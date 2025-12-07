Colombia

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

El número de agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Legislativo sorprende por su baja participación en comparación con ciclos previos

Corferias en Bogotá es uno de los principales puntos para la inscripción de listas al Congreso colombiano - crédito Registraduría General de la Nación

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que, a pocas horas de finalizar el plazo para la inscripción de candidatos al Congreso de la República de 2026, se han registrado 276 listas, cifra que contrasta con las 555 listas inscritas a esta misma fecha en 2022, según comunicó la entidad en su cuenta oficial de X.

El proceso de inscripción, que inició el 8 de noviembre y concluirá el 8 de diciembre de 2025, se desarrolla en distintos puntos del país, con sedes principales como Corferias en Bogotá, donde la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca continúan atendiendo a partidos, movimientos políticos, grupos ciudadanos, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes, para que formalicen la inscripción de sus candidatos.

Funcionarios de la Registraduría explicaron que el proceso cumple lo establecido por la ley. Las organizaciones políticas con personería jurídica presentan la documentación de sus candidatos, que es recibida y sometida a una primera revisión. “Una vez recepcionados, procedemos a hacer la validación del número de folios que presentan y remitimos a la Dirección de Censo Electoral para su respectiva revisión y verificación de estos apoyos”, detalló un integrante del grupo de verificación y revisión de firmas, en declaraciones difundidas por la Registraduría.

La entidad reiteró su llamado a todas las organizaciones políticas para no esperar hasta el último momento y recordó que el plazo definitivo para la inscripción de candidaturas vence mañana, 8 de diciembre.

