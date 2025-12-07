Petro lanzó pulla a Trump al cuestionar bombardeos a lanchas; recordó caso de un colombiano desaparecido: “Era un hombre pobre”

El presidente Gustavo Petro solicitó la unión de Latinoamérica ante ataques del Gobierno Trump - crédito Reuters/Colprensa

Durante la Conmemoración de los 97 años de la masacre de las bananeras - Acto por la Verdad, la Memoria y la Reparación del Movimiento Sindical, llevada a cabo el 6 de diciembre de 2025 en Ciénaga, Magdalena, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a los bombardeos que ha estado ejecutando Gobierno de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. La administración Trump ha ejecutado varios ataques en contra de embarcaciones en las que, presuntamente, se transporta cocaína y otras sustancias ilícitas.

El primer mandatario aseguró en el evento que las personas que han muerto en los bombardeos no son narcoterroristas, como afirma el presidente norteamericano Donald Trump.

“Nosotros le gritamos a Latinoamérica que Latinoamérica debe defenderse y que la defensa es, antes que nada, la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad de los pueblos trabajadores (...) para que se nos respete, para que no maten a nuestra gente humilde como un presidente disfrazó jóvenes de guerrilleros falsamente, ahora disfrazarla de narcoterroristas”, precisó el jefe de Estado en su intervención.

Se refirió específicamente al caso de un colombiano llamado Alejandro Carranza. De acuerdo con una denuncia que expuso el Sistema de Medios Públicos de Colombia Rtvc, el hombre en cuestión desapareció y su familia presume que murió en uno de los bombardeos perpetrados por el Gobierno Trump.

Los allegados del ciudadano aseguraron que Carranza, de 40 años, es un pescador de Santa Marta que el día del ataque (15 de septiembre de 2025), salió a pescar. Partió de un sector de La Guajira y mientras navegaba su lancha presentó fallas. Luego, la embarcación fue bombardeada.

El primer mandatario no negó que el hombre en cuestión pudiera estar involucrado en el tráfico de estupefacientes, pero lo defendió, indicando que, posiblemente, sus acciones ilícitas responderían a su estado de vulnerabilidad económica.

“Todos sabemos que el pescador lanchero de Santa Marta era simplemente un hombre pobre, quizás usado por las mafias, simplemente porque su familia tenía hambre y los que tienen hambre no pueden ni deben ser asesinados, ni por fusiles ni por cuchillas ni por espadas”, aseveró el presidente.

El caso del lanchero desaparecido: “No es justo lo que estamos viviendo”

Audenis Manjarrés, prima hermana de Alejandro Carranza entregó detalles de la denuncia al informativo citado. Según explicó, las imágenes difundidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre el bombardeo dejan en evidencia que la embarcación en la que al parecer viajaba su familiar presentó fallas y que, en medio de la situación, fue atacada con explosivos.

“Alejandro Carranza es pescador, somos criados de familia pescadora y es el que está ahí, porque es una persona curiosa. Está ahí con los motores varados, y pues no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes, que salen a buscar el pan de cada día. No es justo lo que estamos viviendo”, expuso la ciudadana a Rtvc.

Teniendo en cuenta que el hombre salió de un sector de La Guajira, la allegada afirmó que el bombardeo pudo haberse registrado en aguas colombianas y no internacionales.

El presidente Donald Trump informó en su momento, por medio de una rueda de prensa, que el operativo se llevó a cabo debido a que se pudo detectar un cargamento de cocaína en la lancha. Indicó que hay evidencias de que los ocupantes estaban transportando la sustancia ilícita.

“Sí, tenías pruebas, lo único que tienen que hacer es mirar la carga que se ha salpicado alrededor del océano. Bolsas grandes de cocaína y fentanilo por todas partes”, explicó el mandatario norteamericano a los medios.