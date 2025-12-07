Identifican los dos policías que murieron en un grave accidente de tránsito en vía Dapa, Valle del Cauca

La Policía relató detalles del siniestro vial en vía del Valle del Cauca - crédito Policía Cali

Dos agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali fallecieron la tarde del viernes 5 de diciembre en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Yumbo–Dapa, generando conmoción tanto en la institución como en las autoridades de movilidad de la ciudad.

El siniestro se produjo cuando la motocicleta en la que se movilizaban se salió de la carretera por causas que aún investigan los organismos competentes, según informaron las autoridades en una declaración recogida por la Policía Metropolitana.

Los uniformados realizaban labores oficiales como parte del esquema de acompañamiento al secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, en el momento en que ocurrió el accidente.

Accidente de tránsito en vía Dapa dejó dos policías muertos - crédito Policía Cali

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos por la Policía, el impacto contra un árbol fue de tal magnitud que uno de los policías falleció de inmediato en el lugar, mientras que su compañera, aunque fue trasladada con urgencia a un centro asistencial, no sobrevivió a las graves lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como la patrullera Isabel Cristina León Martínez, de 34 años, y el subintendente César Augusto Acevedo Martín, de 38 años. Según la Policía Nacional, León Martínez, originaria de Cali, contaba con 11 años de servicio, había recibido 65 felicitaciones y cinco condecoraciones por su profesionalismo en seguridad vial.

Acevedo Martín, oriundo de Bogotá, tenía 13 años en la institución, con 41 felicitaciones y 7 condecoraciones por desempeño operativo y dedicación institucional.

Ambos agentes mantenían una trayectoria destacada dentro de la institución, reconocidos por su vocación de servicio y capacidad de atención ante situaciones de alto flujo vehicular en diferentes corredores de la ciudad.

La institución dedicó un minuto de silencio por la muerte de los uniformados - crédito Policía Cali

Tras el siniestro, tanto la Policía como los organismos de tránsito de Yumbo iniciaron los procedimientos de inspección en el lugar del accidente con el objetivo de determinar las causas de la pérdida de control de la motocicleta. Las investigaciones consideran variables como las condiciones de la vía, la velocidad al momento del impacto y otros posibles factores externos.

En una declaración oficial difundida por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la institución expresó su solidaridad con las familias de los uniformados y destacó que “los dos compañeros nuestros fallecieron en un siniestro vial cuando se encontraban en ejercicio de sus funciones de su cargo. Toda la solidaridad con nuestro subintendente César Augusto y la señorita patrullera Isabel Cristina. Saludo respetuoso a las familias que puedan soportar la pérdida de nuestros seres queridos. Paz en su tumba a nuestros héroes”.

La motocicleta en la que viajaban se habría salido de la vía - crédito Redes sociales/Facebook

Falleció la madre biológica del futbolista Guillermo Celis en accidente de tránsito en Córdoba

La muerte de Sandra María Álvarez Méndez, madre biológica del futbolista del Junior de Bartanquila Guillermo Celis, fue confirmada la noche del jueves 4 de diciembre por el medio regional Cereté Noticias, que reportó que el accidente se produjo en la carretera de La Ye, en el departamento de Córdoba.

Álvarez Méndez, de 59 años, fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan, pero, según el mismo medio, no logró sobrevivir a las lesiones causadas por el impacto.

De acuerdo con lo publicado por el medio citado, el deceso generó consternación en la zona sabanera de Córdoba, especialmente en el barrio El Corocito de Sahagún, donde residía la víctima. Según ese medio, de manera extraoficial se conoció que Guillermo Celis viajaría a Córdoba para asistir al sepelio de su madre.

En sus redes sociales, Celis, nacido en Sincelejo y actual jugador del equipo barranquillero, compartió un mensaje de despedida en el que agradeció a Álvarez Méndez por haberlo traído al mundo y señaló que no sentía rencor. “Hoy te despido, que Dios te abrace”, escribió el futbolista en la publicación.