su candidatura.

Tras conocerse que Vargas Lleras no competiría por una curul en el Congreso, el excongresista Ernesto Macías utilizó su cuenta de X para preguntarle directamente si entonces presentaría su nombre como candidato en las elecciones presidenciales de 2026.

Ernesto Macías, excongresista, reaccionó ante la ausencia de Germán Vargas Lleras en la lista de aspirantes al Congreso, cuestionando en la red social X si el exvicepresidente consideraría otro camino político.

Al referirse a la coyuntura, Macías planteó públicamente: “¿Será que el exvicepresidente, @German_Vargas presenta su nombre para la Presidencia 2026?”. Con esta pregunta, el político sugirió la posibilidad de que el líder de Cambio Radical apunte a la candidatura presidencial.

La publicación de Ernesto Macías en X generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social, reflejando opiniones divididas sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras.

Entre los mensajes destacados, el usuario @PObjetivo expresó su respaldo al exvicepresidente con el siguiente mensaje: “Sería el candidato excepcional para este momento tan difícil de la Patria”.

Y es que, diversos sectores políticos aguardaban una definición de Germán Vargas Lleras respecto a una posible postulación como cabeza de lista de Cambio Radical al Senado en las elecciones legislativas previstas para 2026.

No obstante, el pasado viernes 5 de diciembre se confirmó que Germán Vargas Lleras decidió no participar como candidato al Senado. A partir de esta determinación, permanecen abiertas las incógnitas sobre su rumbo político, entre ellas si optará por buscar la Presidencia en 2026 o se mantendrá apartado de la competencia electoral.

Por su parte, la primera posición de la lista de Cambio Radical al Senado será asumida por Carlos Fernando Motoa, senador originario del Valle del Cauca y quien ejerció como vocero del partido durante el actual periodo legislativo.

El partido también comunicó que la lista para el Senado estará integrada por cien aspirantes, e incluirá a figuras como los senadores Didier Lobo, José Luis Pérez, Edgar Jesús Díaz, Gersel Luis Pérez y a la actual representante Lina María Garrido, quien ahora buscará una curul en la Cámara Alta.

Entre los candidatos figura igualmente Rodolfo José Hernández, quien ocupará el lugar número cien y es hijo del exalcalde de Bucaramanga y antiguo aspirante presidencial, Rodolfo Hernández.

Según señaló la colectividad, “esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”.

Desde Cambio Radical indicaron que iniciarán de inmediato la elaboración de una propuesta legislativa “orientada a devolver la seguridad, fortalecer la economía, proteger el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar la equidad”.

Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales

Por otro lado, recientemente Germán Vargas Lleras dirigió cuestionamientos severos a la gestión de Gustavo Petro, manifestando que el gobierno ha adoptado “una decisión inequívoca de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones”. A juicio del exvicepresidente, tales acciones han generado una ruptura en la legitimidad de los poderes públicos y han deteriorado la independencia del sistema judicial.

En su columna de opinión más reciente para El Tiempo, Vargas Lleras presentó casos concretos y situaciones puntuales que, a su juicio, reflejan un patrón sostenido de comportamiento por parte de Gustavo Petro y su equipo de gobierno.

“Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan”, indicó el líder de Cambio Radical.