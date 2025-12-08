Capturaron a ocho presuntos miembros de Los LS en Cali por microtráfico, pero tres quedaron en libertad

La Policía de Cali capturó a ocho presuntos integrantes de la banda ‘Los LS’ en una operación contra el microtráfico y homicidios - crédito Policía de Cali

La reciente operación policial en el oriente de Cali culminó con la captura de ocho presuntos integrantes de la banda criminal Los LS, señalada por las autoridades como una de las principales responsables de homicidios, microtráfico y desplazamientos forzados en la ciudad.

El grupo, que operaba en los barrios Llano Verde, Písamos y Puertas del Sol, obtenía ingresos mensuales por la venta de aproximadamente 16.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana y derivados de cocaína, según informó el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Tras la judicialización, un juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento intramural a cinco de los detenidos, mientras que los otros tres recuperaron la libertad, aunque seguirán vinculados al proceso investigativo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante los cinco meses de investigación, las autoridades lograron documentar la utilización de menores de edad para la distribución de drogas en parques de la comuna 15.

El general Bello explicó: “Pudimos comprobar que la instrumentalización específicamente se daba para que ellos pudieran hacer la comercialización de sustancias alucinógenas en parques, entornos escolares y espacios deportivos en esa parte de la ciudad”.

Entre los capturados figuran individuos conocidos en el ámbito delictivo como Yustin, Rajado, Franco, Miguel y Mamberroy, este último identificado como el principal coordinador de homicidios relacionados con el control del microtráfico. Uno de los detenidos, de 25 años, ya enfrentaba investigaciones por dos asesinatos y una tentativa de homicidio.

En el desarrollo de los ocho allanamientos realizados en los barrios mencionados y en El Diamante, las autoridades incautaron más de 16.000 dosis de estupefacientes listas para su comercialización. El brigadier general Bello subrayó la importancia de la operación:

“Aquí lo que estamos evitando es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, para evitar que nuestra sociedad sea afectada con este fenómeno del narcotráfico, afectada en entornos escolares, parques de recreación pasiva y otros escenarios deportivos, con que cuenta la comuna 15”.

El secretario de Seguridad, Jairo García Guerrero, y el comandante de la Policía Metropolitana reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a la línea 321 394 5156 de la Policía Metropolitana de Cali.

La Policía Nacional despliega 4.000 uniformados en Cali para el Plan Navidad

El despliegue de 4.000 uniformados de la Policía Nacional en Santiago de Cali marca el inicio del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, una estrategia integral que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes y visitantes durante la temporada decembrina.

Este operativo, que se extenderá a lo largo de las festividades, contempla acciones específicas para proteger la vida, prevenir delitos y asegurar el normal desarrollo de actividades culturales y turísticas en la capital vallecaucana.

Entre las medidas más destacadas, la Policía Metropolitana Santiago de Cali hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra la delincuencia, poniendo a disposición la línea contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 y la 156 de la Red de Cooperantes, con la promesa de mantener la confidencialidad de quienes aporten información.

Además, se intensificaron los controles para evitar la fabricación, almacenamiento y uso indebido de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, con el objetivo de prevenir personas quemadas y otras lesiones durante las celebraciones.

El patrullaje aumentará en parques, zonas de recreación, áreas gourmet y espacios de alumbrado navideño, buscando prevenir delitos y promover la convivencia en el espacio público. En cuanto a la violencia de género, la Patrulla púrpura, en coordinación con los Guardianes Púrpura, enfocará sus esfuerzos en la prevención y atención oportuna de casos de violencia intrafamiliar, brindando acompañamiento y orientación a mujeres víctimas para asegurar una Navidad libre de violencia contra la mujer y la familia.

Finalmente, se ejecutarán operativos e inspecciones rigurosas en establecimientos de comercio, bodegas y distribuidores para evitar la venta y consumo de licor de contrabando o adulterado, protegiendo así la vida y la salud de los ciudadanos.