Colombia

Ernesto Macías preguntó si Germán Vargas Lleras presentaría su nombre para las presidenciales del 2026, luego de que no se lanzara al Congreso

La colectividad participará en los próximos comicios legislativos en alianza con Colombia Justa y Libres, mientras que Germán Vargas Lleras no será candidato al Congreso, pese a recientes especulaciones sobre su postulación

Guardar
El excongresista Ernesto Macías utilizó
El excongresista Ernesto Macías utilizó la red social X para sugerir que el exvicepresidente podría aspirar a la Presidencia en 2026, tras confirmarse que no buscará una curul en el Senado - crédito @CeDemocratico/X

Carlos Fernando Motoa liderará la lista de Cambio Radical al Senado en los comicios previstos para 2026, en los que esa colectividad participará en alianza con Colombia Justa y Libres. En contraste, Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y figura de ese partido, no hará parte de la contienda electoral para el Congreso, pese a que en días recientes se especuló sobre la posibilidad de su candidatura.

Tras conocerse que Vargas Lleras no competiría por una curul en el Congreso, el excongresista Ernesto Macías utilizó su cuenta de X para preguntarle directamente si entonces presentaría su nombre como candidato en las elecciones presidenciales de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ernesto Macías, excongresista, reaccionó ante la ausencia de Germán Vargas Lleras en la lista de aspirantes al Congreso, cuestionando en la red social X si el exvicepresidente consideraría otro camino político.

Al referirse a la coyuntura, Macías planteó públicamente: “¿Será que el exvicepresidente, @German_Vargas presenta su nombre para la Presidencia 2026?”. Con esta pregunta, el político sugirió la posibilidad de que el líder de Cambio Radical apunte a la candidatura presidencial.

Ernesto Macías preguntó si Vargas
Ernesto Macías preguntó si Vargas Lleras se lanzaría a las presidenciales - crédito @ernestomaciast

La publicación de Ernesto Macías en X generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social, reflejando opiniones divididas sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras.

Entre los mensajes destacados, el usuario @PObjetivo expresó su respaldo al exvicepresidente con el siguiente mensaje: “Sería el candidato excepcional para este momento tan difícil de la Patria”.

La publicación de Ernesto Macías
La publicación de Ernesto Macías en X generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social, reflejando opiniones divididas sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras- crédito Álvaro Tavera - Colprensa

Y es que, diversos sectores políticos aguardaban una definición de Germán Vargas Lleras respecto a una posible postulación como cabeza de lista de Cambio Radical al Senado en las elecciones legislativas previstas para 2026.

No obstante, el pasado viernes 5 de diciembre se confirmó que Germán Vargas Lleras decidió no participar como candidato al Senado. A partir de esta determinación, permanecen abiertas las incógnitas sobre su rumbo político, entre ellas si optará por buscar la Presidencia en 2026 o se mantendrá apartado de la competencia electoral.

Por su parte, la primera posición de la lista de Cambio Radical al Senado será asumida por Carlos Fernando Motoa, senador originario del Valle del Cauca y quien ejerció como vocero del partido durante el actual periodo legislativo.

El partido también comunicó que la lista para el Senado estará integrada por cien aspirantes, e incluirá a figuras como los senadores Didier Lobo, José Luis Pérez, Edgar Jesús Díaz, Gersel Luis Pérez y a la actual representante Lina María Garrido, quien ahora buscará una curul en la Cámara Alta.

Entre los candidatos figura igualmente Rodolfo José Hernández, quien ocupará el lugar número cien y es hijo del exalcalde de Bucaramanga y antiguo aspirante presidencial, Rodolfo Hernández.

No obstante, el pasado viernes
No obstante, el pasado viernes 5 de diciembre se confirmó que Germán Vargas Lleras decidió no participar como candidato al Senado. A partir de esta determinación, permanecen abiertas las incógnitas sobre su rumbo político, entre ellas si optará por buscar la Presidencia en 2026 o se mantendrá apartado de la competencia electoral - crédito @senadormotoa/X

Según señaló la colectividad, “esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”.

Desde Cambio Radical indicaron que iniciarán de inmediato la elaboración de una propuesta legislativa “orientada a devolver la seguridad, fortalecer la economía, proteger el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar la equidad”.

Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales

Por otro lado, recientemente Germán Vargas Lleras dirigió cuestionamientos severos a la gestión de Gustavo Petro, manifestando que el gobierno ha adoptado “una decisión inequívoca de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones”. A juicio del exvicepresidente, tales acciones han generado una ruptura en la legitimidad de los poderes públicos y han deteriorado la independencia del sistema judicial.

En su columna de opinión más reciente para El Tiempo, Vargas Lleras presentó casos concretos y situaciones puntuales que, a su juicio, reflejan un patrón sostenido de comportamiento por parte de Gustavo Petro y su equipo de gobierno.

“Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan”, indicó el líder de Cambio Radical.

Temas Relacionados

Ernesto MacíasGermán Vargas LlerasElecciones ColombiaElecciones CongresoColombia-Noticias

Más Noticias

Preocupación por video viral en el que jóvenes de Bogotá juegan “guerra de bengalas”

El video se ha hecho popular por las risas que ha causado; no obstante, pone en alerta a las autoridades

Preocupación por video viral en

Así quedaron las cabezas de lista al Senado para las elecciones de 2026: partidos oficializaron nombres y ubicaciones

Los principales movimientos políticos oficializaron la ubicación de sus principales aspirantes en la competencia por el Congreso

Así quedaron las cabezas de

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Desde México dan como hecho su llegada al Cruz Azul, recientemente eliminado por Tigres Uanl de la final del torneo apertura de la Liga MX

Miguel Borja le cierra la

Ricardo Leyva suma un nuevo escándalo: habría chantajeado a una mujer con revelar fotos y videos íntimos por “odio” contra su pareja

La acusación presentada por la asesora de imagen Natalia Rendón señala que el productor habría utilizado imágenes privadas para presionarla, mientras la Fiscalía mantiene sin avances la investigación iniciada en diciembre de 2021

Ricardo Leyva suma un nuevo

Condena ejemplar: 30 años de prisión para autor del asesinato de fiscal en fleteo de Fusagasugá

Deiver Jair Rodríguez Burgos aceptó cargos ante el juez penal y fue sentenciado por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas, tras el asesinato del fiscal Karin Sefair Calderón

Condena ejemplar: 30 años de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia dedicó un emotivo

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Deportes

Vincent Kompany, entrenador del Bayern

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”