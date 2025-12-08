Colombia

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra las propuestas de Iván Cepeda para reformar el país: “Nos odia más que Petro”

El aspirante al Senado de la República por el Centro Democrático sostuvo que el objetivo del precandidato presidencial es profundizar las reformas del actual gobierno

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda odia a los antioqueños más que Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 8 de diciembre de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, lideró un evento de su partido el Centro Democrático en Medellín, Antioquia, que tenía como objetivo explicar a la ciudadanía las propuestas que llevará al Congreso de la República; y problemáticas que atraviesa el país por las decisiones de la administración del jefe de Estado Gustavo Petro.

Durante su intervención, el aspirante al Senado habló sobre las elecciones presidenciales 2026 y la importancia de ejercer con consciencia el derecho al voto. Además, lanzó duras críticas contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que se perfila como la carta del petrismo para los comicios.

De acuerdo con Uribe Vélez, el senador ha demostrado a lo largo de su carrera política un odio descomunal hacia los antioqueños, por encima del que expresa Gustavo Petro. Así mismo, sostuvo que las intenciones de Cepeda es potenciar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que, en su opinión, perjudican a los habitantes del departamento y a su empresariado.

El aspirante al Senado de la República por el Centro Democrático sostuvo que el objetivo del precandidato presidencial es profundizar las reformas del actual gobierno - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

“¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda?¿Qué ha dicho...? (risas) ¿Qué ha dicho...? ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es profundizar las reformas de Petro. Entonces, Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. Estamos bregando a que Petro no se alcance a llevar los fondos de pensiones, que son de propiedad de los trabajadores (…) Cepeda se los lleva enteritos”, sostuvo el líder del Centro Democrático.

A lo largo del discurso, el exgobernador de Antioquia cuestionó la política de austeridad que planteó Cepeda para hacer frente a la crisis fiscal del país.

“¡Cepeda habla de austeridad! ¿Cuál austeridad? Once embajadas, veinticuatro consulados, ciento veinte mil cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? Cuarenta por ciento más de gastos de funcionamiento. ¿Cuál austeridad? Ahora otros ochenta mil empleados. ¿Cuál austeridad? Toda, toda esa corrupción, todo ese vergreño, todos esos gastos innecesarios”, expuso.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra las propuestas de Iván Cepeda para reformar al país - crédito Colprensa

El exmandatario dejó sentada su postura: “Y entonces dice Cepeda: “No, es que Uribe fue austero, pero era una austeridad neoliberal. Uribe disminuyó las protecciones sociales”. Hombre, se ponen... Dicen mentiras y las dicen tan serios. Cuando nosotros aumentamos... Pastrana tenía un programa inicial de doscientas, trescientas mil familias en acción. Nosotros lo subimos a dos millones ochocientos mil. Llega el gobierno nuestro y encuentra diez millones setecientos mil colombianos en el régimen subsidiado de salud”.

Uribe Vélez aprovechó para recordar los logros bajo su gestión, citando el aumento de los cupos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y planes y subsidios de vivienda. El exmandatario advirtió que los avances que dejaron otras administraciones en materia de desarrollo y mejora de calidad de vida se perderán si Cepeda se posesiona en la Casa de Nariño.

“Llegamos veintiún millones. Hablemos del Sena. Pasamos de atender un millón ciento cincuenta mil por año a atender ocho millones. Hombre, por favor. Eran sesenta mil ancianos atendidos. Dejamos ochocientos mil. No hablemos más de eso. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere profundizar Cepeda? Lo que ha hecho Petro. Dejaron a los sectores populares de Colombia sin vivienda. Aquí solamente pueden construir vivienda o apartamento los riquitos, que Cepeda los acabará. Petro dejó al país sin vivienda social, Cepeda lo dejará sin nada de vivienda”, insistió.

Álvaro Uribe considera que Iván Cepeda es el candidato a vencer en las elecciones 2026 - crédito Colprensa

A reglón seguido dijo: “Yo le he preguntado a alcaldes y gobernadores, amigos de Petro que votaron por él, y no, poco podemos hablar con él. ¿Les ha ayudado? Nada. Odia Antioquia y a los supuestos amigos tampoco les ha ayudado. Pero me he puesto a pensar en estos días. Petro por lo menos a veces se ríe. A veces se espabila. Tiene momentos simpáticos. Cepeda tiene... una cara fija, macilenta, un odio reconcentrado. Él define el enemigo y entonces le envía, desde su alma, si la tiene, unos láseres de odio y destrucción al hígado. Eso es lo que nos espera con Cepeda, queridos amigos. ¡A derrotarlo y a que Colombia gane!”.

