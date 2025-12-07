Colombia

Hombre señalado de quitarle la vida a su hija de 7 años luego de perder su custodia, murió en Barranquilla

El hombre de 32 años había sido trasladado a un centro asistencial tras provocarse graves heridas en el cuello, tras asesinar a la menor de edad

Fontalvo Hernández falleció en la
Fontalvo Hernández falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Camino Adelita de Char tras autolesionarse gravemente - crédito Colprensa/Redes sociales

La muerte de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, fue confirmada cuando los médicos del Camino Adelita de Char en Barranquilla sobre su deceso.

El hombre permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras intentar quitarse la vida con una cuchilla, hecho que siguió a un ataque letal contra su hija de siete años en el barrio Primero de Mayo, en Soledad, Atlántico.

En la madrugada de esa jornada, después de arremeter contra la menor y provocarle la muerte, Fontalvo Hernández dirigió la misma arma hacia su propio cuello, causándose heridas de gravedad.

Tras ser auxiliado, fue atendido inicialmente en el Hospital Camino Simón Bolívar, donde intentaron estabilizarlo sin éxito suficiente, por lo que fue trasladado al centro médico en Barranquilla.

Las autoridades confirmaron que el
Las autoridades confirmaron que el hombre de 32 años utilizó la misma cuchilla para herir a su hija y para autolesionarse - crédito Redes sociales

La secuencia de los hechos alteró profundamente a la comunidad local, mientras las autoridades concentraron sus esfuerzos en esclarecer lo sucedido dentro de la vivienda familiar.

El proceso de investigación sigue reuniendo datos sobre la dinámica de la agresión y el contexto previo al trágico desenlace de ambos.

Detalles del crimen

Vecinos de Soledad se reunieron en las primeras horas del sábado 6 de diciembre, alertados por una serie de gritos y movimientos extraños en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

Minutos después de las 5:00 a. m., la Policía llegó tras la llamada de la comunidad local y encontró una escena impactante: el cuerpo de una niña de siete años, Alber Anguies Fontalvo Rosado, y el de su padre, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, gravemente herido con múltiples lesiones autoinfligidas.

Vecinos alertaron a las autoridades
Vecinos alertaron a las autoridades tras el hallazgo de los cuerpos en una vivienda de la carrera 55 con calle 15 en Soledad - crédito Google Maps

La menor perdió la vida tras ser atacada con una cuchilla por su propio progenitor, que atravesaba una disputa de custodia con la madre de la niña. Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hombre de 32 años fue hallado en el lugar de los hechos y trasladado de inmediato a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

La investigación apunta a que el crimen se produjo luego de que Fontalvo Hernández decidiera no entregar a la niña a su madre, según el régimen de custodia compartida que dictaba una sentencia judicial.

El entorno familiar describió antecedentes de amenazas y episodios de violencia provenientes de Fontalvo Hernández. Ana Isabel Salas Potes, abuela materna de la víctima, declaró al medio regional El Heraldo que en ocasiones previas el hombre manifestó ideas violentas. “Una vez sí le dijo a la niña y ahora último le dijo (a Lisbeth Paola Rosado, madre de la niña) que si le salía bien la quincena, iba a comprar un revólver para matar a mi hija”, relató.

Durante la inspección de la vivienda, las autoridades encontraron varios mensajes escritos en paredes y papeles, en los que el agresor intentó explicar sus motivos.

La madre de la menor
La madre de la menor de edad había recibido un mensaje de su expareja tras la decisión judicial que le retiró la custodia al padre - crédito Camila Díaz/Colprensa

En uno de esos textos, recogido por Zona Cero, Fontalvo Hernández dejó claras sus intenciones: “te dije que no te voy a dar a mi hija y que la vas a pagar con lágrimas de sangre, esto lo hago más por mi hija, porque esa falta de respeto que le quieres influir no me gustó, hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida, me voy con mi hija, qué pensaron que te la iba a dar, sigue deseando”.

La niña, por su parte, había expresado a su abuela materna su incomodidad y deseos de cambiar de ambiente: “Yo me quiero ir para donde ti. Mami, yo estoy aburrida aquí, mi papá no me deja salir. Yo quiero estar contigo allá, mami, para jugar con mis primitas”, repetía a menudo según compartió la familiar.

La vivienda donde ocurrió el hecho, localizada en una esquina de la carrera 55 con calle 15 y de un llamativo color verde, permanece acordonada mientras prosiguen las diligencias judiciales. El caso ha generado fuerte conmoción no solo entre allegados, sino en toda la comunidad que lamenta profundamente la tragedia.

