Peñalosa llamó “incompetente” a Susana Muhamad por opinar sobre movilidad en Bogotá y Petro intervino: “Lo demostré”

Enrique Peñalosa contradijo a Susana Muhamad y defendió su trabajo en la Alcaldía de Bogotá. El presidente Petro dio su opinión sobre problemas en la movilidad de la ciudad - crédito Colprensa, AP y Colprensa

La exministra de Ambiente Susana Muhamad, el exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un debate en redes sociales sobre la movilidad en Bogotá. Los políticos confrontaron visiones sobre el impacto del transporte público y el crecimiento del número de motocicletas que se movilizan por la capital colombiana.

En el centro de la polémica se encuentra el retraso en la construcción del metro y su relación con el aumento exponencial de motos, un fenómeno que, según cifras compartidas por Muhamad, pasó de 37.000 en 2002 a 1,5 millones en 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Por falta de transporte público masivo, los 10 años que @EnriquePenalosa retrasó el metro, le ganó a la ciudad la moto. 2002: 37.000 motos, 2015: 450.000 motos, 2024: 1.500.000 motos. No más negocios con nuestras vidas!”, escribió la ex jefa de cartera en su cuenta de X.

La exministra Susana Muhamad culpó a Peñalosa de haber retrasado el metro de Bogotá y haber afectado la movilidad - crédito @susanamuhamad/X

Enrique Peñalosa defendió su gestión

Peñalosa respondió señalando directamente a la exministra: “Esta incompetente hablando bobadas”. El exalcalde defendió su gestión y atribuyó la demora en la construcción del metro –cuyas obras empezaron a ejecutarse en 2021– a factores externos.

“En mi primera alcaldía tratamos de hacer el Metro: creamos la empresa Metro; compramos el lote del Portal Américas; hicimos estudios de suelos. Por la crisis económica que hubo el Gobierno Nacional incumplió y no nos dio los recursos”, indicó.

Además, destacó la implementación de TransMilenio, al que calificó como un “logro maravilloso que ahorra millones de horas de viaje a los ciudadanos y que puso a Bogotá en el mapa mundial de la movilidad, copiado por cientos de ciudades”. Según Peñalosa, este sistema ha sido extendido por todos los alcaldes posteriores y atiende a más sectores de la ciudad que los que podría cubrir el metro con la misma inversión.

“Petro, su jefe, trató, pero como ustedes son vagos e incompetentes, solo dejó un diseño mal hecho para la troncal Boyacá”, añadió.

El exalcalde Enrique Peñalosa defendió su gestión del metro de Bogotá - crédito @EnriquePenalosa/X

El exalcalde también cuestionó la relación directa entre la falta de metro y el aumento de motocicletas, argumentando que “es ridículo decir que hay motos porque no hay más Metro”. Afirmó que TransMilenio, por su menor costo, puede llegar a más zonas y que, incluso en ciudades como Londres, los buses movilizan un 50% más de pasajeros que el metro. Peñalosa aprovechó para criticar a Petro y a Muhamad, calificándolos de “politiqueros, habladores, que no saben trabajar”.

La intervención el presidente Petro: “Lo hice en la alcaldía”

El presidente Gustavo Petro intervino en la discusión y ofreció una perspectiva distinta sobre el fenómeno. Señaló que el crecimiento de las motos no se debe únicamente a la ausencia del metro; responde también a la relación entre el costo y la comodidad del transporte público frente al transporte particular.

“Las motos anegan (inundan) Bogotá no porque no haya metro, que no lo hay, sino porque el pasaje de TransMilenio/buses es mucho más caro al mes que el sostenimiento de las motos. Porque además de ser más caro el bus, es más incómodo que la moto”, detalló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro explicó por qué hay tantas motos en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Aunado a ello, Petro defendió su gestión como alcalde de la capital colombiana (2012-2015), asegurando que logró aumentar los viajes diarios del transporte público al reducir su precio, y criticó a quienes intentaron sancionarlo por esa medida.

“Un criterio para tener descongestión es que el transporte público sea más barato que el particular. Lo hice en la alcaldía y lo demostré logre subir en medio millón los viajes diarios del transporte público por abaratarlo. Incompetentes si buscaron multarme por hacerlo, pero la justicia nos dio la razón”, explicó el primer mandatario en la red social.