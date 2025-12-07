Saqueo masivo luego de que un camión se volteara en la vía Medellín-Costa Caribe: todo quedó en video

Militares recibieron insultos y amenazas de los saqueadores durante el incidente en la carretera hacia Caucasia - crédito @ColombiaOscura/X

Momentos de tensión se vivió en el municipio de Yarumal, Antioquia, luego de que un accidente de tránsito dejara volcado un camión en la carretera que conecta Medellín con la Costa Atlántica.

El incidente involucró a cerca de 50 personas que, tras el accidente del vehículo, optaron por apropiarse de la carga en vez de auxiliar al conductor, que resultó ileso trasel accidente.

La presencia de la Fuerza Pública en el lugar no impidió el robo, pues los uniformados decidieron no intervenir ante la posibilidad de un enfrentamiento con la multitud.

El camión transportaba concentrado para perros y se dirigía hacia Caucasia cuando perdió el control y volcó en la carretera descendiendo desde Yarumal hacia Valdivia. La escena se tornó caótica con la llegada de decenas de personas, entre ellas mujeres y un hombre, quienes participaron activamente en el saqueo.

Cincuenta personas participaron en el robo de la carga tras el accidente en Yarumal, ignorando al conductor ileso - crédito Captura video

La situación se agravó cuando un periodista que documentaba el suceso fue amenazado por uno de los asaltantes: “Deje de grabar, papi, que le caen los de arriba y le echan candela”, en alusión a los grupos armados que operan en la zona. El mismo individuo insistió: “¿Quiere quedarse sin celular?”.

En el desarrollo de los hechos, los militares que acudieron a la escena fueron recibidos con insultos y amenazas por parte de los saqueadores. Uno de los asaltantes, visiblemente molesto, increpó a los uniformados con la frase: “¿Aquí todo el mundo roba y a mí es el único que me tiene identificado?”.

La tensión aumentó cuando los soldados intentaron disuadir a los civiles, que ignoraron las indicaciones y continuaron forcejeando por la mercancía. Un soldado, al intentar reprender a uno de los implicados, recibió como respuesta: “A mí no me chimbee, sapo”.

A pesar de la gravedad del incidente y de la solicitud de apoyo por parte del Ejército a la Policía de Carreteras de Yarumal, la patrulla nunca llegó al lugar. Los asaltantes, al verse impedidos de continuar con el saqueo, dirigieron su frustración hacia los uniformados, profiriendo insultos y deseándoles ataques por parte de los grupos terroristas que frecuentan la región.

El camión transportaba concentrado para perros y volcó descendiendo desde Yarumal hacia Valdivia - crédito @ColombiaOscura/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Y luego salen en TV nacional pidiendo presencia del ejército…“; ”Plaga asquerosa ... Y frente a los soldados porque eso por ahí está lleno de guerrilleros“; ”La policía debe identificarlos y judicializarlos. Son delincuentes.“;”El soldado le dijo la verdad, en vez de ayudar, se ponen a saquear, muerto de hambre jajaja“;”Qué chistosa es la gente pobre“; ”Ya fuera para comer ellos, pero la mayoría son chirretes, culatín y pata es lo que les deberían dar para que trabajen“: fueron algunos de los mensajes.

Otro saqueo a camión de cerveza quedó registrado en video: se ha vuelto costumbre de las comunidades y nadie responde

La circulación de videos caseros, redes sociales, camión volcado revela el fenómeno recurrente de saqueos tras accidentes de tránsito. Decenas de personas se aproximaron al vehículo accidentado en el Alto de La Línea, en el departamento de Tolima, tras el vuelco de un camión cargado con cerveza que descendía en dirección Cajamarca–Calarcá.

En vez de organizarse para socorrer al conductor o alertar a los organismos competentes, los testigos aprovecharon la situación para apropiarse de las cajas de mercancía.

Las imágenes difundidas muestran cómo la multitud, ignorando las normas y la solidaridad frente al accidente, corre hacia el camión y se lleva las cajas de cerveza.

Esta escena, que recuerda a episodios ocurridos en otras regiones del país, tuvo lugar lejos de los habituales escenarios caribeños, como Tasajera, y evidencia la persistencia del fenómeno en distintas zonas del territorio nacional.

El accidente, ocurrido en una curva peligrosa, desató una ola de vandalismo y reavivó el debate sobre saqueos en Colombia - crédito X

El hecho, que inicialmente se desarrolló como un incidente vehicular en una zona montañosa, derivó rápidamente en caos y vandalismo al convertirse en un saqueo masivo. Las reacciones en espacios virtuales reflejan el repudio ciudadano ante la falta de empatía y el aprovechamiento oportunista de la tragedia.