Disminuyen los reportes de emergencias en Bogotá durante la jornada del 7 de Velitas: Bomberos respondieron a 122 casos en un día

La línea de emergencias 123 canalizó todos los incidentes, desde reportes reales hasta falsas alarmas, destacando la importancia de la participación ciudadana - crédito Bomberos de Bogotá

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reportó que durante la jornada del 7 de diciembre de 2025 atendió 122 incidentes, una reducción respecto a los 147 casos gestionados en la misma fecha de 2024.

Todas estas emergencias fueron canalizadas a través de la línea de emergencias 123, la cual incluye desde reportes reales hasta falsas alarmas, evidenciando la amplia operatividad del sistema y la importancia de la articulación ciudadana en la respuesta a eventos críticos.

Según el informe entregado por Bomberos Bogotá, el balance de la atención en la fecha incluyó ocho incendios (de los cuales seis fueron estructurales, uno forestal y uno vehicular), nueve quemas prohibidas, una falla eléctrica, cinco atenciones prehospitalarias, 18 intervenciones para reducción de riesgo y 11 incidentes relacionados con animales, entre otras situaciones de índole diversa.

Bomberos controlaron un incendio en una vivienda de dos niveles y sofocaron dos quemas forestales sin dejar personas lesionadas - crédito Bomberos Bogotá

Entre las actividades destacadas, las unidades controlaron un incendio en una vivienda de dos niveles en la carrera 57 B con calle 65. En este evento, los bomberos aseguraron el área y confirmaron la inexistencia de personas lesionadas. Asimismo, enfrentaron una quema forestal en la calle 1 B bis este con carrera 1 y un incendio forestal en la calle 71 F sur con carrera 27, ambos sofocados sin consecuencias para vecinos ni transeúntes.

Durante la jornada, las cuadrillas intervinieron rápidamente ante derrames de hidrocarburos en la vía pública, aplicando material absorbente y asegurando las zonas afectadas en la avenida Mutis con carrera 74, la carrera 17 N bis con calle 70 A sur y la carrera 54 con calle 13. De acuerdo con el reporte oficial, en todos estos casos las operaciones concluyeron sin personas lesionadas y con las áreas debidamente aseguradas para prevenir riesgos adicionales.

Otras acciones relevantes incluyeron el rescate y atención prehospitalaria de una persona que cayó en un canal de aguas residuales en la calle 11 sur con carrera 10. El paciente fue valorado y entregado a personal de la Secretaría Distrital de Salud para su seguimiento médico.

Las cuadrillas atendieron atención prehospitalaria a una persona que cayó a un canal de aguas residuales, en la calle 11 sur con carrera 10 - crédito Bomberos Bogotá

Las cifras de la jornada también reflejaron la preocupación por los accidentes causados por la manipulación indebida de pólvora, especialmente durante la tradicional noche de velitas. Según la autoridad sanitaria distrital, 17 personas resultaron lesionadas por artefactos pirotécnicos hasta las 8 a. m. del 8 de diciembre, de las cuales siete son menores de 18 años y once permanecen hospitalizadas, seis de ellas menores.

El informe por localidades señala que Usme y Engativá lideraron el número de casos con cuatro cada una, seguidas por Bosa con tres, mientras que San Cristóbal y Suba reportaron dos lesionados cada una y en Chapinero y Los Mártires se presentó un caso respectivamente. En lo que va del mes, la capital ya registra 18 casos de personas quemadas con pirotecnia, incluyendo un adulto en la localidad de Usme.

Frente a este tipo de accidentes, la Secretaría Distrital de Salud reiteró una serie de recomendaciones fundamentales sobre qué no hacer en caso de quemaduras por pólvora: no aplicar cremas, ungüentos ni remedios caseros, evitar compuestos de sábila, aceites o café por su capacidad de contaminar la herida, abstenerse de utilizar algodón, esparadrapo o microporo, sugiriendo, en cambio, cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa húmeda.

Diecisiete personas, incluidos siete menores, resultaron lesionadas por pólvora durante la noche de velitas, según la Secretaría Distrital de Salud - crédito Colprensa

Además, la entidad advirtió que no se deben reventar las ampollas ni ingerir líquidos ante quemaduras profundas o de tercer grado, recordando que, incluso si la quemadura es leve, acudir inmediatamente al servicio de salud es esencial para evitar infecciones y complicaciones.

En materia de infraestructura, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cuenta con más de 17 estaciones distribuidas estratégicamente por toda la ciudad. Estas estaciones se localizan en sectores como Chapinero, Central, Restrepo, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Ferias, Bosa, Bellavista, Marichuela, Candelaria, Suba, Caobos Salazar, Bicentenario 3, Garcés Navas, Venecia, Centro Histórico, además del Edificio Comando y Sala de Crisis.

La más reciente sede, correspondiente a la ampliación de la red, se concretó con la vigencia 2005 B17 – Centro Histórico y refuerza la capacidad de atención ante emergencias en el corazón de Bogotá. De acuerdo con la unidad administrativa de Bomberos Bogotá, ante cualquier eventualidad la ciudadanía debe comunicarse de inmediato a la Línea de Reporte de Emergencias 123 o localizar la estación más cercana.