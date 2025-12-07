Petro solicitó a Medicina Legal confirmar identidad de cuerpos hallados La Guajira: “Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”

El presidente Gustavo Petro solicita a Medicina Legal confirmar la identidad de los cuerpos hallados en La Guajira- crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro solicitó a Medicina Legal que confirme la identidad de los cuerpos hallados en las costas de La Guajira, ante la posibilidad de que se trate de víctimas de bombardeos en el mar Caribe.

La petición del mandatario se produce tras la aparición de varios cadáveres arrastrados por la marea, un hecho que ha generado inquietud por sus posibles implicaciones y la necesidad de esclarecer las circunstancias de las muertes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Petro instó a que se coordinen las labores de identificación con la Fiscalía de Venezuela, subrayando la importancia de la cooperación binacional para determinar el origen y la causa de los decesos.

El presidente expresó: “Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”.

Petro pide coordinación entre Medicina Legal y la Fiscalía de Venezuela para esclarecer el origen de los cuerpos - crédito @petrogustavo/X

La solicitud presidencial fue acompañada por un video difundido en una noticia de Rtvc, en la que se observa la llegada de los cuerpos a la costa, impulsados por las corrientes del Caribe.

En el reportaje, el periodista describe el ambiente en el que se conoció la noticia y aporta detalles sobre el contexto: “Anoche, en medio de una parranda, se entera uno de que las explosiones y los bombardeos en el Caribe, los que han ocurrido por acá, se alcanzan a escuchar y que esos muertos, si las imágenes de apoyo me ayudan, ahí estamos...”.

El reportero de Rtvc añade que, según las imágenes y la información disponible, “Enviamos las imágenes de apoyo de los dos cuerpos que aparecieron, serían producto de esos bombardeos y se presume que eran, pues ciudadanos colombianos que fueron asesinados sin el debido proceso, una ejecución extrajudicial por el bombardeo norteamericano”.

La aparición de estos cuerpos en La Guajira ha puesto en alerta a las autoridades colombianas, que ahora buscan esclarecer si las muertes están vinculadas a acciones militares en el Caribe y si las víctimas son ciudadanos colombianos.

Presidente Petro volvió a rechazar bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro critica bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico durante conmemoración de la masacre de las bananeras - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante la conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras en Ciénaga, Magdalena, el presidente de Colombia Gustavo Petro criticó los bombardeos ejecutados por el Gobierno de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, señalando que se está “disfrazando a ciudadanos de narcoterroristas”.

En el evento, Petro recordó el caso de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta de 40 años que desapareció tras un ataque aéreo el 15 de septiembre de 2025.

Según una denuncia difundida por el Sistema de Medios Públicos de Colombia Rtvc, la familia de Carranza presume que murió en el bombardeo, después de que su lancha, que había partido de un sector de La Guajira, sufriera fallas mecánicas antes de ser atacada.

El mandatario colombiano afirmó que las víctimas de estos operativos no son narcoterroristas, como sostiene el presidente estadounidense Donald Trump.

“Nosotros le gritamos a Latinoamérica que Latinoamérica debe defenderse y que la defensa es, antes que nada, la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad de los pueblos trabajadores (...) para que se nos respete, para que no maten a nuestra gente humilde como un presidente disfrazó jóvenes de guerrilleros falsamente, ahora disfrazarla de narcoterroristas”, expresó Petro durante su intervención.

Audenis Manjarrés, prima de Carranza, declaró a Rtvc que las imágenes del ataque muestran la embarcación detenida por problemas en los motores y criticó la acción militar: “Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familia pescadora y es el que está ahí, porque es una persona curiosa. Está ahí con los motores varados, y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes, que salen a buscar el pan de cada día. No es justo lo que estamos viviendo”.

La polémica por el ataque aéreo a pescadores en el Caribe reaviva el debate sobre derechos humanos y lucha antidrogas en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El presidente Trump defendió el operativo en una rueda de prensa, asegurando que se detectó un cargamento de cocaína en la lancha y que existen pruebas materiales: “Sí, tenías pruebas, lo único que tienen que hacer es mirar la carga que se ha salpicado alrededor del océano. Bolsas grandes de cocaína y fentanilo por todas partes”, explicó el mandatario estadounidense a los medios.

Petro no descartó la posible implicación de Carranza en actividades ilícitas, pero subrayó su situación de vulnerabilidad: “Todos sabemos que el pescador lanchero de Santa Marta era simplemente un hombre pobre, quizás usado por las mafias, simplemente porque su familia tenía hambre y los que tienen hambre no pueden ni deben ser asesinados, ni por fusiles ni por cuchillas ni por espadas”, afirmó el presidente.