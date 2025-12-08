Colombia

Así fue el mensaje de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, por el Día de las Velitas: “No nos divida el miedo”

A través de sus redes sociales, la abogada compartió un mensaje dirigido a todos los colombianos, junto a sus tres hijas

María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, compartió el video en su cuenta de Instagram - crédito Luisa González/REUTERS/@maclaudiat/Instagram

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, publicó un mensaje dirigido a Colombia por el Día de las Velitas a través de sus redes sociales.

Tarazona invitó a todo el país a encender las luces por la unión y la esperanza, y a dejar de lado la división que, según ella, ha sido causada por el miedo.

En su publicación, la compañera del fallecido exprecandidato presidencial del Centro Democrático pidió que la paz llegue a todas las personas que han perdido a un familiar, amigo o ser querido a causa de la violencia.

Maria Claudia Tarazona pidió que
Maria Claudia Tarazona pidió que la paz llegue a todas las personas que han perdido a un familiar, amigo o ser querido a causa de la violencia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Que nos una la esperanza y no nos divida el miedo. Por una Colombia en paz”, indicó María Claudia Tarazona en el pie de foto de la publicación que compartió en su cuenta de Instagram

En el video, la abogada aparece acompañada de sus tres hijas, que sostienen una vela cada una. La publicación recibió varios comentarios de sus seguidores, que manifestaron su acuerdo con sus declaraciones.

“Hoy encendemos velas por Colombia para que la esperanza nos una y el miedo no nos divida; para que todas las familias que, como la nuestra, extrañan a un ser querido a causa de la violencia, encuentren amor y paz en su corazón; para que en Colombia haya paz", afirmó María Claudia Tarazona.

Declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

Recientemente, Tarazona publicó sentido mensaje para celebrar su primer cumpleaños sin Miguel Uribe Turbay.

La publicación, realizada el sábado 6 de diciembre de 2025, se difundió rápidamente por distintas redes, despertando múltiples respuestas y reflexiones sobre la trayectoria de Uribe Turbay, que perdió la vida el 11 de agosto de 2025 a causa de un disparo.

En la parte final de su mensaje, Tarazona puso énfasis en el valor de la familia como sostén en la ausencia de su esposo.

“A pesar de tu ausencia, me dejaste el mejor legado de amor, familia y orgullo por ti, que hoy son lo que me da fuerza para poder vivir sin ti. Extrañándote hoy más que nunca”, indicó Tarazona.

Estas palabras, publicadas en su perfil de Instagram, reflejan la persistencia de los lazos afectivos tras la pérdida y muestran el proceso de duelo en el que la familia se ha visto inmersa desde el fallecimiento del precandidato presidencial, tema presente en recientes homenajes públicos.

El contenido compartido por Tarazona, que pronto cobró amplia circulación, dibuja una familia afrontando el vacío dejado por una figura central tanto en lo personal como en lo público. En ese contexto, su testimonio expresa el dolor y, al mismo tiempo, los vínculos que se mantienen tras la muerte.

“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar. Hoy decido quedarme con todos los regalos maravillosos que me dejaste en la vida y que son para siempre. Tu amor infinito e intenso, que me alcanza hasta el final de mi vida. Haber sido bendecida por ser la mamá de tu hijo, al que amaste sin medida y en el que veo reflejada tu vida. La familia maravillosa que construimos con las niñas y que hoy me impulsa a seguir adelante”, señaló Tarazona.

La esposa del senador y
La esposa del senador y precandidato presidencial asesinado destacó que el legado familiar que dejó le dan fuerzas para soportar la ausencia - crédito maclaudiat/Instagram

Asimismo, reafirmó el sentir de orgullo respecto al camino recorrido por Uribe Turbay.

“Tu legado: el siempre sentirme orgullosa de la forma impecable con la que trabajaste por Colombia y por mostrarle a un país entero lo que es hacer política decente. Las niñas, Alejandro y yo siempre caminaremos con la frente en alto. Gracias, amor lindo”, expresó María Claudia Tarazona.

La memoria de Uribe Turbay recobró fuerza a partir de la publicación, que situó a la familia como elemento indispensable para afrontar la pérdida.

