Durante la Noche de Velitas, un hombre atacó con pico botella y decapitó a su víctima en Coveñas

Jhony Feria, señalado como agresor, utilizó un pico de botella y un machete en el brutal homicidio ocurrido en un billar - crédito Freepik/Captura video

La tradicional Noche de velitas en el municipio de Coveñas (Sucre) se vio marcada por un episodio de violencia extrema que conmocionó a la comunidad.

La agresión ocurrió en la noche del 7 de diciembre, cuando Jhony Feria y Carlos Andrés Pantoja Agámez sostuvieron una riña dentro de un billar local, según transmitieron miembros de la comunidad.

Aunque ambos se vieron involucrados en el altercado, fue Carlos Andrés Pantoja Agámez que sufrió el desenlace más trágico. Feria, empleando un pico de botella, atacó repetidamente a su oponente, acabando con su vida casi de inmediato.

Luego de consumar el homicidio, el agresor buscó un machete con el que decapitó a la víctima. Posteriormente, recorrió varios metros portando la cabeza, hasta arrojarla en la vía pública, relato que fue confirmado por la Policía Nacional al momento de atender la escena.

Róiner David Del Toro Blanco fue trasladado de urgencia a una clínica en Sincelejo tras sufrir una herida profunda en el tórax - crédito Colprensa

La víctima tenía 38 años y era originaria de Sacana, una localidad del municipio de Momil, en el departamento de Córdoba. El espanto causado por la crudeza del crimen tiñó la celebración y dejó a la población con temor.

Otro hecho violento en san Onofre

Durante la misma jornada, otro hecho violento se reportó en el municipio de San Onofre, también en la región norte de Sucre. Róiner David Del Toro Blanco, de 25 años, resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete en medio de una disputa.

Un familiar de la víctima explicó que el supuesto agresor, conocido como El Naranjero, habría utilizado el arma blanca tras un desacuerdo por un cambio de dinero.

Debido a la gravedad de la lesión, que comprometió el tórax, Róiner David necesitó ser trasladado de urgencia del Hospital Local de San Onofre a una clínica especializada en Sincelejo para recibir atención médica avanzada.

Hecho de intolerancia en Floridablanca en Noche de Velitas: hombre asesinó a su vecino por un reclamo que le hizo

El aporte de testigos y la colaboración de la ciudadanía resultaron determinantes para la rápida captura de un hombre señalado de homicidio en Belencito, Floridablanca. Los residentes identificaron a Jean Carlos Garnica González como la persona que, en medio de una celebración de velitas, intervino al presenciar disparos al aire efectuados por un vecino apodado El Azulejo.

El ataque ocurrió mientras vecinos decoraban la cuadra y numerosos niños jugaban en la calle de Belencito - crédito Ernesto Guzmán Jr./ EFE

La secuencia de los hechos se desencadenó la noche del 7 de diciembre, cuando la comunidad decoraba la cuadra y múltiples niños ocupaban la vía pública. Fue entonces que el ambiente festivo se vio abruptamente alterado.

Un grupo de adultos, entre quienes se encontraba el agresor, bebía alcohol y, en medio de la celebración, uno de ellos comenzó a disparar al aire. La actitud imprudente motivó a Garnica González, de 30 años, a reclamarle por la presencia de menores en el sitio.

El reclamo enfureció al señalado, quien tomó su arma y disparó en repetidas ocasiones contra Garnica González. El informe de la Clínica Bucaramanga consignó que la víctima presentó dos heridas de bala en la cabeza, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto.

Tras los disparos, El Azulejo intentó marcharse con calma. Sin embargo, observó la llegada de la policía e inició una fuga hacia una zona boscosa, deshaciéndose durante el trayecto del arma utilizada en el homicidio.

La víctima recibió dos disparos en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata según el reporte médico - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Pese al intento de escape, fue localizado y arrestado poco después por una patrulla que contó con el apoyo de la comunidad, la cual brindó información precisa sobre su identidad y paradero.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento del ataque, suministrando evidencia clave a las autoridades y robusteciendo la labor investigativa que busca dilucidar completamente lo ocurrido.

Actualmente, el presunto responsable permanece bajo custodia judicial, a la espera de que avancen las diligencias y se precisen las circunstancias exactas del asesinato.