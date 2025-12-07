Iván Cepeda respondió a las críticas a su campaña presidencial y cuestionó el millonario gasto de sus rivales

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Por medio de su cuenta de X, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a las críticas dirigidas a su campaña para las elecciones de 2026.

Señaló que su campaña se financia con recursos propios y aportes solidarios, y cuenta con el acompañamiento de la ciudadanía, sus organizaciones y sus comunidades.

El candidato Iván Cepeda cuestionó a quienes han mencionado que no ha movido un dedo y puntea en las encuestas a la Presidencia.

“¿Cómo se hace mi campaña? Algunos dicen que “sin mover un dedo”, voy punteando en las encuestas. Falso. Mi campaña la está haciendo la gente, sus organizaciones, sus comunidades. Con recursos propios y solidarios", afirmó Cepeda.

El senador afirmó que la fuerza que impulsa su campaña presidencial proviene de la convicción en sus ideales y el respaldo de la ciudadanía. Según Iván Cepeda, quienes no cuentan con este apoyo recurren al gasto de grandes sumas de dinero.

“Nuestra fuerza es la convicción de ideas, el afecto y el reconocimiento de la gente. Otros no los tienen y por eso gastan miles de millones de pesos”, aseveró Iván Cepeda.

Recientemente, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila lanzó una fuerte crítica contra el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro en entrevista publicada por Semana.

Dávila sostuvo que, si Cepeda gana la presidencia, “definitivamente se consolida el narco-Estado; ese que nos quiere imponer Gustavo Petro. La verdad es que Cepeda representa lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria pública.

La candidata declaró a Semana que “Cepeda es un cómplice político de Petro, de este Gobierno corrupto y, por tanto, representa exactamente la misma porquería que Petro”.

A lo largo de la entrevista, Dávila insistió en que la flexibilidad moral de Cepeda implica que pese a respaldar al actual Gobierno, ahora promete enfrentar la corrupción: “Esa flexibilidad moral de Iván Cepeda que, por ejemplo, apoya a este Gobierno corrupto, pero ahora dice que va a acabar la corrupción, ¡mentira, mentira! Él ha formado, para bien o para mal, parte de la misma porquería”.

Dávila también recordó que, desde sus redes sociales, ha dirigido preguntas a Cepeda que afirma no han sido respondidas.

Entre ellas se encuentran dudas sobre una posible relación con las Farc, el origen de los recursos para su campaña y la supuesta intervención estatal. “¿Por qué apareció su nombre en los computadores de Raúl Reyes? ¿Por qué un frente de las Farc se llamó como su papá, Manuel Cepeda Vargas? Son cosas que los colombianos tienen que saber”, expresó al citado medio.

Dávila finalizó recalcando la importancia de la unidad opositora y recuperando la consigna política de Álvaro Uribe sobre la necesidad de una coalición amplia que incluya desde Fajardo hasta Abelardo para enfrentar a Cepeda.

Cepeda en las encuestas

Según la firma Invamer, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con 31,9%.

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó a Infobae Colombia que una de las razones por las que el candidato Iván Cepeda lidera la intención de voto está relacionada con el proceso desarrollado en el Pacto Histórico.

“La razón por la que Iván Cepeda encabeza la intención de voto responde al proceso que ha vivido personalmente como candidato en la consulta del Pacto Histórico. La exposición mediática que genera una campaña de este tipo, la presencia de su nombre en los medios y el desarrollo de un proceso electoral cuyos resultados le han sido favorables le han brindado altos niveles de reconocimiento”, señaló Muñoz.

Diego Baquero, Politólogo y fundador de Cauce, consultora de asuntos públicos, expresó a Infobae Colombia que la consulta del Pacto Histórico “ayudó a consolidarlo como el candidato principal. Esto muestra que, desde la izquierda, ya tienen un rumbo claro y una estrategia definida apoyando a Cepeda”.