La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Faustino Asprilla sorprende en redes sociales con un video humorístico grabado desde una lancha en el mar Caribe - crédito @ eltinoasprilla11/TikTok

La reciente aparición de Faustino “el Tino” Asprilla en redes sociales ha desatado una ola de comentarios, no por sus hazañas deportivas, sino por su capacidad para ironizar sobre temas de actualidad internacional desde un escenario inesperado: una lancha en el mar Caribe.

El exdelantero de la Selección Colombia, conocido por su estilo irreverente, utilizó el humor para referirse a la vigilancia estadounidense en la región, convirtiendo una anécdota personal en un fenómeno viral.

Durante la grabación, Asprilla se dirigió directamente a la cámara y lanzó una frase que sintetiza el tono de su intervención: “Soy yo. No me vayas a pelar todavía, Donald Trump”, dijo Faustino Asprilla mientras que uno de los acompañantes del exfutbolista registró en video las palabras, con tono sarcástico del también comentarista deportivo.

La referencia al presidente de Estados Unidos y a las operaciones antinarcóticos en el Caribe marcó el inicio de un intercambio cargado de sarcasmo.

La persona que acompañaba a Asprilla en la lancha intervino para profundizar en la broma: “Mira aquí, ¿Donald Trump qué?”, preguntó, buscando una reacción del exfutbolista.

Asprilla respondió con una mezcla de desparpajo y picardía: “¿Donald Trump? no, soy yo, voy cargado, pero de papa y de trago, eso no es un delito todavía. No me vas a pelar, Donald Trump”, afirmó Faustino Asprilla, reforzando la idea de que su travesía no tenía nada que ver con actividades ilícitas.

El diálogo continuó con la insistencia del acompañante: “Donald Trump, no dispares”, frase que mantuvo el tono lúdico de la conversación.

Finalmente, Asprilla cerró su intervención mirando al cielo, como si esperara una respuesta de la inteligencia estadounidense: “Tírelo, suavecito, así despacito, que yo lo alcanzo a ver”, concluyó Faustino Asprilla haciendo referencia a algún disparo de balas o misiles que pudiera venir por parte de las tropas estadounidenses que se encuentran en el mar Caribe, dejando en claro que su humor sigue siendo tan afilado como en sus días de gloria deportiva.

El “Tino” Asprilla destacó la importancia de un buen inicio para Colombia en el Mundial 2026

El “Tino” Asprilla considera que la selección Colombia debe enfocarse en iniciar con fuerza el próximo Mundial y asegurar su clasificación a la segunda fase, un objetivo que, según su análisis, marca el rumbo de la participación nacional en la cita global.

En cuanto a las expectativas para el equipo nacional, Asprilla fue claro al señalar que la prioridad es avanzar a la siguiente ronda. “La meta de Colombia en el mundial es arrancar bien y clasificarse a la segunda fase”, sostuvo el exjugador, quien participó en dos ediciones de la Copa del Mundo.

A partir de ese punto, el objetivo se convierte en avanzar partido a partido, buscando superar la histórica actuación de cuartos de final alcanzada en Brasil.

El exfutbolista también hizo hincapié en la importancia de que los jugadores lleguen en óptimas condiciones al inicio del torneo. Según Asprilla, el rendimiento colectivo será determinante: “La idea es que los jugadores estén en un nivel alto cuando arranque esto, que es en seis o siete meses. Ellos, cuando están unidos, cuando juegan como equipo, pueden conseguir cosas importantes”, afirmó.

Respecto a la logística del mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, Asprilla minimizó el impacto de las largas distancias entre sedes.

Explicó que los equipos dispondrán de ocho días entre partidos para recuperarse y trasladarse, y que la FIFA proporcionará aviones privados para las delegaciones. Según su visión, aunque los viajes pueden resultar exigentes, el tiempo de descanso es suficiente, a diferencia de lo que ocurriría si los encuentros se disputaran con solo cuatro días de intervalo.