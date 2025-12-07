Sena supera los 370.000 contratos de aprendizaje tras reforma laboral y expansión rural

El Sena alcanzó 370.000 contratos de aprendizaje en 2025, superando su meta anual y ampliando el acceso a derechos laborales para jóvenes en formación - crédito Colprensa

En 2025, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) superó su registro anterior y alcanzó los 370.000 contratos de aprendizaje, cifra que sobrepasa los 364.000 correspondientes al año previo.

Según Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director de la entidad, la reforma laboral implementada recientemente transformó el contrato de aprendizaje: ahora este vínculo otorga a los jóvenes aprendices derechos laborales plenos, incluyendo prima, acceso a la seguridad social y otras prestaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Londoño Ulloa afirmó en declaraciones recogidas por Caracol Radio que “gracias a estos cambios, cerca de 400.000 hogares recibirán prima de Navidad este año. La reforma laboral dignificó las condiciones de los jóvenes aprendices, quienes ahora cuentan con un contrato laboral pleno”.

La reforma laboral permitió que los aprendices accedan a primas, seguridad social y prestaciones, dignificando su experiencia laboral según el director Jorge Londoño Ulloa- crédito Colprensa - Álvaro Tavera).

La nueva legislación, según el funcionario, modificó las obligaciones de los empresarios y favoreció que la contratación de aprendices fuese más ventajosa comparada con el pago por monetización. “El costo de no vincular aprendices es hoy significativamente mayor: cerca de $9 millones adicionales para aprendices técnicos y $15 millones para tecnólogos”, explicó el director, lo que ha motivado a más empresas a formalizar estos acuerdos.

Sobre los cuestionamientos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma en la Corte Constitucional, Londoño Ulloa sostuvo: “No vemos vicios de forma ni de fondo. Estamos preparando la defensa jurídica y confiamos en que la Corte Constitucional protegerá este avance en justicia laboral”, dijo a Caracol Radio.

Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, la entidad avanza hacia la consolidación del llamado “Sena campesino”, enfocado en fortalecer su impacto en el sector rural. Entre los proyectos destacados figura la instalación de placas huella, en alianza con comunidades rurales, proceso que ha permitido “capacitar a más de 16.000 campesinos y campesinas y mejorar la movilidad en zonas rurales”, dijo Londoño Ulloa en diálogo con Caracol Radio.

El costo para las empresas de no vincular aprendices aumentó considerablemente, lo que ha motivado a fortalecer la contratación formal de jóvenes - crédito Colprensa

El director reiteró el objetivo institucional de defender el nuevo marco normativo y expandir las oportunidades tanto para los jóvenes como para el sector rural en el país.

Sena implementa realidad virtual en zonas rurales para fortalecer la formación y la productividad agrícola

El Sena amplía su impacto en la ruralidad colombiana mediante una estrategia de formación basada en herramientas de realidad virtualy tecnologías inmersivas, con el objetivo de cerrar brechas formativas en el campo.

Actualmente, cerca de 14,6 millones de personas se identifican como campesinos en el país, según cifras oficiales, aunque solamente un 30% de los productores agropecuarios utiliza sistemas avanzados para la gestión de cultivos, cifra que se ubica por debajo del promedio regional.

La implementación de simuladores de realidad virtual y dispositivos de retroalimentación háptica permite a los aprendices replicar escenarios de trabajo agrícola, como el manejo de maquinaria, la fumigación y las labores de siembra, sin exponerse a riesgos y sin necesidad de equipos físicos.

Este modelo de instrucción, que el Sena ha puesto en marcha en diversas veredas, busca no solo mejorar la seguridad en el aprendizaje, sino también contextualizar la formación según la cultura y las particularidades ambientales de cada territorio.

Cada experiencia diseñada por la entidad se adapta a las características del entorno local y aborda prácticas agropecuarias acordes a las condiciones de la comunidad. Esta personalización de los contenidos optimiza la transferencia de conocimientos y mejora la capacidad técnica de los productores.

Mediante realidad virtual y tecnologías inmersivas, el SENA llega a zonas rurales para fortalecer la formación agrícola y cerrar brechas de acceso - crédito Procuraduría General de la Nación

La estrategia también procura ampliar la cobertura educativa en zonas donde el acceso tradicional resulta limitado, fortaleciendo programas de formación alineados con la economía campesina y promoviendo la adopción de nuevas tecnologías entre los agricultores. El objetivo final es impulsar procesos de producción más sostenibles y competitivos.

El Sena subraya que la innovación pedagógica a través de la realidad virtual forma parte de su compromiso institucional por llevar formación pertinente y accesible a todos los rincones del país. Además, la entidad prioriza la equidad rural y la tecnificación del campo como componentes esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de Colombia, consolidando así su contribución en la transformación del sector agrícola y el cierre de las brechas rurales.