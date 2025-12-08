Alejandro Gaviria estalló contra el presidente ante crisis en Ecopetrol y en la salud: “El ‘aceleracionismo’ de Gustavo Petro es de manual”

Alejandro Gaviria lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre Ecopetrol - crédito EFE - Colprensa

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, criticó con dureza al presidente Gustavo Petro tras sus comentarios sobre la situación económica de Ecopetrol y las proyecciones de caída en las utilidades de la empresa estatal.

El presidente Petro, a través de su cuenta de X, defendió su diagnóstico sobre la desvalorización del capital petrolero, al señalar que ya había advertido a los directivos de Ecopetrol y a los analistas del sector sobre el impacto de la caída de los precios del petróleo.

“Lo predije a ejecutivos y a la prensa y sus expertos. Viene la desvalorización del capital petrolero y creo que es irreversible. Ecopetrol no aceleró la transición a la que estaba obligada”, escribió Petro.

Gustavo Petro defendió su diagnóstico sobre la caída de Ecopetrol y la desvalorización del petróleo - crédito @petrogustavo/X

Este mensaje de Petro se produjo en medio de una creciente preocupación por la viabilidad fiscal de Ecopetrol, ya que los analistas consultados por Valora Analitik prevén que el precio internacional del barril de petróleo podría disminuir considerablemente, hasta llegar a los USD50 en 2026.

En este escenario, se estima que la empresa estatal enfrentará grandes dificultades financieras hacia finales de 2025. En respuesta, el presidente señaló que la compañía no había hecho lo suficiente para acelerar su proceso de transición energética, algo que él considera una obligación irrenunciable para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Exministro estalló contra el presidente por su manejo económico en el país

Por lo que el mensaje de Gustavo Petro generó una respuesta inmediata de Gaviria, que cuestionó la política económica del mandatario y su enfoque hacia la transición energética y los sectores estratégicos. A través de la misma red social, el exministro acusó al presidente de seguir una lógica destructiva que, en su opinión, empeora los problemas del país.

Gaviria acusó al presidente Petro de usar un diagnóstico fatalista para justificar políticas que están llevando a la economía del país hacia el colapso - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“El ‘aceleracionismo’ de Gustavo Petro es de manual: parte de una supuesta insostenibilidad, pone en práctica políticas destructivas (en Ecopetrol, en las EPS, en los servicios públicos, etc.) y luego presenta el resultado de sus políticas como prueba irrefutable de su diagnóstico inicial”, afirmó Gaviria.

El líder político también criticó la idea de que las dificultades de Ecopetrol fueran inevitables: “No es que las políticas del gobierno acabaran con Ecopetrol, es que Ecopetrol ya estaba condenado. Mejor acelerar lo inevitable”.

En la misma línea, Gaviria criticó al Gobierno por no solo afectar a Ecopetrol, también a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), mencionando la problemática generada por la reforma a la salud, como la escasez de medicamentos y la mala atención: “No es que el gobierno acabó con las EPS, es que las EPS, en todo caso, se iban a acabar. Mejor hacerlo de una vez por todas”.

El exministro Alejandro Gaviria criticó el enfoque del presidente Petro sobre la transición energética, calificándolo de destructivo @agaviriau/X

El exministro resumió su crítica al “aceleracionismo” de Petro con una irónica frase: “Al aceleracionismo petrista puede resumirse en tres sílabas: ‘chu, chu, chu’. Sería un buen nombre para el verdadero plan de desarrollo”.

El exministro no solo atacó la gestión de Petro en relación con Ecopetrol, sino que cuestionó la visión de sostenibilidad económica que promueve el presidente. Gaviria considera que el afán del Gobierno por acelerar procesos de cambio, especialmente en sectores clave como la energía y la salud, está llevando a un desajuste profundo en la economía.

Además, el exministro resaltó que las políticas actuales podrían tener efectos devastadores a mediano y largo plazo para la estabilidad de las instituciones y empresas del país.

Alejandro Gaviria criticó el enfoque de Petro sobre las EPS, al señalar que en su administración se generó una crisis de escasez de medicamentos y mala atención - crédito iStock

La dura crítica de Gaviria a Petro provocó una ola de reacciones entre los políticos y analistas colombianos; mientras algunos se alinean con el exministro, otros defienden las políticas de transición energética y las reformas impulsadas por el presidente.

La dura crítica de Gaviria a Petro provocó una ola de reacciones entre los políticos y analistas colombianos; mientras algunos se alinean con el exministro, otros defienden las políticas de transición energética y las reformas impulsadas por el presidente.